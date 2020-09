Asus ZenFone 7 Pro: Ein Hingucker mit Top-Ausstattung

Die ZenFone-Reihe von ASUS setzt auf gute Kamera-Qualität und starke Leistung im Alltag. Das ZenFone 7 Pro ist rundum hochwertig: Mit seinem hochauflösenden AMOLED-Display ganz ohne Notch oder störendes Stanz-Loch werden Eure Lieblingsapps in brillanter Qualität angezeigt. Das ZenFone 7 Pro bietet zudem eine Bildwiederholrate von 90 Hz, was vor allem beim Scrollen, Multitasking und Gaming vorteilhaft ist.

Das ASUS ZenFone 7 Pro fällt garantiert auf. / © NextPit

Geballte Power findet sich auch im Inneren des ASUS ZenFone 7 Pro. Der leistungsstarke Snapdragon 865 Plus mit 5G-Modem und Adreno-650-Grafikprozessor wird von beeindruckenden 8 GB RAM unterstützt. Das ist das absolute Nonplusultra auf im aktuellen High-End-Bereich. Dabei ist das ZenFone 7 Pro mit einer UVP von 799 Euro weit von der 1.000-Euro-Grenze entfernt – ganz im Gegensatz zu anderen Smartphones mit dieser High-End-Ausstattung.

Viel Power dank Riesen-Akku im ZenFone 7 Pro

Doch was nutzt die geballte Power, wenn der Akku mit der Stromversorgung nicht hinterherkommt? Auch hier hat ASUS sich Gedanken gemacht und verbaut im ZenFone 7 Pro (im Test) einen riesigen 5.000-mAh-Akku, der dank Schnellladegerät und 30 Watt zügig aufgeladen wird. Im Einstellungsmenü stehen zudem mehrere Akkumodi bereit, mit denen Ihr entscheiden könnt, ob Ihr eine hohe Leistung oder den Akku schonen wollt. Ihr könnt benutzerdefinierte Akkusparmodi einstellen, mit denen Ihr vollständige Kontrolle darüber erlangt, welche Apps den Akku beanspruchen dürfen.

Das Display ist frei von jeglichen Unterbrechungen. / © NextPit

Als Highlight des ZenFone 7 Pro sticht die Flip-Kamera heraus. Denn die Triple-Kamera mit 64-Megapixel-Hauptsensor von Sony fungiert gleichzeitig als Selfie-Kamera und sorgt so nicht nur für perfekte Fotos von Landschaften, Haustieren oder Veranstaltungen, sondern lässt auch perfekte Selbstporträts entstehen, die Euch perfekt in Szene setzen.

Eine weitere Besonderheit des ZenFone 7 Pro ist der Smart Key, der zahlreiche Funktionen in nur einem Button bietet. So entsperrt Ihr das Smartphone blitzschnell mit dem Fingerabdruck, schaltet das Display ein oder aus und könnt weitere anpassbare Funktionen für den Smart Key in den Einstellungen konfigurieren.

