Apple-Nutzer dürfen sich auf die Rückkehr dieser Google-App freuen

Bei der CarPlay-Erweiterung geht es um den Support des sogenannten Dashboard-Modus, den Apple mit iOS 13 vorgestellt hatte. Dieser unterstützt die gleichzeitige Darstellung mehrere Apps, was beispielsweise die Steuerung der Musikwiedergabe ermöglicht, während gleichzeitig die Navigation dargestellt werden kann. Entwickler konnten ihre Apps seit März mit iOS 13.4 nutzen, wovon Google nun Gebrauch macht.

War bis dahin in diesem Modus nur die Navigation mit Apple Maps möglich, können nun auch Fans von Google Maps diese Kartenlösung zur Navigation nutzen. Geblieben ist die zeitgleiche Möglichkeit zur Steuerung von Musik oder auch Podcasts.

Das Dashboard in Apples CarPlay erlaubt die gleichzeitige Darstellung mehrerer Apps – dazu gehört bald auch Google Maps. / © Google

Google Maps kehrt auf die Apple Watch zurück

Neben dem überarbeiteten CarPlay-Support, kündigte Google aber auch an, dass Google Maps in Zukunft wieder auf der Apple Watch genutzt werden kann. Wie von der regulären iOS-App gewohnt, kann Google Maps für Apple Watch unter anderem zur Navigation genutzt werden.

Hier stehen ebenfalls diverse Transportmittel zur Auswahl – egal ob Auto, Fahrrad, dem öffentlichen Personennahverkehr, also Bus oder Bahn, oder zu Fuß. Die App gibt dem Nutzer außerdem für gespeicherte Favoriten schnelle Vorhersagen zur benötigten Zeit an. Die Navigation erfolgt in einer Schritt-für-Schritt-Liste, die deutlich anzeigt, wo man abbiegen muss. Laut Google soll es auch möglich sein, die Navigation auf dem Smartphone zu beginnen und diese später auf der Apple Watch fortzuführen.

Die Unterstützung von Google Maps auf dem CarPlay-Dashboard erscheint laut dem Unternehmen mit dem kommenden Update der App – diese Aktualisierung der iOS-App soll noch in dieser Woche verfügbar sein. Auf die Verfügbarkeit Google Maps für Apple Watch müssen wir uns hingegen offenbar noch etwas gedulden. Google spricht hier von einer Vorstellung „in den kommenden Wochen“.