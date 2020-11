Für iOS und Android: 5 Apps der Woche, die Euer Wochenende retten

Wie jede Woche zeige ich Euch 5 kostenlose oder kostenpflichtige Apps und Mobile Games, die einen Besuch im Google Play Store und Apples App Store wert sind. Zu meiner eigenen Auswahl habe ich Perlen von Euch hinzugefügt, Also Apps, die von der NextPit-Community gefunden und in unserem Forum ausgetauscht wurden.

Das Spiel ist kostenpflichtig, 3,19 €, aber Ihr könnt es über das Google Play Pass-Abonnement erhalten, sofern Ihr es abonniert habt. Offensichtlich gibt es in diesem Spiel weder Anzeigen noch Kleinkäufe, wodurch ein nettes kleines Nugget zum Zeitvertreib wird.

Allerdings fand ich das Spiel sehr beruhigend, wenn nicht sogar therapeutisch mit seiner flüssigen Grafik und seinem futuristischen Grafikuniversum. Wenn Ihr jemals einen 3DMark-Benchmark auf Ihrem Smartphone durchgeführt habt, erinnert Euch Hyperburner sicher auch an die Animationen, die ich bei meinen Tests regelmäßig sehe. Vielleicht hat das Spiel auch deshalb diese Wirkung auf mich.

Hyperburner ist ein Hindernislaufspiel wie Temple Run, nur mit einem Raumschiff und im Weltraum. Das Gameplay ist nicht wirklich innovativ und diese Art von Spiel ist in den App-Stores allgegenwärtig.

Die App ist kostenlos, ich habe keine Anzeigen gesehen und es scheint auch keine In-App-Käufe zu geben. Das Design ist zudem recht ansprechend und erinnert an WhatsApp.

Jede Aufgabe kann dann zu einer separaten Diskussion werden, in der sich die beteiligten Personen austauschen können. Dies ist eine gute Möglichkeit, Diskussionen zu segmentieren, einen Hauptchat als "zentrale Drehscheibe" zu führen und dann Sekundärdiskussionen zu den Themen Eurer Wahl anzuregen.

Wenn ich z.B. mit meiner Kollegin Julia darüber schreibe, eine Besprechung in der nächsten Woche zu planen, kann ich direkt eine Aufgabe erstellen, Kontakte zuweisen, eine Kalendererinnerung erstellen, usw... Die Aufgabe wird dann zu einem "roten Faden", unter dem man einfach weiter diskutieren können, um in der Diskussion nicht alles durcheinander zu bringen.

Konkret könnt Ihr die App mit fast jeder Art von Konto (Google, Apple, etc...) verknüpfen und dann Eure Kontakte einladen und Diskussionen führen. In diesen Diskussionen kann jede Botschaft in eine Aufgabe verwandelt werden.

Zenchat ist eine Messaging-Anwendung, die noch nicht allzu bekannt ist. Die Besonderheit dabei ist die Integration einer Aufgabenverwaltung, mit dem Ihr Nachrichten direkt in Aufgaben umwandeln können.

Ihr könnt das Spiel Hyperburner für 3,19 € im Google Play Store oder für 3,49 € im AppleApp Store kaufen.

Task Air, endlich ein Aufgabenplaner mit einer schönen Oberfläche

Ja, ja – es gibt in dieser Woche viele Produktivitäts-Apps. Aber ich habe ausnahmsweise mal einen Taskplaner mit einer schönen Oberfläche gefunden, das wollte ich Euch nicht vorenthalten!.

Task Air bietet nicht viel mehr als Euer normaler Taskplaner, die Oberfläche ist ziemlich minimalistisch. Die Anwendung erfordert kein Konto, Ihr könnt sie auch offline verwenden. Visuell sind die Grafiken wirklich schön, besonders im dunklen Modus.

Die Befehle beschränken sich auf das Wesentliche und beim Hinzufügen von Aufgaben ist die Programmierung sehr einfach und besonders schnell. Keine Anzeigen, keine In-App-Käufe, Task Air ist ein guter frischer Wind für Power-User und andere Organisationsverrückte.

Task Air ist einer der wenigen Taskplaner mit einer übersichtlichen und eleganten Oberfläche / © NextPit

Ihr könnt die Task Air-Anwendung aus dem Google Play Store herunterladen.

AppLocker, um Eure sensiblen Anwendungen zu schützen

Es handelt sich um eine Anwendung, die ich diese Woche im Google Play Pass-Katalog entdeckt habe und mit der Ihr den Zugriff auf Ihre Anwendungen schützen können.

Konkret bringt die Anwendung eine zusätzliche Sicherheitsebene, indem Ihr über den Fingerabdruckleser ein Passwort festlegen und / oder den Zugriff auf einige oder all Eure Anwendungen sperren könnt.

Die App ist sehr schön und einfach zu bedienen, sobald Ihr der Anwendung allerdings alle erforderlichen Berechtigungen erteilt habt. Keine Anzeigen, dafür gibt es ein paar In-App-Käufe.

Mit AppLocker könnt Ihr Eure sensibelsten Anwendungen sichern / © NextPit

Ihr könnt die Anwendung AppLock aus dem Google Play Store herunterladen.

Blocks Live-Hintergrundbilder, um Euren Startbildschirm zu "verpixeln".

Hierbei handelt es sich um eine Anwendung zur Anpassung der Oberfläche eures Handys, mit der Ihr ein "Live-Hintergrundbild" anwenden könnt. Ein dynamisches Hintergrundbild also, das vom Design der auf Google Pixel-Smartphones angezeigten Bilder inspiriert ist.

Kubismus, geometrische Collagen und Primärfarben, nichts Transzendentes oder Extravagantes. Wenn Ihr ein einfaches, minimalistisches, aber farbenfrohes Wallpaper wünscht, ist Blocks Live Wallpaper ein echter Geheimtipp ganz ohne Werbung oder In-App-Käufe.

Die App ist nicht in Eurem App-Menü sichtbar, also nach der Installation nicht wundern. Sie integriert sich direkt in Eure Systemeinstellungen, genau wie ein "normales" Hintergrundbild.

Blocks Live-Wallpaper ist vor allem dann gut, wenn Ihr die Hintergrundbilder des Pixel 5 mögt, aber nicht über 600 € für ein "Flaggschiff" mit Mittelklasse-SoC zahlen wollt.

Blocks Live Wallpaper bringt einen Hauch von Pixel auf Ihr Android-Smartphone / © NextPit

Ihr könnt die Anwendung Blocks Live Wallpaper im Google Play Store herunterladen.

Was haltet Ihr von dieser Auswahl? Habt Ihr bereits einige der Anwendungen auf dieser Liste getestet? Was sind Eure Apps der Woche? Teilt Euch unsere Meinung in den Kommentaren mit!

