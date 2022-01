iPhone SE 2022: Vorstellung schon in wenigen Wochen?

Die Flut an Gerüchten um das neue iPhone SE ebbt nicht ab! Ging es dabei noch viel um das Design des neuen Smartphones, könnten wir dieses schon in Kürze offiziell sehen. Denn angeblich plant Apple in den nächsten Wochen ein Event, bei dem das günstige iPhone vorgestellt wird.

iPhone SE (2022) könnte bereits im Frühjahr vorgestellt werden

Apple veranstaltet fast jedes Jahr ein Frühjahrs-Event vor der WWDC im Sommer

iPhone SE-Modelle wurden ebenfalls im März vorgestellt.