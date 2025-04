Ob Streaming im Schlafzimmer, smarte Lampen in der Garage oder stabiles Netz im Homeoffice unterm Dach – ein zuverlässiges WLAN-Signal ist heutzutage fast so wichtig wie Strom und fließend Wasser. Doch was tun, wenn der Router an seine Grenzen kommt? Dann lohnt sich ein Blick auf den FritzRepeater 600, den es aktuell bei MediaMarkt für schlanke 29 Euro gibt. Ein kleines Gerät mit großem Effekt!