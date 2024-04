Bluetooth-Lautsprecher im Test & Vergleich: die beste Box für jeden Zweck!

Mit einer Bluetooth-Box könnt Ihr Eure Lieblingsmusik überall hin mitnehmen. Allerdings gibt es auf dem Markt inzwischen eine Flut an Lautsprechern namhafter Hersteller wie JBL, Bose, Teufel, Sony, UE & Co. In unserer Bestenliste verraten wir Euch daher, wie Ihr den besten Bluetooth-Lautsprecher für Euren Einsatzzweck findet, worauf Ihr beim Kauf unbedingt achten solltet – und welche Speaker nextpit Euch 2024 empfiehlt.

Bluetooth-Box-Vergleich: Die besten Bluetooth-Lautsprecher

Egal, ob abendliche Gartenparty oder beim E-Bike-Fahren in der Großstadt (kennt Ihr schon unsere E-Bike-Bestenliste?) in viel zu hoher Lautstärke – Bluetooth-Speaker sind aus dem Alltag kaum wegzudenken. Musste man damals noch Verstärker, Lautsprecher und eine passendes Wiedergabegerät mit zum Musikhören nutzen, geht das im Jahr 2024 bequem über Bluetooth und gestreamten Inhalten von Spotify, Apple Music & Co.

Auch wenn Oldschool-Musikhören einen ganz eigenen Charme hat, wollen wir uns in dieser Übersicht Bluetooth-Boxen einmal genauer anschauen, sorry, anhören. Also portable Lautsprecher, die Ihre Inhalte primär über Bluetooth von externen Geräten wie Notebooks, Smartphones oder Tablets bekommen. Dadurch grenzen wir uns folglich von Smart-Speakern ab, die häufig kabelgebunden betrieben werden und autark über das WLAN Musik wiedergeben können.

Die Veröffentlichung dieses Artikels ist zudem der Start einer neuen Testserie hier auf nextpit. Denn die Geräte, die wir in dieser Marktübersicht aufgenommen haben, werden wir in den nächsten Wochen für Euch ausprobieren. Passend zum Sommer, wenn BT-Speaker richtig Spaß machen, könnt Ihr dann auf unserer Testeindrücke zurückgreifen. Vorher verraten wir Euch aber, worauf Ihr beim Kauf überhaupt achten müsst.

Worauf müsst Ihr beim Kauf einer Bluetooth-Box achten?

Leistung und Technik

Wie leistungsstark eine Bluetooth-Box ist, lässt sich vor dem Kauf schon ein wenig einschätzen. Denn obwohl Bluetooth-Lautsprecher ganz anders aussehen wie klassische Musikanlagen, finden sich immer Verstärker und Lautsprecher in den kleinen Gehäusen. Deren Leistungsfähigkeit geben Hersteller in der Regel anhand der Ausgangsleistung in Watt und anhand der Größe der Speaker an.

Generell gilt: Je mehr Watt, desto mehr Leistung – und je größer die Lautsprecher, desto besser klingen Bluetooth-Speaker. Weiterhin kann es durchaus Spaß bringen, wenn Hersteller 2- oder 3-Wege-Systeme in ihren Bluetooth-Speakern unterbringen. Dabei teilen sich Tieftöner und Hochtöner, also Lautsprecher für Bass und Höhen.

Große Speaker wie der Teufel Boomster XL bieten ordentlich Leistung. / © NextPit

Auch wenn sich die Leistung der Bluetooth-Speaker anhand der technischen Daten abschätzen lässt, gehören weitere Faktoren zur Musikqualität dazu. Es empfiehlt sich daher immer, auch Erfahrungswerte in die Kaufentscheidung einfließen zu lassen. Entweder eigene Erfahrungen über das Probe-Hören im nächsten Technikmarkt oder professionelle Einschätzungen wie hier bei nextpit.

Maße und Gewicht

Soll Eure Bluetooth-Box in der Wohnung bleiben oder wollt Ihr sie am Wochenende mit aufs Fahrrad nehmen? Je nach Einsatzzweck solltet Ihr beim Kauf unbedingt auf die Größe und das Gewicht achten. Bei kleineren Bluetooth-Speakern können Karabiner zum Befestigen am Rucksack praktisch sein – sehr große und schwere Modelle verfügen hingegen über Tragegriffe oder sogar Rollen. Überlegt Euch vorher, was Ihr braucht!

Wasser- und Staubschutz

Dasselbe gilt für einen Schutz gegen Staub und Wasser. Bluetooth-Speaker sind prädestiniert dazu, draußen genutzt zu werden, auch wenn sich der ein oder andere am "FKK-Musikhören" stört. Ein rudimentärer Spritzwasserschutz ist inzwischen bei den meisten Bluetooth-Lautsprechern vorhanden. Es gibt aber sogar Modelle wie die JBL Boombox, die auf dem Wasser schwimmt und auch dort betrieben werden kann. Mehr über die standardisierten Angaben zur Staub- und Wasserdichtigkeit findet Ihr im verlinkten Artikel.

