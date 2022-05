iPad-Gerücht: Wagt Apple diesen wichtigen Schritt beim Tablet?

NEXT PIT TV

macOS-Version fürs iPad könnte in Zukunft kommen

Die neueste Entdeckung von Patently Apple bezieht sich auf eine aufklappbare Tastatur, die mit magnetischen Anschlüssen an einem Tablet befestigt wird. Was das Design angeht, so ähnelt es den Skizzen zufolge einer typischen MacBook-Tastatur mit Trackpad und erweitertem Docking-System.

Es fällt auf, dass die umklappbare Tastatur verschiedene Zubehörteile wie eine abnehmbare Kamera, einen Projektor und einen Stift zu unterstützen scheint. Ihr könnt das Tablet auch mit dem Display von der Tastatur weg positionieren. Was unser Interesse weckt, ist jedoch die Erwähnung einer hybriden macOS-Oberfläche für das Tablet, wenn es an die Tastatur angedockt ist.

Apple scheint also nicht auszuschließen, das iPad Air oder iPad Pro mit einem MacBook-ähnlichen Betriebssystem zu betreiben. Vermutlich könnte es sich auch um eine aktualisierte Version des iPadOS mit integrierten Mac-Funktionen handeln. Das können wir natürlich erst bestätigen, wenn das Hybrid-Tablet oder das Zubehör offiziell wird.

Apples Hybrid-Tablet könnte eine OS-X-ähnliche Oberfläche nutzen, wenn es an die Tastatur angedockt ist. / © Patently Apple

Mit dem Leak sehen wir schon das zweite Apple-Patent, das auf ein Convertible-ähnliches Design beim iPad-Zubehör hindeutet. Die erste Version wurde als modulares Zubehör dargestellt, die als Tastatur, aber auch als sekundäres Display funktioniert. Stellt Euch ein Galaxy Z Fold 3 oder das kommende Pixel Fold vor – aber mit einem Display, welches Ihr in zwei separate Teile aufteilen und später wieder zusammenfügen könnt.

Apples Patente sehen allesamt logisch und praktisch aus. Es wäre also gar nicht abwegig, dass Apple sein Lineup an MacBooks und iPads zukünftig fusionieren könnte. Das gilt besonders für ein vollwertiges MacOS, da auf iPads zum Einsatz kommt.

Glaubt Ihr, dass Apple bald ein aktualisiertes iPad OS mit Mac-Funktionen einführen könnte? Lasst es uns wissen.