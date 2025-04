Im Mittelpunkt steht der leistungsstarke Fleckenreiniger von Rowenta, der sich derzeit zu einem echten Publikumsliebling mausert. Laut MediaMarkt gehört das Gerät aktuell zu den meistgeklickten Produkten im Shop – und das völlig zu Recht: Die Kundenzufriedenheit spricht Bände, denn im Schnitt bekommt der praktische Helfer sagenhafte 4,9 von 5 Sternen. Doch damit nicht genug: MediaMarkt setzt noch einen drauf und reduziert den Preis aktuell um fast 100 Euro im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Damit ist das Gerät so günstig wie noch nie!

Darum lohnt sich der Fleckenreiniger

Der sogenannte Clean It Fleckenreiniger von Rowenta soll das Reinigen von Polstern, Möbeln und Teppichen zum Kinderspiel machen. Dafür kombiniert das Gerät die Abgabe von Wasser samt Reinigungsmittel mit einer Bürste sowie einer Saugfunktion mit 400 W bzw. 12,5 kPa. Das heißt: In einem Durchgang wird der Fleck zunächst aufgeweicht und anschließend direkt weg gebürstet und gesaugt. Ihr selbst müsst dabei nur ganz entspannt über den Schmutz drübergehen – anstrengendes Schrubben gehört also der Vergangenheit an.

Wirklich praktisch ist all dies vor allem auch dank des mitgelieferten Zubehörs. Neben einem großen Reinigungskopf gibt es nämlich noch einen etwas schmaleren, beispielsweise für Sessel oder besonders hartnäckige Flecken, sowie eine Fugendüse, mit der Ihr richtig schmale Stellen und auch euren Pkw reinigen könnt. Obendrein wird ebenfalls noch eine Reinigungslösung und das Auto-Clean-Zubehör mit ins Paket gepackt. Mit letzterer könnt Ihr ganz easy nach jeder Reinigung den Schlauch ausspülen.

Wichtig zu beachten: Der Fleckenreiniger ist kein Akkugerät, es muss also immer eine Steckdose in der Nähe sein. Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil, denn kabellose Fleckenreiniger müssen im Zweifel immer wieder aufgeladen werden, obwohl man sie ja ohnehin nur kurz alle paar Wochen nutzt. Außerdem sind Akkugeräte wie der Carpet One Spot von Tineco* deutlich teurer. Beim Rowenta-Gerät fällt das Kabel zudem mit 5 Metern angenehm lang aus und auch der Schlauch ist mit 1,75 Metern Länge gut bemessen. Flexibel seid Ihr also trotzdem. Ordentlich groß sind ebenso die zwei Wassertanks des Reinigers: ein abnehmbarer 1,8-Liter-Tank für sauberes Wasser und ein 1,5-Liter-Tank für Schmutzwasser.

Fast 100 Euro Rabatt sorgen für neuen Tiefstpreis

Der Fleckenreiniger bietet also ein rundum gutes Gesamtpaket – mindestens genauso wichtig für den aktuellen Ansturm ist aber sicherlich auch der momentane Preis. MediaMarkt streicht nämlich über 90 Euro vom UVP des Reinigungsgeräts, wodurch nur noch 149 Euro auf der Rechnung stehen. Ein kurzer Blick auf den Preisverlauf* zeigt: Günstiger gab's den Reiniger zuvor noch nie! Der Versand bei MediaMarkt ist obendrein kostenfrei, wodurch Ihr bei Interesse wirklich bedenkenlos zugreifen könnt.

Neben dem Fleckenreiniger hat MediaMarkt derzeit noch einige weitere Rowenta-Produkte im Angebot. Spannend sind etwa dieser Akkusauger für unter 150 Euro* sowie ein anderer Sauger mit satten 60 Prozent Rabatt*. Einen Überblick über alle Rowenta-Deals bei MediaMarkt findet Ihr hier*.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.