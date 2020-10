Die 5 besten Apps der Woche für Android und iOS

Diese Woche werde ich wieder über 5 kostenlose oder kostenpflichtige Apps und Handyspiele berichten, die einen Blick wert sind. Neben meinen eigenen Fundstücken in den App-Stores werde ich auch die Perlen hinzufügen, die von der NextPit-Community gefunden und in unserem Forum ausgetauscht wurden.

Die Verknüpfungen werden dann am Startbildschirm angeheftet, wie bei einer App. Ihr könnt die Symbole mit einem Symbolpaket oder einem Bild aus Eurer Fotogalerie anpassen. Jedes Smartphone verfügt über unterschiedliche Funktionen, so dass Euch nicht die gleiche Bandbreite an Shortcuts von einem Gerät zum anderen zur Verfügung steht. Die Anwendung kostet 0,69 Euro, ohne Anzeigen oder In-App-Käufe.

Die App ist kostenlos, enthält keine Anzeigen oder In-App-Käufe. Die Entwickler scheinen ziemlich aktiv und in das Projekt vertieft zu sein, so dass wir viele Aktualisierungen erwarten können.

Moon+ Reader Pro: die beste Leseanwendung auf dem Markt

Moon+ Reader ist eine der vollständigsten Lese-Apps auf Android. Neben der Möglichkeit, auf lokale Dateien von SD-Karte oder über die Cloud zuzugreifen, bietet es viele kostenlose E-Book-Kataloge.

Sobald ein Buch heruntergeladen ist, könnt Ihr wählen, wie Ihr blättern und wie das Buch angeordnet werden soll (von oben nach unten, rechts nach links). Beim Lesen könnt Ihr wie gewohnt markieren, Notizen machen, im Wörterbuch suchen usw.

Einziger Unterschied außerdem: Ihr könnt nach einem Wort auf Google oder Wikipedia suchen, was ziemlich bequem ist. Bei Bedarf könnt Ihr auch auf Dateien in der Cloud oder im externen Speicher zugreifen.

Unter den vielen, vielen Anpassungsoptionen könnt Ihr auch eine Selbstscrollgeschwindigkeit der Seiten einstellen, so dass die Seiten von selbst nach unten scrollen und Ihr weder Augen noch Finger bewegen müsst. In den erweiterten Einstellungen könnt Ihr die Leseoptionen anpassen (Schriftgröße, Farbe, Hintergrundbild, Abstand der Buchstaben, Zeilen, Absätze, linker und rechter Rand, Übergänge zwischen den Seiten - Überblenden, Umblättern usw.).

Die Pro-Version kostet 4,99 Euro und ist im Google Play Pass-Katalog enthalten. Wenn Ihr bereits Abonnenten seid, empfehle ich Euch diese App auf jeden Fall. Ihr könnt Euch aber auch für die kostenlose Version entscheiden, deren Funktionen mehr als ausreichend sind.

Moon+ Reader ist in seiner kostenlosen Version bereits sehr vollständig / © Moon+ Reader Pro

Durch die dunkelste aller Zeiten, die Banalität des Guten

Nun, es ist nicht das glücklichste Spiel zu Beginn meiner freien Woche, aber Through the Darkest of Times hat mich trotzdem sehr angesprochen.

Ihr spielt in 1933 und leistet Widerstand. Eure Begleiter sind gewöhnliche Menschen, Juden, Katholiken, Kommunisten oder Patrioten, die angesichts der faschistischen Bedrohung einfach nicht passiv bleiben können.

Euer Ziel ist es, das bestehende Regime zu destabilisieren, indem Ihr Flugblätter aufhängt, um die Menschen auf die Realität der Nazis aufmerksam zu machen, Botschaften an die Wände malt, sabotiert, Informationen sammelt und mehr Unterstützer rekrutiert. Und das alles natürlich inkognito.

Es handelt sich um ein Strategiespiel, bei dem die Phasen der Vorbereitung oder Planung verschiedener Missionen (Rekrutierung, Sabotage etc...) im Mittelpunkt des Spiels stehen. Jede Mission erfordert Ressourcen und Mitglieder. Und jedes Mitglied hat Skills (Stärke, etc...). Ihr müsst auch die Moral Eurer Truppen in den Griff bekommen und gleichzeitig vermeiden, von der Gestapo entdeckt zu werden.

Die Art Direction im Comic-Stil ist sehr gelungen, die statische Kinematik mit ein paar kleinen Animationen erinnert mich an einige Videospiele wie z.B. inFamous. Und der originelle, düstere und melancholische Soundtrack hält sich perfekt an die Atmosphäre, die man von einem Spiel dieses Genres erwarten kann.

Was mir an diesem Spiel gefällt, ist, dass Ihr keine idealisierte, phantasievolle Vision eines Widerstandes verkörpert. Wir sind keine Superhelden, wir werden den Zweiten Weltkrieg nicht allein aufhalten. Und wir werden nicht in der Lage sein, die Gräueltaten des Naziregimes zu verhindern. Wir sind ein Außenseiter, die versuchen, so viele Menschen wie möglich mit unseren bescheidenen Mitteln zu retten, mehr nicht. Eine gewisse Trivialisierung des Guten.