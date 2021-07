Apple ist Schuld: Facebook zunehmend ein Problem

Apples Tracking-Transparenz seit iOS 14.5 zeigt Wirkung – und das bringt Werbetreibende und vor allem Facebook offenbar in große Bedrängnis. Die Werbung beim Social-Media-Riesen ist offenbar seit der Einführung der Funktion 40 % weniger effizient als noch davor. Reklametreibende geraten regelrecht "in Panik" heißt es in einem Bericht.