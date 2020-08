Ganz neu: Die 5 Apps der Woche für iOS und Android

Wie ein iPhone-Benutzer, der nach Epic Games' Fortnite im Apple Store Store sucht, ist es heutzutage nicht immer einfach zu finden, was man sucht, wenn es um das Herunterladen von Apps geht. Glücklicherweise ist unsere wunderbare Community immer zur Stelle, um uns Tipps zu geben. Wenn Sie eine neue App entweder für Android- oder iOS-Geräte sehen, zögern Sie nicht, uns eine Nachricht per Ping zu schicken und uns darüber zu informieren. Wir freuen uns immer über die Empfehlungen.

Motion Cam (Early Access)

Motion Cam ist eine neue Foto-App von Mirsad Makalic. Die App ermöglicht es, RAW-Bilder von der Kamera eines Smartphones aufzunehmen, so dass Ihr die volle Kontrolle über die Aufnahmen habt. Auch bereits vorhandene Bilder können hier bearbeitet werden. Der Entwickler sagt, dass er einen fortschrittlichen Algorithmus verwendet, um mehrere Bilder zu kombinieren und so das Rauschen zu reduzieren. Diese App bietet eine vollständige manuelle Steuerung des Verschlusses und des ISO-Werts sowie Zugriff auf Nachbearbeitungsfunktionen wie Weißabgleich, Tonemapping und Schärfe.

Die Motion-Cam-App befindet sich im Moment im Early Access, aber die vollständige Veröffentlichung steht kurz bevor. Ihr benötigt außerdem ein ziemlich hochwertiges Gerät mit vollständiger Unterstützung der Camera2-API, damit die Anwendung ordnungsgemäß funktioniert.

Mit der neuen Motion-Camera-App könnt Ihr RAW-Bilder aufnehmen. / © Mirsad Makalic

Ihr könnt die Motion Cam-App aus dem Google Play Store herunterladen. Die App ist derzeit nicht für iOS verfügbar.

Philips: Kümmert Euch um Euch

Diese neue App der Marke Philips Consumer Lifestyle wurde entwickelt, um Euch bei allen Aspekten der persönlichen Gesundheit und Hygiene zu unterstützen. Sie ist vollgepackt mit Ratschlägen zur Verbesserung von Hautpflege und Rasur, zum Aufbau gesunder Gewohnheiten, zum Umgang mit Stress und gibt sogar Tipps, wie Ihr besser schlafen könnt.

Ihr findet maßgeschneiderte Pflegepläne, die Euren Interessen entsprechen, und könnt To-Dos einrichten, die ermutigen sollen, an den neuen gesunden Gewohnheiten festzuhalten.

Die App Take Care of Yourself bietet Beratung in einer Reihe von Bereichen der Körperpflege. / © Philips Consumer Lifestyle

Ihr könnt die Take Care of Yourself-App aus dem Google Play Store herunterladen. Die App ist derzeit nicht für iOS verfügbar.

Bazaart: Fotobearbeitung & Grafikdesign (Early Access)

Diese preisgekrönte Bildbearbeitungs- und Grafikdesign-Anwendung befindet sich ebenfalls noch im Early Access, aber sie bietet bereits einige richtig coole Features. Die Idee ist nicht, schöne Porträts zu erstellen, sondern ein bisschen Spaß bei der Fotobearbeitung zu haben. Wie der Name schon sagt, können einige der Nachbesserungen etwas bizarr sein. Sie können den Hintergrund von Fotos entfernen und Tausende von Hintergründen und Aufklebern hinzufügen. Wenn Ihr mit der Bearbeitung fertig seid, könnt Ihr Eure Fotos in Eure Galerie, in Google Photos oder sogar in Dropbox exportieren.

Mal was anderes: Die Bazaart-App bietet einige coole Bearbeitungsmöglichkeiten. / © Bazaart LTD.

Ihr könnt die Bazaart-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store herunterladen.

Paperless Post Flyer Invitation Maker

Auch wenn wir vielleicht noch nicht ganz so weit sind, Hochzeitseinladungen zu verschicken oder große Partys zu veranstalten, ist es immer gut, im Voraus zu planen. Die App Paperless Post Flyer Invitation Maker macht das, was sie verspricht: attraktive Event-Einladungen verschicken, ohne unnötig Papier zu verschwenden. Die App ist ein digitaler Einladungsdienst für Umweltbewusste.