Huawei bietet eines der umfangreichsten Smartwatch-Lineups – von Premium-Modellen wie der Watch UItimate über die Watch Fit 3 für Sport bis hin zur Watch D für Gesundheit. Doch welche Smartwatch ist die richtige für Euch? nextpit hat den Katalog durchforstet und die Smartwatches von Huawei in Bezug auf Design, Funktionen und Akkulaufzeit verglichen – und die wichtigsten Modelle im Test.

Die besten Smartwatches von Huawei im Vergleich

Watch Ultimate Series Watch GT Series Watch Series Watch Fit/Band Series Health Watch Series Produkt Huawei Watch Ultimate Huawei Watch GT 4 Huawei Watch 4 Pro Space Edition Huawei Watch Fit 3 Huawei Watch D Bild Kompatibilität Android

iOS Android

iOS Android

iOS Android

iOS Android

iOS Konnektivität GPS

Mobilfunk

NFC

Bluetooth 5.2

Bluetooth LE GPS

NFC

Bluetooth 5.2

Bluetooth LE GPS

Cellulaire

NFC

Bluetooth GPS

Bluetooth 5.2

Bluetooth LE GPS

NFC

Bluetooth 5.1 Größe / Gehäuse 49 mm

Zirkoniumlegierung und Gold 46 mm oder 41 mm

Edelstahl 49 mm

Titan 43,2 × 36,3 mm

Aluminiumlegierung 51 × 38 mm

Aluminium Wasserdichtigkeit 100 m 50 m 30 m 50 m - IP-Zertifizierung IP68 - - - IP68 Akkulaufzeit bis 14 Tage

8 Tage ohne AoD

4 Tage mit AoD bis 14 Tage

8 Tage ohne AoD

4 Tage mit AoD bis 21 Tage im Langzeitmodus

4 Tage im normalen Modus ohne AoD

3,5 Tage im normalen Modus mit AoD bis 10 Tage

7 Tage bei normaler Nutzung 7 Tage Gesundheitsfunktionen EKG

Artielle Steifigkeit

Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Expeditionsmodus

Mehr als 100 Trainingsmodi

Golfmodus Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Zyklustracking

Mehr als 100 Trainingsmodi EKG

Artielle Steifigkeit

Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Expeditionsmodus

Mehr als 100 Trainingsmodi Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Zyklustracking

Mehr als 100 Trainingsmodi EKG

Artielle Steifigkeit

Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Expeditionsmodus

Mehr als 70 Trainingsmodi UVP 749,99 Euro 249,99 Euro 649,99 Euro 159,99 Euro 399,99 Euro Angebote*

Wir werden in den nächsten Monaten weitere Modelle testen und diesen Artikel regelmäßig aktualisieren.

Kaufberatung: Darauf müsst Ihr beim Kauf einer Huawei-Smartwatch achten

Huawei Health: Die App für alle Gesundheits- und Wellnessdaten

Alle Smartwatches von Huawei setzen auf die gleiche App auf dem Smartphone namens Huawei Health. Die Huawei-Health-App ist im App Store von Apple erhältlich, aber nicht im Google Play Store. Auf Android müsst Ihr sie beispielsweise aus der AppGallery von Huawei herunterladen.

Hier geht's zur Huawei-Health-App im Apple App Store oder in der Huawei AppGallery.

Huawei Health ermöglicht es Euch, die Smartwatch mit dem Smartphone zu verbinden, alle Gesundheits- und Wellnessdaten zu tracken und zu analysieren. Außerdem dient die App dazu, die Uhr zu personalisieren, beispielsweise mit Hilfe von Watch Faces oder – je nach Modell – Apps.

Die Huawei-Health-App findet Ihr im App Store von Apple oder in der App Gallery, ... © nextpit ... dem App-Store von Huawei. Die Installation und das Setup der App sind ... © nextpit ... in wenigen Minuten abgeschlossen und selbsterklärend. © nextpit

Die Health App hat eine klare und gut durchdachte Benutzeroberfläche, die die wichtigsten Daten übersichtlich darstellt und intuitiv Zugang zu den wichtigsten Funktionen gewährt. Über die App startet Ihr auch Eure Trainingseinheiten und verfolgt und analysiert Eure Vitaldaten.

