Apple Music: Aktiviert Lossless Audio und Dolby Atmos / Spatial Audio!

Ein Abonnement für Apples Musik-Streaming-Dienst ist offensichtlich Grundvoraussetzung, diese beiden neuen Funktionen sind aber nicht mit einer Preiserhöhung verbunden.

Apple Music: So aktiviert Ihr verlustfreies Audio auf dem iPhone

Die verlustfreie Qualität bezieht sich auf die Komprimierung bzw. das eben weitgehende Fehlen einer Komprimierung des Audiosignals zwischen Eurem iPhone und Euren Kopf- oder Ohrhörern. In der Praxis soll diese Komprimierung so minimal oder bestenfalls sogar gar nicht vorhanden sein, so dass sie keinen Datenverlust verursacht und Ihr Eure Songs in optimaler Qualität anhören könnt.

Apple bietet zwei Stufen von hochauflösendem Audio: Apple Music Lossless (24 Bit/48 kHz) und Hi-Res Lossless (bis zu 24 Bit/192 kHz).

Zum Aktivieren der verlustfreien Qualität in Apple Music:

Geht auf dem iPhone zu Einstellungen und dann zu Musik

und dann zu Tippt auf Audioqualität

Tippt dann auf Verlustfreies Audio, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren

Nicht alle Apple-Audioprodukte funktionieren mit verlustfreiem Audio / © NextPit

Ihr könnt auch die Szenarien festlegen, in denen Ihr die verlustfreie Qualität auf Apple Music verwenden möchtet: über WLAN, mit mobilen Daten und offline (heruntergeladene Songs). Da stehen dann mehrere Qualitätsstufen zur Auswahl:

Verlustfrei bei einer maximalen Auflösung von 24 Bit/48 kHz

Hi-Res Lossless für eine maximale Auflösung von 24 Bit/192 kHz

Beachtet, dass Ihr, um die Hi-Res Lossless-Qualität wirklich genießen zu können, einen separaten DAC benötigt und nicht alle Apple-Audioprodukte kompatibel sind. Dazu weiter unten mehr.

Apple Music: So aktiviert Ihr Spatial Audio auf dem iPhone

Apple Spatial Audio verwendet 5.1-, 7.1- und Dolby-Atmos-Signale. Auf diese wendet es dann direktionale Audiofilter an, die die Frequenzen, die jedes Ohr hört, so anpassen, dass Klänge praktisch überall im 3D-Raum platziert werden können. Das sorgt für ein Kino-Feeling mit einem Klang, der Euch "umgibt".

Die Technologie ist nicht neu, und tatsächlich verwendet Apple nicht einmal den Namen "Spatial Audio", sondern einfach Dolby Atmos in der iOS- und Apple-Music-Oberfläche. Das bedeutet, dass Ihr es auch mit Nicht-Apple-Kopfhörern/Kopfhörern nutzen könnt. Die Exklusivität des "Head Tracking", das Eure Kopfbewegungen verfolgt und den Klang entsprechend anpasst, bleibt jedoch vorerst der Marke Apple vorbehalten.

So aktiviert Ihr Dolby Atmos / Spatial Audio auf dem iPhone:

Geht zu Einstellungen und dann zu Musik

zu Dolby Atmos auswählen

auswählen Wählt dann Automatisch oder Always On

Mit der automatischen Aktivierung könnt Ihr Dolby Atmos / Spatial Audio bei allen kompatiblen Inhalten genießen (vorerst nur Apple Music und Apple TV+). / © NextPit

Apple Music: Welche iPhones unterstützen verlustfreie Qualität und Spatial Audio?

Alle iPhones, auf denen iOS 14.6 und die iOS 15 Beta laufen, sind kompatibel. Aktuell bedeutet dies, dass alle iPhone-Modelle vom iPhone 12 bis zum iPhone SE der ersten Generation (2016) dabei sind. Übrigens: Auch Android-Nutzer haben Zugriff auf die verlustfreie Audioqualität, jedoch nicht auf Dolby Atmos / Spatial Audio.

Diese Kompatibilität bedeutet nun schlicht, dass Ihr diese Funktionen auf Eurem iPhone aktivieren könnt. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass Ihr tatsächlich davon profitiert.

Zu Spatial Audio haben wir bereits gesagt, dass alle Kopf- und Ohrhörer, die die Dolby Atmos-Technologie unterstützen, kompatibel sind, egal ob sie von Apple stammen oder nicht. Der Bose QuietComfort 35ii ist zum Beispiel kompatibel, ebenso wie die AirPods Max.

Bei verlustfreier Qualität ist es dagegen etwas komplizierter, und dieses Thema würde sicherlich einen eigenen Artikel verdienen. Aber um es einfach zu machen: Weder die AirPods Pro noch die AirPods Max erlauben es Euch wirklich, verlustfreie Musik zu hören, was an den Einschränkungen der Bluetooth-Technologie liegt.

Die AirPods Max haben zwar einen analogen Audio-Klinkeneingang, um die Bluetooth-Verbindung zu umgehen, aber der analoge Eingang wandelt das Signal in ein digitales um und komprimiert gleichzeitig den Klang.

Wenn Ihr schließlich Apple-Music-Titel mit einer höheren Auflösung als 24 Bit/48 kHz auf dem iPhone, der "Hi-Res Lossless"-Auflösung, anhören möchtet, müsst Ihr einen DAC, einen externen Digital/Analog-Wandler, anschließen und ein Paar kabelgebundene Kopfhörer verwenden.

Hattet Ihr schon die Gelegenheit, Lossless und Dolby Atmos auf Apple Music zu testen? Welche Kopfhörer oder Audioprodukte verwendet Ihr, um Eure Musik verlustfrei auf Apple Music zu hören? Seid Ihr an einem speziellen Artikel über verlustfreie Qualität interessiert? Erzählt mir alles darüber in den Kommentaren!