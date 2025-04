Bitte beachtet, dass dies eine neue Serie hier bei nextpit ist. Wenn Ihr jedoch App- und Spielefans seid, könnt Ihr auch auf unsere Serien Free Apps der Woche und Top 5 Apps blicken. Schauen wir uns also ohne Umschweife an, was es heute im Epic Games Store gibt.

Das kostenlose Spiel der Woche

Cat Quest II

Diese Woche könnt Ihr bei der Fortsetzung des Gratisspiels von letzter Woche etwas Geld sparen. Wenn Euch Cat Quest gefallen hat, habt Ihr Glück, denn diese Woche könnt Ihr Cat Quest II kostenlos herunterladen. Dieses neue Abenteuer führt Euch zurück nach Felingard und stellt Euch eine neue Region vor, die Ihr erkunden könnt. Das Lupus-Reich ist eine Region voller Hunde, die droht, einen Krieg mit Felingard zu beginnen. Ihr könnt wählen, ob Ihr als Hund oder als Katze spielt, aber Euer Ziel bleibt das Gleiche. Verhindert, dass die beiden Regionen in einen ausgewachsenen Konflikt verwickelt werden.

Cat Quest II ist derzeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Die Fortsetzung hat gute Kritiken erhalten: Die Spieler/innen vergaben 4,7 von 5 Sternen. Normalerweise würde das Spiel 13,49 Euro kosten.

Ladet Cat Quest II aus dem Epic Games Store herunter.

Cat Quest 2 ist eine Fortsetzung, die das erste Spiel noch weiter ausbaut. / © Steam

Ein Vorgeschmack auf die kostenlosen Spiele der nächsten Woche

Arcageddon

Nächste Woche habt Ihr die Chance, in die Welt von Arcageddon einzutauchen. Nur für eine begrenzte Zeit gibt es im Epic Games Store für neue Spieler 5.000 ARCoins gratis, wenn sie das Spiel starten. Arcageddon ist ein kooperativer Roguelite-Shooter, den Ihr mit bis zu drei Freunden spielen könnt.

Ladet Arcageddon aus dem Epic Games Store herunter.

Idle Champions of the Forgotten Realms

Dieses spannende Spiel ist ein Muss für alle Dungeons & Dragons-Fans. Idle Champions of the Forgotten Realms vereinigt Charaktere aus dem gesamten D&D-Multiversum in einem großen Abenteuer. Das Spiel ist generell kostenlos, aber Ihr werdet beim Herunterladen nächste Woche mit einigen spannenden Boni belohnt. Zu diesen Boni gehören mehrere Champions, mehrere Truhen und zwei Verstärkungstränke, die zwei Wochen lang wirken.

Ladet Idle Champions of the Forgotten Realms aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel ist ein Muss für alle D&D-Fans. / © Steam

River City Girls

River City Girls mag auf den ersten Blick wie eine niedliche Highschool-Geschichte aussehen, aber dieses Spiel ist mehr, als man denkt. Ihr spielt als ein Duo von zwei Mädchen, deren Freunde entführt wurden. Während Ihr versucht, herauszufinden, was mit ihnen passiert ist, schlagt und tretet Ihr Euch Euren Weg durch die Stadt. Ihr könnt alleine oder mit einem Freund spielen; so oder so ist der Spaß in diesem verrückten Old-School-Rumble garantiert.

Normalerweise kostet River City Girls etwa 27 Euro im Epic Games Store. Nächste Woche könnt Ihr das Spiel für eine begrenzte Zeit kostenlos herunterladen.

Lade River City Girls aus dem Epic Games Store herunter.

River City Girls sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber dieses Spiel hat es in sich. / © Steam

Hat es Euch letzte Woche Spaß gemacht, Cat Quest zu spielen? Wenn ja, freut Ihr Euch auf den Download von Cat Quest 2? Lasst es uns in den Kommentaren unten wissen!