Auch interessant: Die besten Smartwatches 2024 im Test und Vergleich

Huawei Health zeigt Euch hier Herzfrequenz, Schlafdaten, Stressniveau, Sauerstoffsättigung, Blutdruck, Schrittzahl und vieles mehr an – soweit die jeweilige Smartwatch die Messung der Daten eben unterstützt. Ihr könnt die App auch zur Steuerung der Musikwiedergabe nutzen und zum Herunterladen oder Verwalten von Apps, digitalen Ziffernblättern und mehr für Eure Smartwatches.

So sieht die Huawei-Health-App ... © nextpit ... unter Android aus. © nextpit Die wichtigsten Funktionen und Gesundheitsdaten sind ... © nextpit ... schnell zu erreichen und übersichtlich aufbereitet. © nextpit

Die Huawei-Health-App bietet auch Community-Funktionen. So könnt Ihr Gesundheitsdaten mit anderen Community-Mitgliedern austauschen, wodurch Ihr beispielsweise die Trainingserfolge Eurer Lieben verfolgen könnt. Und Ihr könnt auch einfach anderen Nutzern folgen und Euch motivieren lassen.

Die Kompatibilität von Huawei-Smartwatches mit Android und iOS

Huawei setzt bei seinen Smartwatches nicht auf Wear OS, sondern auf sein eigenes Betriebssystem namens Harmony OS. Der Vorteil: Harmony-OS-Uhren sind sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel. Wie wir jedoch beispielsweise in unserem ausführlichen Test der Watch 4 Pro Space Edition festgestellt haben, ist die Verwendung mit iPhones etwas eingeschränkter als mit Android. Ihr könnt zum Beispiel die Musikwiedergabe auf dem iPhone nicht über die Huawei-Smartwatch steuern.

Aber keine Sorge: Ihr könnt trotzdem alle Gesundheitsdaten vom iPhone aus abrufen oder Zifferblätter für deine vernetzte Uhr herunterladen. Wenn Ihr also auf ein paar Smartwatch-Features verzichten könnt, könnt Ihr bedenkenlos eine Huawei-Smartwatch für Euer iPhone kaufen.

Die Produktreihen von Huaweis Smartwatches auf einen Blick

Huawei bietet in seinem offiziellen Shop derzeit fünf verschiedene Produktreihen von Smartwatches an:

Ultimate Series: Die Ultimate Series setzt auf Luxus. Diese Smartwatches sind Schmuck am Handgelenk und setzen auf Premium-Materialien wie 18-karätiges Gold und Zirkon. Dies sind die teuersten Modelle mit einem Preis von bis zu 3.000 Euro.

Die setzt auf Luxus. Diese Smartwatches sind Schmuck am Handgelenk und setzen auf Premium-Materialien wie 18-karätiges Gold und Zirkon. Dies sind die teuersten Modelle mit einem Preis von bis zu 3.000 Euro. Watch-(Pro-)Serie: Hier liegt der Schwerpunkt auf Funktionalität und Alltagstauglichkeit. Dazu gehören z. B. die eSIM-Unterstützung, die es ermöglicht, die Uhr ohne Smartphone zu benutzen, oder Modelle wie die Watch Buds, die eine Kombination aus Uhr und kabellosen In-Ear-Kopfhörern sind.

Hier liegt der Schwerpunkt auf Funktionalität und Alltagstauglichkeit. Dazu gehören z. B. die eSIM-Unterstützung, die es ermöglicht, die Uhr ohne Smartphone zu benutzen, oder Modelle wie die Watch Buds, die eine Kombination aus Uhr und kabellosen In-Ear-Kopfhörern sind. Watch-D-Reihe: Hier gibt's derzeit nur ein Modell. Die Health Watch konzentriert sich auf Gesundheitsaspekte. Neben den üblichen Gesundheitsfunktionen wie EKG-Analyse und SpO 2 -Messung kann sie dank einer eingebauten Minipumpe auch den Blutdruck überwachen. Das ist echt einzigartig.

