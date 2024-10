Bei Cyberport könnt Ihr Euch die Apple Watch 10 in der 42-mm-Variante gerade erstmals für weniger als 400 Euro schnappen. Mit passendem Sportarmband und in schickem Schwarz zahlt Ihr somit so wenig, wie noch nie. Möglich wird das Ganze durch einen bestimmten Gutschein. Allerdings solltet Ihr Euch besser beeilen, da das Angebot jederzeit enden kann.