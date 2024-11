Erst vor wenigen Tagen bot Cyberport die 42-mm-Version der Apple Watch 10 erstmals für unter 400 Euro an. Jetzt könnt Ihr Euch jedoch die größere Variante mit einem Gehäusedurchmesser von 46 mm und Sport-Loop-Armband so günstig wie noch nie sichern. Allerdings benötigt Ihr hierfür einen bestimmten Gutschein. Wie dieser lautet und was Ihr im Endeffekt zahlen dürft, verrät Euch nextpit.