Bei gleichem Preis: iPhone 12 kommt ohne Kopfhörer und Ladegerät

Es ist keine Überraschung: Schauen wir uns auf der Apple-Website den Lieferumfang der neuen iPhone-12-Modelle an, steht da lediglich "USB-C-auf-Lightning"-Kabel und "Dokumentation". Apple streicht den Ladeadapter und die kabelgebundenen Kopfhörer, wie bereits vor einigen Wochen vermutet. Apple möchte die Umwelt schützen und sagt, dass ein Großteil der Käufer bereits ein Ladegerät besitze, und tatsächlich fliegen bei vielen Menschen die klassischen eckigen Ladestecker von Apple zuhause herum. Diese passen allerdings aufgrund der USB-Ports nicht auf das mitgelieferte USB-C-Kabel und unterstützen auch kein Quick-Charge. Wollt Ihr uns veräppeln?

Beim iPhone 12 fehlen die EarPods und der Ladeadapter. / © Screenshot / NextPit

iPhone 12: 20-Watt-Ladeadapter kostet 25 Euro

Nur diejenigen, die zuvor ein iPhone 11 Pro hatten, verfügen über den USB-C-auf-Lightning-Adapter, den man aber beim Verkauf des gebrauchten Geräts mit abgibt. Somit bleibt Käufern des neuen iPhone 12 keine andere Wahl, als bei Apple für zusätzliche 25 Euro das 20-Watt-Netzteil für Fast Charging zu erwerben. Alte Kabel mit USB-Stecker, wie etwa seit dem iPhone 5 beigelegt, passen natürlich nach wie vor, aber das wäre wohl so als würde man sich den neuesten Porsche kaufen, um damit nur auf holländischen Autobahnen zu fahren.

Auf der anderen Seite beläuft sich meine diesjährige Apple-Rechnung im Herbst ohnehin schon auf über 1.500 Euro für das iPhone 12 Pro Max, 256 GB plus Apple Care+ für 229 Euro. Ich kann mir vorstellen, dass Käufer des iPhone 12 sich an den zusätzlichen 25 Euro am Ende auch nicht mehr stören werden. Apples Aussage, dass bereits zahlreiche Ladegeräte bei den Konsumenten existieren, finde ich persönlich aber einfach unverschämt.

Wie seht Ihr das? Findet Ihr Apples Argumente schlüssig? Vermisst Ihr vielleicht sogar die alten EarPods? Lasst uns darüber diskutieren.

