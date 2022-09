Apple zieht die Preise an: So viel teurer werden Apps im App Store

Wie viel werden Euch die Apps im App Store jetzt kosten?

Das Unternehmen hat seine Pläne auf der eigenen Developer-Seite veröffentlicht. Apple verkündet, dass Apps in Euro-Ländern (Deutschland, Frankreich, Spanien, etc.), sowie in Polen, Schweden, Japan, Malaysia, Pakistan, Südkorea, Chile und Vietnam teurer werden. Für Euch bedeutet das, dass eine App, die heute 0,99 € kostet, im nächsten Monat 1,19 € kosten wird. Genauso wird ein Produkt, das 9,99 € kostet, einen neuen Preis von 11,99 € erhalten.

Nur für Vietnam wurde erwähnt, dass die Erhöhung auf neue Vorschriften der lokalen Regierung zurückzuführen ist. In den anderen Ländern ist die Erhöhung mit Sicherheit auf die steigende Inflation und Währungsschwankungen zurückzuführen. Aktuell liegen Euro und US-Dollar auf Augenhöhe, während es vor einem Jahr für einen Euro noch 1,17 US-Dollar gab.

Laut Apple sind automatisch verlängerbare Abonnements von dieser Preisänderung nicht betroffen. Allerdings hängt es immer noch von den Entwicklern ab, ob sie ihre Abonnementpreise beibehalten oder erhöhen.

Höhere Preise in Europa auch für das iPhone 14 (Pro)

Abgesehen von den Softwareprodukten ist das diesjährige iPhone 14 in Europa teurer geworden. Das Standardmodell kostet in den USA normalerweise 799 US-Dollar vor Steuer, in Deutschland blättert Ihr 999 Euro hin. In Frankreich sind die Preise je nach Modell sogar noch einmal 10-30 Euro teurer als hierzulande.

Was sagt Ihr: Sind die Preisanstiege sowohl bei den Apps als auch den Smartphones aus Cupertino für Euch nachvollziehbar?