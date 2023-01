Es wird magisch: Der Apple Pencil ahmt in Zukunft reale Farben nach

Next Pit TV

Der oberflächenerkennende Apple Pencil

Wieder einmal ist "Patently Apple" und ein veröffentlichtes Patent die Quelle neuer Apple-Technologien. Allen Anschein nach arbeitet Apple an einem Pencil der nächsten Generation, der in der Lage ist, eine Farbe auf tatsächlichen Oberflächen abzutasten, bevor er das Ergebnis an ein separates Gerät wie ein iPad weiterleitet. Cupertino plant wohl diese Technologie zu realisieren, indem der Pencil mit einem optischen Sensor und Licht-Emitter-Komponenten ausgestattet wird, die denen von digitalen Farbgeräten ähneln.

Nicht nur Farben können möglicherweise von Oberflächen abgenommen werden, sondern auch die Art der Textur, indem man den Stift einfach in die Luft hält. An dieser Stelle wird der wellengeführte Emitter nützlich, da Unterschiede in der Oberfläche durch die Lichtmenge gemessen werden können, die von den Detektoren zurückgeworfen werden.

Das Patent geht nicht näher darauf ein, wie die austauschbaren Spitzen bei dieser Art von Stift verwendet werden. Auf den Skizzen sind jedoch verschiedene Endpunkte mit den Farbsensoren im Schaft und den LED-Komponenten im konischen Teil des Stifts zu sehen.

Der Apple Pencil mit Farb- und Texturabtastungsfunktionen. / © Patently Apple

Es ist noch unklar, wann wir einen solchen Apple Pencil mit den oben erwähnten Farbabtastfunktionen sehen werden. Aber da diese Technologien bereits in anderen Geräten vorhanden sind, werden wir vermutlich gar nicht mehr solang darauf warten müssen.

Es wird berichtet, dass Apple im Jahr 2024 das OLED iPad Pro auf den Markt bringen wird. Es gibt auch Spekulationen, dass ein iPad Ultra mit einem 16-Zoll-Display in den Apple-Labors in Entwicklung ist. Aber weitere Details über dieses riesige Tablet sind immer noch dünn gesät.

Würdet Ihr Euch ein solches Tablet samt Apple Pencil kaufen, wenn es denn auf den Markt kommt?