Aufatmen bei Huawei: Aufweichung der Sanktionen in Sicht

Seit Monaten ist Huawei nicht mehr nur software-, sondern auch hardware-seitig in der Zwickmühle. Nun gibt es aber Berichte, die zumindest eine kleine Besserung andeuten.

Das chinesische Unternehmen Huawei leidet weiterhin unter den Sanktionen der US-Regierung. Einerseits ist es unter anderem nicht erlaubt, beispielsweise Smartphones mit Googles Play Store auszuliefern. Andererseits dürfen Chip-Hersteller wie Qualcomm keine Prozessoren an Huawei verkaufen.

Ein aktueller Bericht von 36Kr besagt nun, dass sich zumindest Letzteres nun offenbar wieder zum Besseren ändern könnte. Eine Huawei-nahe Quelle will erfahren haben, dass Qualcomm eine Lizenz erhalten habe, um Chips an die Chinesen zu liefern. High-End-Smartphones könnten damit in Zukunft mit den jüngsten Snapdragon-Chips ausgestattet werden. Konkret erwähnt der Bericht die P- und Mate-Serie, die im Inneren über Qualcomms Technik verfügen könnte.

Das P40 Pro muss mit Huaweis AppGallery auskommen, Googles Apps sind Fehlanzeige. / © NextPIT

Qualcomm-Chips in zukünftigen Huawei-Geräten?

Am 5. November veröffentlichte Qualcomm die aktuellen Quartalszahlen. Darin enthalten war auch eine einmalige Gebührenzahlung in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar von Huawei. Eine offizielle Bestätigung, dass Qualcomm seine Chips wirklich an das chinesische Unternehmen liefern darf, steht aber noch aus.

Im Mai 2019 wurden Huawei und viele weitere Unternehmen, die eng mit Huawei zusammenarbeiten, auf die sogenannte „Entity List“ der USA gesetzt. Dies limitierte den Zugang des Unternehmens zu US-Technologien. Als Folge mussten beispielsweise Googles Anwendungen von neuen Smartphones verschwinden. Im August 2020 wurden die Sanktionen dann erneut verschärft, sodass auch Chip-Lieferungen nicht länger erlaubt waren.

Weitere Berichte besagen, dass auch Unternehmen wie Intel, AMD, Samsung Display oder Sony die notwendige Erlaubnis erhalten haben sollen, um wieder Huawei handeln zu dürfen. Des Weiteren soll TSMC mittlerweile wieder Chips für das Unternehmen fertigen.

