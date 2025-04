Gerade jetzt, wenn die Tage länger werden und die Sonne intensiver scheint, lohnt sich der Einstieg in die private Solarenergie mehr denn je. Mit einem Balkonkraftwerk auf Balkon, Terrasse oder Dach könnt Ihr Eure Stromkosten spürbar senken. Dank rund 600 Euro Rabatt macht Aldi den Start in die Solarwelt besonders attraktiv.

Affiliate Angebot Green Solar Balkonkraftwerk 800W / 800W

Alles drin: Plug-and-Play-Solarset mit Speicher

Das Balkonkraftwerk von Green Solar, das derzeit bei Aldi im Angebot ist, kommt als komplette Lösung zu Euch nach Hause. Es enthält vier hochwertige Solarpanels, die sich flexibel auf dem Balkon, der Terrasse oder dem Dach anbringen lassen. Der enthaltene Wechselrichter liefert eine maximale Ausgangsleistung von 800 Watt und erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben in Deutschland – eine Genehmigung ist also nicht erforderlich. Ein besonderes Highlight ist der integrierte Batteriespeicher mit einer Kapazität von 2,24 kWh, der überschüssige Energie speichert. Dadurch könnt Ihr den tagsüber gewonnenen Solarstrom auch in den Abendstunden nutzen.

Dank der bifazialen Zelltechnologie kann das Balkonkraftwerk sowohl direktes Sonnenlicht als auch reflektierende Strahlung auf der Rückseite der Module in Energie umwandeln. Dadurch steigert sich der Ertrag, auch wenn die Sonne nicht direkt scheint. Die Solarmodule sind außerdem so konzipiert, dass sie auch auf leicht gekrümmten Oberflächen problemlos montiert werden können. Selbst an bewölkten Tagen oder im Winter liefert das System weiterhin Strom. Zusätzlich sind ein Verlängerungskabel sowie der Wechselrichter im Lieferumfang enthalten, sodass Ihr das Balkonkraftwerk ohne großen Aufwand anschließen und sofort in Betrieb nehmen könnt.

Preis-Check: Lohnt sich der Deal?

Aldi senkt den Preis für dieses steckerfertige Balkonkraftwerk um 31 Prozent – Ihr zahlt aktuell nur 1.349 statt 1.999 Euro. Wir haben das Balkonkraftwerk bei keinem anderen Händler günstiger gefunden. Zwar fallen noch Versandkosten von insgesamt 45,90 Euro an, aber bei sperrigen und schweren Gütern ist das üblich und schmälert das Top-Angebot nicht.

Nutzt Ihr ein Balkonkraftwerk? Lasst uns wissen, welches Modell!