Akku und Power-Bank

Wie lange hält der Akku durch und wie lange braucht er zum Aufladen? Hersteller geben zur Akkulaufzeit Richtwerte an, die größtenteils bei mittleren Lautstärken im Labor getestet werden. Und genau als solche solltet Ihr die Angaben auch interpretieren. Denn die Laufzeit hängt am Ende stark von Faktoren wie der Umgebungstemperatur oder von der genutzten Lautstärke ab.

Bluetooth-Speaker, die eine ganze Party lang durchhalten, gibt es aber durchaus. Ihr findet oben in der Tabelle und später in unseren Testberichten natürlich Angaben zur Laufzeit. Ferner geben wir an, ob die Hersteller an Funktionen zum Quick-Charging gedacht haben.

Einen schönen Vorteil haben einige Bluetooth-Lautsprecher zudem: Sie nehmen eine Doppelrolle als Power-Bank ein. Bedeutet, Ihr könnt mit ihnen Smartphones oder Tablets aufladen. Das geht natürlich auf Kosten der Laufzeit, ist unterwegs aber wirklich praktisch.

Verbindung und Sonderfunktionen

Wie der Name bereits vermuten lässt, funktionieren die meisten Bluetooth-Speaker über – richtig, Bluetooth. Die Verbindungsqualität des kabellosen Übertragungsstandards hat sich in den letzten Jahren noch einmal verbessert. Je aktueller und höher die Blueototh-Version also ist, desto besser! Zusätzlich zu Bluetooth kann es sehr praktisch sein, wenn Hersteller auch noch eine kabelgebundene Verbindungsmöglichkeit anbieten.

Ein Klinkenanschluss ist sowohl bei Smart-Speakern als auch bei BT-Speakern praktisch. / © NextPit

Zwar gibt es inzwischen nicht mehr ganz so viele Geräte, die ausschließlich per Kabel verbunden werden können, Klinkenkabel haben aber einen großen Vorteil: Sie sind verzögerungsfrei. Wenn Ihr Eure Bluetooth-Box also mit einem Mini-Beamer (zum Vergleich) oder mit dem Laptop zum Filme schauen verbinden wollt, passt der Ton perfekt zum Bild.

Auch wenn wir uns Anfangs davon abgegrenzt haben, wollen wir an dieser Stelle auf Hybriden wie die Sonos Roam hinweisen. Denn diese verfügt über WiFi und kann so auch als WLAN-Lautsprecher genutzt werden. Derartige Hybriden gibt es inzwischen häufiger und an Zusatzfunktionen gibt es erst einmal nicht viel auszusetzen.

Sonder- und Komfortfunktionen wie bunte, blinkende Lichter, die Unterstützung von Sprachassistenten oder ein Karaoke-Modus sind nett, treffen aber oft eher spezielle Geschmäcker. Wir weisen in unseren Tests natürlich dennoch darauf hin. Und eine Sache ist in Bezug auf die Verbindung noch wirklich praktisch:

Einige Bluetooth-Speaker lassen sich mit gleichen Modellen verbinden und so in Reihe schalten. Haben all Eure Freunde also dieselben Bluetooth-Speaker, könnt Ihr es am Wochenende besonders krachen lassen. Alternativ kann das Zusammenschalten Stereo-Sound bringen – gerade für Filmfans praktisch!

Diese Bluetooth-Speaker empfiehlt nextpit 2024

Bose SoundLink Flex: Der vielseitigste Bluetooth-Lautsprecher!

Der SoundLink Flex ist ein sehr überzeugender Bluetooth-Lautsprecher. / © nextpit

Mit dem SoundLink Flex bietet Bose als Nachfolger des SoundLink Mini 2 einen kompakten und leistungsstarken Bluetooth-Lautsprecher an. Er bietet trotz seiner kompakten Größe eine gute Klangqualität mit einem ausgewogenen Sound und kräftigen Bässen, eine maximale Lautstärke von 90 dB und eine Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden. Schön ist auch die Möglichkeit, mehrere Bose-Lautsprecher im Partymodus zu kombinieren.

Das Design des SoundLink Flex ist ziemlich gut, mit einem robusten Stahlgehäuse, das mit einer Silikonschicht überzogen ist. Der Bluetooth-Lautsprecher ist außerdem nach IP67 zertifiziert, was ihn wasser- und staubabweisend macht. Mit einer Handschlaufe lässt er sich leicht transportieren und wiegt nur 0,6 kg. Die gummierten Bedienknöpfe sind gut platziert und einfach zu bedienen.