Hier gibt's derzeit nur ein Modell. Die Health Watch konzentriert sich auf Gesundheitsaspekte. Neben den üblichen Gesundheitsfunktionen wie EKG-Analyse und SpO -Messung kann sie dank einer eingebauten Minipumpe auch den Blutdruck überwachen. Das ist echt einzigartig. Watch-GT-Serie: Huawei sucht hier den perfekten Kompromiss zwischen schickem Design und Tracking-Funktionen zu finden. Die Materialien reichen von Kunststoff bis über Keramik bis Titan. Gleichzeitig gibt's Outdoor-Funktionen wie Wasserdichtigkeit bis 50 m und Gesundheitsfeatures wie Menstruationszyklus-Tracking.

Huawei sucht hier den perfekten Kompromiss zwischen schickem Design und Tracking-Funktionen zu finden. Die Materialien reichen von Kunststoff bis über Keramik bis Titan. Gleichzeitig gibt's Outdoor-Funktionen wie Wasserdichtigkeit bis 50 m und Gesundheitsfeatures wie Menstruationszyklus-Tracking. Watch-Fit-Serie und Band-Serie: Diese Modelle richten sich an Sportler und bieten eine ganze Reihe von Sportfunktionen, mit denen Ihr Euer Training verfolgen und Euch fit halten kannst. Diese Serie beinhaltet gleichzeitig die günstigsten Modelle aus Huaweis Produktkatalog mit einem tollen Preisleistungsverhältnis.

Die Materialien der Huawei Watch 4 Pro Space Edition sind noch hochwertiger als die der "normalen" Watch 4 Pro. / © nextpit

Smartwatches von Huawei: Alle Modelle 2024 im Vergleich

Huawei Watch Ultimate Series: Ultra-Premium-Smartwatches zwischen 749 und 3.000 Euro

Huawei Watch Ultimate Series Produkt Huawei Watch Ultimate Huawei Watch Ultimate Design Bild Kompatibilität Android

iOS Android

iOS Konnektivität GPS

Mobilfunk

NFC

Bluetooth 5.2 GPS

Mobilfunk

NFC

Bluetooth 5.2 Größe und Material 48 mm

Zirkoniumlegierung 49 mm

Zirkoniumlegierung und Gold Wasserdichtigkeit 100 m 100 m IP-Zertifizierung IP68 IP68 Akkulaufzeit bis 14 Tage

8 Tage bei normaler Nutzung bis 14 Tage

8 Tage ohne AoD

4 Tage mit AoD Gesundheitsfunktionen EKG

Artielle Steifigkeit

Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Expeditionsmodus

Mehr als 100 Trainingsmodi

Golfmodus EKG

Artielle Steifigkeit

Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Expeditionsmodus

Mehr als 100 Trainingsmodi

Golfmodus UVP 749,99 Euro 2999,99 Euro Angebote*

Watch Ultimate heißt die Flaggschiff-Serie von Huawei. Diese Smartwatches sind auch Schmuckstücke, die auch zur vornehmen Abendgarderobe passen – und weniger eine Uhr, mit der Ihr im Wald joggen geht. Hier gibt's luxuriöse Designs und tolle Materialien von Zirkon über Titan bis 18-karätiges Gold.

Die Uhren dieser Reihe verfügen aber auch über smarte Funktionen wie EKG-Analyse, Messung der arteriellen Steifigkeit sowie die Überwachung der Herzfrequenz und der Blutsauerstoffsättigung, Schlaftracking und Stressmanagement. Für Sportler bieten die Uhren unter anderem einen Golf-Trainingsmodus, Wasserdichtigkeit bis 100 m und einen Expeditionsmodus.

Expedition Black oder Voyage Blue: Welche Farbe bevorzugt Ihr? / © Huawei

Die Akkulaufzeit reicht von vier Tagen mit aktivem Always-On Display bis zu maximal 14 Tagen im Energiesparmodus. Die Basisversion der Watch Ultimate kostet 749,99 Euro. Die Watch Ultimate Design, die in einer luxuriösen Geschenkbox aus Leder geliefert wird, kostet 2999,99 Euro.

