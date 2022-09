Apple macht Ernst: Mehr Werbung im App Store

Neben dem brandneuen iPad oder iPhone 14 sollten Apple-Nutzer:innen in dieser Weihnachtssaison auch eine kräftige Dosis Werbung vom Unternehmen aus Cupertino erwarten. Apple hat angekündigt, Entwickler:innen zusätzliche Werbeplätze anzubieten, die im Laufe des Jahres über den App Store auf iPhones und anderen Apple-Geräten erscheinen sollen.

Mehr Werbung auf Eurem teuren iPhone

Die Nachricht kommt nicht überraschend, nachdem bereits früher über Apples Absicht berichtet wurde, die Suchanzeigen in seinem Ökosystem zu erweitern. Neben den Display-Anzeigen, die in ausgewählten nativen Apps wie "Nachrichten" und "Aktien" geschaltet werden, gibt es auch eine einzelne Einheit, die sowohl im Such-Tab als auch auf den Ergebnisseiten des App Stores angezeigt wird.

Apple sagt, dass die kommenden Anzeigenplatzierungen in der Suchkategorie angeboten werden, die Developern die Möglichkeit gibt, ihre Apps zu bewerben. Es ist wahrscheinlich, dass diese Anzeigen auch auf dem Heute-Tab erscheinen werden. Außerdem wird Apple nur Inhalte anzeigen, die mit Apps zu tun haben. Andere Hersteller verfolgen hier einen breiteren Ansatz (wir meinen dich an, Xiaomi!).

Die neuen Werbeeinheiten sollen in den verschiedenen Apple-Betriebssystemen wie iOS 16 und iPadOS 16 eingeführt werden. Apple hat in E-Mails an Entwickler:innen bestätigt, dass diese Platzierungen noch im 4. Quartal 2022 eingeführt werden sollen.

Keine Möglichkeit, Werbung auf dem iPhone oder iPad zu deaktivieren

Nicht nur Apple wurde wegen seiner Praktiken immer wieder kritisch beäugt, sondern auch Samsung sah sich nach der Integration von Werbung auf seinen Galaxy-Smartphones mit Gegenreaktionen konfrontiert. Seitdem ist die Anzeige von Werbung für die Nutzer:innen jedoch optional. Das Ausschalten von Werbung im AppStore für iPhones oder iPads scheint trotz der hohen Kosten für Apples Hardware keine Option zu sein.

Findet Ihr es in Ordnung, dass Apple bei teuren Produkten wie dem iPhone 14 Pro mehr Werbung in seinem Ökosystem schaltet? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren hören.