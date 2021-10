"Apple Watch Series 7: Endlich stehen Verkaufsstart und Preise fest!"

Endlich hat die Apple Watch Series 7 einen offiziellen Verkaufsstart bekommen! In über 50 Ländern, darunter die NextPit-Länder Deutschland, Frankreich, USA und Indien, wird die Smartwatch am 8. Oktober um 14 Uhr in die Phase für Vorbesteller:innen starten. Am 15. Oktober kommt sie dann regulär in den Handel.

Preislich müsst Ihr Euch beim Kauf der Apple Watch Series 7 auf mindestens 429 Euro inklusive Mehrwertsteuer einstellen. Hierbei handelt es sich um das kleinere Modell ohne LTE-Modul. Wie teuer die Smartwatch mit größerem Gehäuse und samt LTE-Modul ist, verrät Apple aktuell noch nicht. Stattdessen bestätigt Apple auch die neuen Preise für die älteren Apple-Watches: Die Series 3 kostet 219 Euro und für die Apple Watch SE zahlt Ihr 299 Euro.

Apple Watch Series 7 mit größerem Display und schnellerem Aufladen

Falls die Erinnerungen an das Apple-Event vor einigen Wochen schon verblasst sind: Die Apple Watch Series 7 bietet vor allem ein größeres Display bei ungefähr gleicher Gehäusegröße. Hierfür biegt sich das neue Always-On-Retina-Display noch ein bisschen weiter um das Gehäuse herum. Die Displayränder sind ebenfalls geschrumpft und im Vergleich sind die Ecken ein wenig runder.

Der Bildschirm der Smartwatch ist noch ein wenig größer geworden! / © Apple / Screenshots: NextPit

Als neue Features gibt es erstmals auf einer Apple Watch eine vollwertige digitale Tastatur und Apple konnte auch die Robustheit der Uhr verbessern. Sie ist nun nach IP6X gegen Staub geschützt und behält die Wasserdichtigkeit nach WR50 bei. Ein weiterer Kaufgrund für die neue Smartwatch: Die Akkuladezeit wurde um 33 Prozent verkürzt! Und das bei gleichbleibender Akkulaufzeit von etwa einem Tag.