Huawei Watch: Die "smarten" Smartwatches zwischen 449 und 649 Euro

Huawei Watch Series Produkt Huawei Watch 4 Pro Space Edition Huawei Watch 4 Pro Huawei Watch 4 Huawei Watch Buds Bild Kompatibilität Android

iOS Android

iOS Android

iOS Android

iOS Konnektivität GPS

Mobilfunk

NFC

Bluetooth GPS

Mobilfunk

NFC

Bluetooth GPS

Mobilfunk

NFC

Bluetooth GPS

NFC

Bluetooth Größe und Material 49 mm

Titan 49 mmTitan 41 mm

Edelstahl 47 mm

Edelstahl Wasserdichtigkeit 30 m 56 m 57 m - IP-Zertifizierung - IP54 Akkulaufzeit bis 21 Tage im Langzeitmodus

4 Tage im normalen Modus ohne AoD

3,5 Tage im normalen Modus mit AoD bis 21 Tage im Langzeitmodus

4,5 Tage im normalen Modus ohne AoD bis 21 Tage im Langzeitmodus

3 Tage im normalen Modus 3 Tage Gesundheitsfunktionen EKG

Artielle Steifigkeit

Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Expeditionsmodus

Mehr als 100 Trainingsmodi EKG

Artielle Steifigkeit

Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Hauttemperatur

Atemfrequenzmessung

Mehr als 100 Trainingsmodi EKG

Artielle Steifigkeit

Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Hauttemperatur

Atemfrequenzmessung

Mehr als 100 Trainingsmodi Artielle Steifigkeit

Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Mehr als 80 Trainingsmodi UVP 649,99 Euro 549,99 Euro 449,99 Euro 499,99 Euro Angebote*

Wie bereits erwähnt, legen die Uhren dieser Serie den Schwerpunkt auf Funktionalität und Alltagstauglichkeit. Sie haben ein ziemlich klassisches Design, das sich ohne viel Schnickschnack in viele Stile einfügt. Huawei verwendet dennoch edle Materialien wie Titan in Luft- und Raumfahrtqualität oder Saphirglas. Es handelt sich um ziemlich imposante und schwere Uhren mit Gehäusen von 46 bis 49 mm.

Die Huawei Watches zeichnen sich vor allem durch die Integration einer eSIM aus, die ihnen eine echte Unabhängigkeit vom Smartphone verleiht. Die Watch 4 bietet praktische Funktionen wie einen Eine-Minute-Gesundheitscheck, die Quick Bar zum schnellen Erreichen vielgenutzter Funktionen, über 100 Widgets und den schwebenden Taskball für Multitasking. Die Watch Buds geht noch einen Schritt weiter und ist eine 2-in-1-Kombination aus Smartwatch und integrierten kabellosen Kopfhörern.

Das Display zeigt Euch immer an, wie es um Eure täglichen Ziele steht. / © nextpit

Auch die Gesundheitsfunktionen kommen nicht zu kurz, mit der Überwachung von Herzfrequenz, SpO 2 , Schlaf, Stress und sogar der Kontrolle der Atmung und einer EKG-Funktion. Außerdem gibt es über 100 verschiedene Sportmodi und eine Wasserdichtigkeit bis 30 m.

Die meisten Modelle dieser Reihe haben Akkulaufzeiten von 33 Tagen bis 21 Tagen, je nach Modell und Energiemanagementmodus. Die Pro-Modelle haben leistungsstärkere Prozessoren und damit eine kürzere Akkulaufzeit von wenigen Tagen, bieten dafür aber eine App-Unterstützung und zahlreiche smarte Features. Bei allen Modellen findet Ihr eine Schnelllade-Funktion. Die Preise reichen von 349 Euro bis 649 Euro.

