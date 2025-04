Balkonkraftwerk kaufen? Diese Punkte solltet Ihr vor Anschaffung bedenken

Die rechtlichen Weichen – Was müsst Ihr wissen?

Der gesetzliche Rahmen für Balkonkraftwerke hat sich 2024 geändert. Wohnungseigentümer und Mieter haben nun prinzipiell das Recht auf Installation solcher Anlagen. Dafür wurde eigens das Wohnungseigentumsgesetz in § 20 Absatz 2 Nr. 5 angepasst. Doch es ist nicht ganz so einfach, wie es klingt. Trotz Gesetzesänderungen bleibt die Absprache mit der jeweiligen Eigentümergemeinschaft oder dem Vermieter essenziell. Warum? Nun, weil das Gemeinschaftseigentum betroffen ist. Und selbst wenn die Gemeinschaft Euer Vorhaben nicht komplett blockieren kann, hat sie immer noch Einfluss auf die Bedingungen der Installation.

Wichtig ist es, rechtzeitig einen Gestattungsbeschluss einzuholen. So vermeidet Ihr Konflikte und sichert Euch gegen mögliche Rückbauforderungen ab. Dafür müsst Ihr Euren Beschlussantrag möglichst gut vorbereiten und frühzeitig beim zuständigen Verwalter einreichen. Idealerweise solltet Ihr dabei genau schildern, welche Maße für den Umbau notwendig sind, in welchem Umfang dieser ausfällt, als auch die Art der Maßnahmen festhalten. Das ist im Übrigen auch für Mieter interessant, wenn Euer Vermieter Teil einer Eigentümergemeinschaft ist. Denn dieser muss den Beschluss für Eurer Balkonkraftwerk für Euch durchsetzen. Je besser Ihr den Antrag also vorab vorbereitet, desto einfacher könnt ihr die notwendige Zustimmung sowie die Vorgaben für Euer Vorhaben einholen.

Balkonkraftwerke kaufen? Diese Punkte solltest du vor der Anschaffung bedenken / © Mariana Serdynska/Shutterstock

Technische Voraussetzungen – Nicht alles ist kompatibel

Ein Balkonkraftwerk besteht nicht nur aus Solarpaneelen. Dazu gehören passende Halterungen und eine durchdachte Integration in Eure bestehende Infrastruktur. Ihr müsst sicherstellen, dass sowohl die Module als auch die Halterungen den Anforderungen Eures Balkons entsprechen. Beachtet dabei nicht nur das Gewicht der Solarmodule, sondern auch die Montagevoraussetzungen. Speziell entwickelte Modelle für Balkongeländer können hier punkten, da sie deutlich weniger als klassische Solarmodule wiegen. Entscheidend ist, dass Ihr die richtige Traglast ermittelt und beachtet, dass die Module sturmfest montiert werden. Einige Hersteller bieten Komplettsets an, die auf verschiedene Geländervarianten zugeschnitten sind. Besonders Technikenthusiasten, die ihre Anlage aus Einzelkomponenten zusammenstellen, sollten die Spezifikationen genau prüfen. Entscheidend ist, dass Eurer Balkonkraftwerk nach der Installation sturmfest ausfällt. Keine Komponenten sollten sich während eines Unwetters lösen und herabstürzen können.

Was bedeutet das für Euch konkret?

Ein Balkonkraftwerk kann Euch ein Stück Unabhängigkeit zurückgeben, aber es bringt auch Verantwortung mit sich. Die Planung und Koordination erfordern Sorgfalt, sowohl rechtlich als auch technisch. Doch wenn Ihr es richtig angeht, könnt Ihr nicht nur Eure Stromrechnung reduzieren, sondern auch nachhaltig Einfluss auf Euren ökologischen Fußabdruck nehmen. Die energetische Selbstversorgung hat einen zukunftsweisenden Charme, besonders für technikaffine Geister. Denkt jedoch daran, dass die Investition nicht nur finanzieller Natur ist. Der zeitliche und planerische Aspekt darf nicht unterschätzt werden. Schlussendlich geht es um mehr als nur ein technisches Gadget – es geht um einen bewussteren Lebensstil und die eigene Rolle im großen Ganzen der Energiewelt.