Mit einem Bluetooth-Lautsprecher wird nicht nur die nächste Gartenparty ein Erfolg, sondern auch alltägliche Aufgaben wie Kochen oder Putzen machen deutlich mehr Spaß. Möchtet Ihr Euch ein solches Gerät zulegen, aber nicht mehr als 100 Euro dafür ausgeben, hat nextpit jetzt einige spannende Deals für Euch herausgesucht. In diesem Artikel verraten wir Euch, welche günstigen Bluetooth-Lautsprecher sich aktuell besonders lohnen.

Möchtet Ihr Euch einen Bluetooth-Lautsprecher zulegen, muss es nicht zwingend die JBL Partybox Stage 320 für 481,90 Euro* sein. Geräte unter 100 Euro sind meistens sogar eher zu empfehlen, da sie nicht zwingend zum Nachbarschaftsstreit führen und dennoch genug Leistung bieten, um die nächste Party mit Eurer Lieblingsmusik zu beschallen. Vor allem aber ihr kompakter Formfaktor machen günstigere Geräte so interessant. In der Amazon-Bestenliste zu Bluetooth-Lautsprechern* dominieren daher auch genau diese Geräte die ersten Plätze.

Dennoch kann die Auswahl ziemlich überwältigend sein, weshalb wir uns einige aktuelle Angebote herausgesucht haben. Welche Bluetooth-Lautsprecher unter 100 Euro wir Euch empfehlen, erfahrt Ihr in den nachfolgenden Abschnitten.

Soundcore by Anker: Günstig und gut

Den Anfang machen einige Modelle von Anker. Mit der Untermarke "Soundcore" bietet das Unternehmen eine breite Vielfalt an Bluetooth-Lautsprechern zu einem (häufig) richtig günstigen Preis – und das meist mit richtig guter Soundqualität. Mit dem Anker Soundcore 2 bietet der Hersteller zudem den Amazon-Bestseller.

Auch der Anker Soundcore Motion Boom ist gerade für unter 100 Euro erhältlich. / © Soundcore

Für gerade einmal 27,99 Euro bekommt Ihr hier einen kleinen und handlichen Bluetooth-Lautsprecher (Bestenliste) geboten, der bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit bietet. Während der Bass zwar etwas schwach auf der Brust ist, kann das Gerät mit seinem klaren Sound durchaus punkten. Auch die Lautstärke kann sich definitiv hören lassen. Hinzu kommt noch ein Sprachassistent und ein Mikrofon. Normalerweise zahlt Ihr 41,99 Euro für den Lautsprecher, aktuell reduziert Amazon jedoch den Preis um 33 Prozent.

Etwas kostspieliger ist da schon der soundcore Motion Boom. Auch hier erwartet Euch laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden, allerdings ist der Motion Boom deutlich größer und bietet auch etwas mehr Leistung über seine zwei Surround-Kanäle, sowie einen etwas fetzigeren Bass dank BassUp-Technologie. Über den USB-C-Port könnt Ihr den Lautsprecher zudem als etwas zu groß geratene Powerbank nutzen. Ein anpassbarer Equalizer ist hier ebenfalls an Bord. Die unverbindliche Preisempfehlung von 89,99 Euro reduziert Amazon aktuell auf nur 59,99 Euro.

Für 69,99 Euro gibt es aktuell den soundcore Motion+*. Hier erwartet Euch eine kürzere Akkulaufzeit, allerdings auch Hi-Res Audio mit einer Leistung von insgesamt 30 W. Auch der Bass wirkt hier feiner, während Ihr diesen über den Equalizer nach Eurem Geschmack anpassen könnt. Der reguläre Amazon-Preis von 89,99 Euro wird aktuell um 22 Prozent reduziert. Alle Modelle von Anker verfügen übrigens über eine IPX7-Zertifizierung, wodurch sie bis zu 30 Minuten unter Wasser tauchen können. Also eignen sie sich auch problemlos für den nächsten Strandurlaub.

Bluetooth-Lautsprecher unter 100 Euro – Marshall, LG oder JBL?

Neben Anker bieten auch andere Hersteller ihre Bluetooth-Lautsprecher für unter 100 Euro an. Ich selbst bin ein riesiger Fan von Marshall. Umso besser also, dass Ihr derzeit den Marshall Emberton II am günstigsten bei Amazon erhaltet. Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit verspricht der Hersteller und legt zudem ein IP67-Zertifikat obendrauf, was einen Schutz gegen Staub und Wasserspritzer belegt. Durch "True Stereophonic" soll das Gerät zudem einen 360°-Sound bieten.

Die Marshall Emberton ist nach IPX7 zertifiziert und somit bedingt wasserdicht. / © Marshall

Typisch für den Hersteller ist auch das Verstärker-Design. Durch seine geringe Größe lässt sich das Gerät problemlos in die Tasche packen und kann vor allem bei hohen Lautstärken überzeugen. Über den Steuerungsknopf oder die Marshall-App lässt sich das Gerät zudem problemlos bedienen. Satte 50 Prozent streicht Amazon aktuell von der unverbindlichen Preisempfehlung. Dadurch zahlt Ihr aktuell nur 89,35 Euro, während der nächstbeste Anbieter noch immer 99,99 Euro verlangt.

Eine noch höhere Ersparnis bekommt Ihr beim LG XBOOM Go DXG7* geboten. Insgesamt 40 Watt bietet der Bluetooth-Lautsprecher und lässt sich zudem über den Google Assistant oder Siri via Sprachbefehl steuern. Vor allem tiefe Töne sollen mit dem "Track Type Woofer" hier voll zur Geltung kommen. Die UVP von 179 Euro reduziert Amazon derzeit um 61 Prozent, wodurch Ihr nur noch 69 Euro zahlt. Der nächstbeste Preis im Netz (ohne Drittanbieter) liegt zudem mit 120,03 Euro fast doppelt so hoch.

Was wäre eine solche Liste jedoch ohne JBL? Auch der JBL Flip 6 ist aktuell um 32 Prozent reduziert* und so zahlt Ihr für kurze Zeit nur noch 95 Euro, statt 139,99 Euro bei Amazon. Der Bluetooth-Lautsprecher kann vor allem mit seinem kraftvollen Sound überzeugen. Leider ist die Akkulaufzeit laut Hersteller mit 12 Stunden etwas geringer, als bei anderen Modellen in dieser Preisklasse.

Gute Qualität muss nicht teuer sein

Alle hier aufgeführten Geräte sind bei keinem anderen Shop günstiger erhältlich. Allerdings nur für kurze Zeit. Die Preisverläufe zeigen jedoch, dass die Bluetooth-Lautsprecher immer wieder zu diesen oder ähnlichen Preisen erhältlich sind. Sollte das aktuelle Angebot also ausgelaufen sein, könnte sich etwas Geduld durchaus auszahlen. Vor allem der Marshall Emberton II bekommt von mir eine persönliche Empfehlung, da das Gerät nicht nur in so gut wie jede Tasche passt, sondern auch die Sounds von Electric Callboy ordentlich rausbrüllt.

Klar ist, dass gute Qualität nicht immer teuer sein muss. Möchtet Ihr natürlich einen ganzen Fußballplatz beschallen, müsst Ihr etwas tiefer in die Tasche greifen. Für den Normalverbraucher reicht ein günstigeres Modell aber definitiv aus.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl? Habt Ihr noch andere Bluetooth-Lautsprecher unter 100 Euro, die Ihr empfehlen könnt? Lasst es uns wissen!