Die Bose Connect Companion App ermöglicht die Steuerung des Lautsprechers und bietet einige praktische Funktionen – aber es fehlt die Möglichkeit, die Tasten zu personalisieren und eine Verbindung zu Sprachassistenten sowie Musik-Streaming-Apps herzustellen.

Der SoundLink Flex enttäuscht auch mit dem Fehlen eines Klinkenanschlusses und eines Equalizers in der App. Der Lautsprecher bietet auch keine Schnelllade- oder Powerbank-Funktionalität.

Trotzdem bietet der kompakte Lautsprecher von Bose einen guten Kompromiss zwischen Design, Klangqualität und Akkulaufzeit. Er ist zum Preis von 149,95 Euro erhältlich.

Zusammenfassung Kaufen Bose SoundLink Flex Pro Sehr gute Klangqualität

Schön laut mit 90 db max

Wunderschönes Design mit hochwertiger Verarbeitung

Ausdauernder Akku mit bis zu zwölf Stunden

Gute Anrufqualität Contra Insgesamt sehr funktionsarm

Kein Klinkenanschluss

Keine Equalizer in der App Bose SoundLink Flex

JBL Charge 5: Die Alternative zum besten Lautsprecher

Der Charge 5 verfügt über eine Vielzahl von Bedienelementen – auch wenn diese hier kaum sichtbar sind. / © nextpit

Der JBL Charge 5 ist ein leistungsstarker und gleichzeitig kompakter Lautsprecher, der eine Leistung von 40 W sowie eine hervorragende Klangqualität bietet. Da der Bluetooth-Lautsprecher nach IP67 zertifiziert ist, ist sie außerdem wasser- und staubabweisend, was ihn zur idealen Begleitung für den Einsatz im Freien macht.

Der Charge 5 hat ein robustes Design und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Schade ist nur, dass es keine Befestigungsmöglichkeit für einen Gurt gibt. Mit der JBL-Portable-App kann man den Equalizer bearbeiten und mehrere Lautsprecher im Partylink-Modus verbinden.

In Bezug auf die Klangqualität bietet der Charge 5 eine tolle Leistung und überzeugt mit klarem Klang, nur manchmal vermissen wir etwas den Bass größerer Lautsprecher. Die Speaker sind nach vorne gerichtet, was die Klangqualität in manchen Situationen einschränkt. Glücklicherweise können aber zwei Lautsprecher für Stereo-Sound kombiniert werden. Der Akku des Charge 5 hat eine Laufzeit von 20 Stunden und kann auch als Powerbank zum Aufladen anderer Geräte verwendet werden.

Der Bluetooth-Lautsprecher von JBL hat jedoch einige Nachteile, wie z. B. das Fehlen eines Klinkenanschlusses, lange Ladezeiten oder auch eingeschränkte Funktionen, wie z. B. die fehlende Steuerung von Sprachassistenten.

Der JBL Charge 5 ist unterm Strich dennoch ein sehr guter kleiner Bluetooth-Lautsprecher mit einer ausgezeichneten Klangqualität und einer langen Akkulaufzeit. Die kleine Bluetooth-Box rechtfertig den Preis von 150 Euro durch die gute Klangqualität und die Langlebigkeit.

Zusammenfassung Kaufen JBL Charge 5 Pro Toller Klang mit hoher Maximallautstärke

Sehr robust dank IP67-Zertifizierung

Großer Akku mit Powerbank-Funktion

Lässt sich mit weiteren JBL-Speakern verbinden Contra Kein Klinkenanschluss

Frequenzgang recht eingeschränkt

Smarte Features nur in der teuren WiFi-Version JBL Charge 5

Sonos Roam: Smarter Bluetooth-Lautsprecher mit Wi-Fi

Stylisch und smart: Der Sonos Roam. / © Sonos

Auf eine etwas andere Zielgruppe hat es Sonos mit dem "Roam" abgesehen. Denn der Bluetooth-Lautsprecher verfügt neben Bluetooth über einen WLAN-Modus, wodurch er sich eigenständig mit Eurem Heimnetzwerk verbinden kann. In Eurer Musik-App könnt Ihr den Lautsprecher dann als Ziel für das Musik-Streaming auswählen. Ferner unterstützt der Sonos Roam die Sprachassistenten Google Assistant und Alexa.

Wie Bose behält auch Sonos geheim, wie viel Watt die beiden internen Verstärker leisten. Allerdings teilen sich ein Mitteltöner und ein Hochtöner die Frequenzen Eurer Songs auf. Mit einem Gewicht von 0,42 kg ist der Roam besonders portabel und bleibt dank IP67-Zertifizierung gegen Regen und zeitweiliges Untertauchen geschützt. Preislich müsst Ihr laut UVP 199 Euro einplanen.

