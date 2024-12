Möchtet Ihr Euch das Apple iPhone 16 Pro kaufen, habt aber keine 1.100 Euro auf der hohen Kante, solltet Ihr über einen Tarif-Deal nachdenken. Zugegeben, bei den meisten Menschen dürfte so viel Geld nicht einfach rumliegen, von daher ist das aktuelle Angebot von LogiTel richtig spannend. Denn Ihr zahlt hier gerade einmal 34,99 Euro in Verbindung mit einem 35-GB-Tarif und bekommt zudem noch 200 Euro zurück. Wie das geht und was Euch hier sonst noch erwartet, verrät unser Tarif-Check.