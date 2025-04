Apps im Wert von 27 Euro kostenlos – Schnell sein lohnt sich

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

QR / Barcode-Scanner PRO ( 6,49 Euro ) – Ohne guten QR-Code-Scanner landet man schnell in der Quishing-Falle und muss um seine Ersparnisse fürchten. Dieser hervorragend bewertete Scanner zeigt Euch URLs an, noch bevor er sie aufruft. So können betrügerische Verlinkungen frühzeitig entlarvt werden. (4,8 Sterne, 13.300 Bewertungen)

DJ Mixer, DJ-Musik-Remix Pro ( 10,99 Euro ) – Diese App simuliert ein echtes Mischpult. Zumindest, soweit das auf einem Smartphone möglich ist. Solltet Ihr Euch schon einmal die Frage gestellt haben, wie gut Ihr als DJ wärt, kann diese Anwendung Euch die Antwort liefern. (4,1 Sterne, 350 Bewertungen)

Meine Medizin Pro ( 2,79 Euro ) – Medikamente können kompliziert sein. Insbesondere, wenn man mehrere davon zu sich nehmen muss. Diese App nimmt Euch Arbeit ab und sorgt dafür, dass Ihr Euch nicht ständig an alle Informationen, Symptome, Dosierungen und Einnahmeanleitungen erinnern müsst. Doch Achtung: Da es sich bei der Anwendung um ein unbekanntes medizinisches Tool handelt, empfehlen wir, zunächst genau darauf zu achten, ob die App tatsächlich so funktioniert, wie sie soll. (3,7 Sterne, 214 Bewertungen)

Simple Photo Widget ( 0,69 Euro ) – Diese App kommt ohne komplizierte Nutzeroberflächen und unzählige Funktionen daher. Das Funktionsprinzip ist so einfach wie gut: Das Tool erzeugt ein Widget mit Euren Bildern auf dem Startbildschirm. Das war's. (4,1 Sterne, 1.060 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Sky Master – pixel shooter ( 0,99 Euro ) – Wer Pixel-Spiele schätzt und generell nostalgisch veranlagt ist, wird mit diesem Spiel seinen Spaß haben. Besonders gut ist dieses zwar nicht, aber zumindest die Optik weiß zu überzeugen. Ideal, um sich zwischendurch die Langeweile zu vertreiben. (5,0 Sterne, 1 Bewertung)

BG Remover AI ( 0,99 Euro ) – Bereits einige wenige Klicks genügen, schon sind die Personen auf Euren Bildern freigestellt. Das versprechen die Entwickler hinter dieser App. Obwohl der Begriff AI respektive KI in diesem Fall vermutlich in erster Linie aus Marketing-Gründen in den Produktnamen integriert wurde. (5,0 Sterne, 1 Bewertung)

Currency – Simple Converter ( 0,99 Euro ) – Wer gelegentlich die europäischen Grenzen verlässt, benötigt eine App wie diese. Denn damit lassen sich Währungen unkompliziert und schnell umrechnen. Dank einer minimalistischen Oberfläche genügen bereits einige wenige Klicks, um eine Antwort zu erhalten. (4,5 Sterne, 207 Bewertungen)

Queen Rules ( 2,99 Euro ) – Bei diesem Puzzle-Spiel handelt es sich um den idealen Zeitvertreib. Das Ziel ist es, die eigenen Soldaten so zu positionieren, dass sie die Soldaten der bösen Hexe zu besiegen vermögen. Hinzu kommen interessante Level-Designs und Knetfiguren. (4,8 Sterne, 111 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.