Teufel Rockster Air 2: Der Lautsprecher für lebhafte Abende

Der Teufel Rockster 2 sorgt für Stimmung auf jeder Party. / © nextpit

Der Teufel Rockster Air 2 ist ein leistungsstarker und vielseitiger Bluetooth-Lautsprecher, der sich ideal für deine Partys eignet. Mit einer Leistung von 80 W, einer maximalen Lautstärke von 115 dB und zahlreichen Anschlüssen bietet er eine hervorragende Akkulaufzeit und ist trotz seines hohen Gewichts von 14 kg leicht zu transportieren.

Beim Design ähnelt der Lautsprecher einer klassischen PA-Box und bietet mit seinen Griffen viele Transportmöglichkeiten. Auch die Anschlussvielfalt überzeugt – es gibt sogar eine Möglichkeit, Zusatzakkus anzuschließen!

In Bezug auf die Klangqualität bietet der Rockster Air 2 eine beeindruckende Leistung und übersteuert auch bei hoher Lautstärke nicht. Die Box hat eine Akkulaufzeit von 58 Stunden bei mittlerer Lautstärke und kann auch als Stereopaar betrieben werden.

Diese starke Leistung kann jedoch ein Nachteil sein, wenn Ihr die riesige Bluetooth-Box in einer Wohnung verwenden möchtet. Es gibt nämlich leider keine Companion-App zur Fernsteuerung des Lautsprechers. Außerdem gibt's keine IP-Zertifizierung, wodurch er anfällig für Wasser und Staub ist.

Der Teufel Rockster Air 2 ist ein leistungsstarker und vielseitiger Party-Lautsprecher, aber sein hoher Preis und das Fehlen einiger Funktionen machen ihn eher zu einer Wahl für den professionellen Einsatz. Trotz seiner Stärken hat er einige Einschränkungen, die seine Verwendung gerade im privaten Kontext erschweren könnten.

Zusammenfassung Kaufen Teufel Rockster Air 2 Pro Extrem leistungsstark mit 80 W

Sehr flexibel dank hoher Anschlussvielfalt

Lange Akkulaufzeiten mit Anschlussmöglichkeiten für Zusatz-Akkus

Trotz hohen Gewichts gut transportierbar Contra Keine IP-Zertifizierung

Keine Companion-App zur Fernsteuerung

Leistung lässt sich für Zuhause schlecht drosseln

Hoher Preis Teufel Rockster Air 2

JBL Xtreme 4: Die brandneue Party-Alternative

Der Xtreme 4 wurde bereits auf der CES 2024 gezeigt. / © JBL

Wollt Ihr einen flexiblen Bluetooth-Speaker, der auch für Partys reicht und nicht gleich 700 Euro kostet? Dann schaut Euch die Xtreme 4 von JBL an. Zwar ist inzwischen bereits ein Nachfolgemodell erschienen, gerade preislich ist die Xtreme 4 aber spannend. Amazon schreibt aktuell knapp 350 Euro für den Speaker aus, der mit insgesamt vier integrierten Lautsprechern aufwarten soll.

Spannend beim Xtreme 4 ist, dass der Hersteller den Klang über eine Künstliche Intelligenz verbessern will. Da der Bluetooth-Speaker erst in diesem Jahr auf der CES 2024 vorgestellt wurde, ist über die Leistung bisher nicht allzu viel bekannt. Allerdings soll der Akku einen ganzen Tag lang durchhalten. Mehr erfahren wir, wenn der Speaker bei uns in der Redaktion eingetroffen ist!

Marshall Willen: Stylischer Preistipp

Den Willen gibt es in zwei Farbvarianten. / © Marshall

Möchtet Ihr nicht viel Geld für eine Bluetooth-Box ausgeben, könnte der Marshall Willen etwas für Euch sein. Den Speaker gibt es bereits zu Preisen um 70 Euro, dabei spart Ihr aber nicht an Verarbeitungsqualität und an einem hübschen Design. Im ikonischen Gitarren-Amp-Design leistet der winzige Lautsprecher 10 W über einen internen Speaker. Zwei passive Radiatoren sollen für eine hohe Klangqualität sorgen.

Der Willen verfügt darüber hinaus über eine Akkulaufzeit von über zehn Stunden, gleichzeitig ist das Gehäuse, wie bei allen genannten Modellen, nach IP67 zertifiziert. Spannend ist zudem, wie Marshall den Willen flexibel fürs Mitnehmen machen will. Denn an der Rückseite des BT-Speakers gibt es einen Haltegurt, wodurch Ihr den nur 300 g leichten Willen überall befestigen könnt.

Worauf achtet Ihr beim Kauf eines Bluetooth-Speakers und was sind Eure Tipps? Ab in die Kommentare mit Euch!