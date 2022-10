Apple iPhone 15 vermutlich mit USB-C, dank des neuen EU-Gesetzes

Die Europäische Kommission hat endlich USB-C als Standardanschluss für zukünftige Geräte von Tablets bis hin zu Smartphones zugelassen. Ab Ende 2024 werden die Hersteller gezwungen sein, den Typ-C als Standard-Ladeanschluss in allen Arten von elektronischen Geräten zu verwenden, außer in solchen, die zu klein sind, wie Smartwatches oder Tracker. Es wird davon ausgegangen, dass auch in Cupertino bei der Apple-iPhone-15-Serie ein Umdenken stattfinden wird.

EU billigt USB-C-Standardisierung

Das neue Gesetz wird im Jahr 2024 in Kraft treten

Apples iPhone 15 Ultra könnte einen USB-Type-C-Anschluss haben