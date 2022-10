Apple iPhone Fold und iPad Fold: Wird 2025 ein Traum wahr?

Next Pit TV

To fold or not to fold?

Es scheint, als trete Apple bei der Entwicklung von faltbaren iPhones und iPads auf der Stelle. Der Grund scheint darin zu liegen, dass sie nicht die gleichen Fehler machen wollen, wie sie Samsung bereits bei der ersten Generation der Galaxy Foldable gemacht hat.

Einmal im Jahr erstellt das Marktanalyse-Team CCS Insight eine Prognose, welche diesen Jahr in einem Interview mit CNBC bekannt wurde. Darin heißt es, dass ein mögliches Apple iPad Fold bereits im Jahr 2024 noch vor dem Apple iPhone Fold auf den Markt kommen würde.

"Im Moment ergibt es für Apple keinen Sinn, ein faltbares iPhone herzustellen. Wir denken, dass sie diesem Trend nicht direkt folgen und wahrscheinlich mit einem faltbaren iPad einen ersten Zeh ins Wasser tauchen werden", so Ben Wood, Leiter der Forschungsabteilung bei CCS Insight.

Über die genaue Form wurde noch nichts verraten, aber das faltbare Tablet könnte ein Hybrid aus MacBook und iPad werden, wie es in den von Apple eingereichten Patenten zu sehen ist. Außerdem wird spekuliert, dass es mit einem adaptiven Betriebssystem läuft, das die Grenzen zwischen iPadOS und macOS verwischt.

Apples zukünftiges Hybrid-Tablet könnte die Funktionen des macOS nutzen, wenn es in der Tastatur angedockt ist. / © Patently Apple

Apple iPhone Fold Preis

Auf der anderen Seite wird das Apple iPhone Fold voraussichtlich nicht irgendwann im Jahr 2025 auf den Markt kommen, so das Unternehmen weiter. Dies deckt sich auch mit den Berichten anderer Analysten wie Ross Young und Ming-Chi Kuo. Überraschenderweise prognostiziert die Quelle, dass das faltbare iPhone schlappe 2.500 US-Dollar kosten könnte, was mehr als doppelt so viel ist wie der Preis des iPhone 14 Pro Max und deutlich höher als der des Samsung Galaxy Z Fold 4 (Test) wäre.

Auch zu diesem kommenden Gerät gibt es nur wenige Details, da die Produktion noch nicht angelaufen ist. Aber es ist anzunehmen, dass Apple die Display-Spezialisten von Samsung für die benötigten faltbaren Bildschirme involvieren könnte. Zumindest könnte die Technologie, die Samsung bei seinem Galaxy Z Fold 4 und zukünftigen Generationen einsetzt, von seinem größten Rivalen genutzt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Cupertino auf Nummer sicher geht. Auch auf die berühmte "Apple Glass"-Mixed-Reality-Brille, welche ebenfalls durch entsprechende Patente von sich Reden gemacht hat, ist nach wie vor nichts an die Öffentlichkeit getreten. Sieht man einmal von den gesicherten Markennamen wie "Reality One" und "Reality Pro" ab.

Was denkt Ihr könnte neben der Hardware das andere große Verkaufsargument für ein faltbares iPhone sein? Wird Apple neben dem iPhone Fold auch ein neues Betriebssystem einführen? Wir wollen Eure Meinung zu diesem Thema hören.