Zusammenfassung Kaufen Huawei Watch 4 Pro Space Edition Pro Extrem hochwertiges Gehäuse

Personalisierbarer Button

Umfassende Fitness-Features

Sehr gute Akkulaufzeit Contra Eingeschränkter Funktionsumfang mit iPhones

Langsames Aufladen Zum Testbericht Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Huawei Watch GT: Lifestyle-Smartwatches zwischen 199 und 599 Euro

Watch GT Series Produkt Huawei Watch GT 4 Huawei Watch GT 3 Pro Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic Huawei Watch GT 3 SE Bild Kompatibilität Android

iOS Android

iOS Android

iOS Android

iOS Konnektivität GPS

NFC

Bluetooth 5.2 GPS

NFC

Bluetooth 5.2 GPS

NFC

Bluetooth 5.2 GPS

NFC

Bluetooth 5.2 Größe und Material 46 mm oder 41 mm

Edelstahl 43 mm

Titan 41 mm

Keramik 46 mm

Polymer Wasserdichtigkeit 50 m 30 m 30 m 50 m IP-Zertifizierung - - - - Akkulaufzeit bis 14 Tage

8 Tage ohne AoD

4 Tage mit AoD bis 14 Tage

8 Tage bei intensiver Nutzung bis 7 Tage

4 Tage bei intensiver Nutzung bis 14 Tage

7 Tage bei intensiver Nutzung Gesundheitsfunktionen Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Zyklustracking

Mehr als 100 Trainingsmodi Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Zyklustracking

Tauchmodus

Golfmodus

Mehr als 100 Trainingsmodi Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Zyklustracking

Tauchmodus

Golfmodus

Mehr als 100 Trainingsmodi Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Zyklustracking

Mehr als 100 Trainingsmodi UVP 249,99 Euro 369,99 Euro 599,99 Euro 199,99 Euro Angebote*

Ihr sucht eine Smartwatch, die schickes Design und Funktionalität vereint? Dann seid Ihr bei der Watch-GT-Serie richtig. Die Watch GT 4 (vollständiger Test) zum Beispiel verwendet edle Materialien wie Keramik oder Titan und ist in acht verschiedenen Designs erhältlich. Die Bildschirmdiagonalen reichen von 1,32 bis 1,43 Zoll, die Gehäusegrößen von 41 bis 46 mm.

Natürlich müsst Ihr auch nicht auf Überwachung von Herzfrequenz, SpO 2 -Messung, Schlaf- und Stress-Tracking verzichten – die Watch-GT-Serie bietet hier alle wichtigen Fitness- und Wellness-Funktionen. Auch fortschrittliche Funktionen wie Menstruationstracking sind an Bord. Ebenfalls positiv: Die Uhren sind bis 50 m Tauchtiefe wasserdicht.

Die Watch GT 4 hat ein gelungenes Design und bietet verschiedene Gesundheits- und Fitnessfunktionen. / © nextpit

Neben über 100 Trainingsmodi legt die Watch GT3 Pro zum Beispiel mit ihrem Apnoe-Trainingsmodus den Schwerpunkt auf das Tauchen, während die Watch GT 4 mit einem verbesserten Kalorienmanagement wirbt. Die Akkulaufzeit beträgt je nach Modell zwischen 4 und 14 Tagen. Die aktuellen Preise reichen von 129,99 Euro für die Watch GT 3 SE bis 599,99 Euro für die Watch GT 3 Pro Ceramic.

Zusammenfassung Kaufen Huawei Watch GT 4 Pro Sehr schön – ein echter Hingucker

Sehr gute Akkulaufzeit

Hochwertig verarbeitet

Starkes AMOLED-Display

Viele Funktionen und Sportmodi

Umfangreiche App

Präzises GPS Contra Wenige Apps zur Auswahl

Trotz NFC keine Bezahl-Funktion

Kein LTE-Modul Zum Testbericht Huawei Watch GT 4

Huawei Watch D: Die gesundheitsorientierte Smartwatch für 399 Euro

Huawei Watch D Series Produkt Huawei Watch D Bild Kompatibilität Android

iOS Konnektivität GPS

NFC

Bluetooth 5.1 Größe und Material 51 × 38 mm

Aluminium Wasserdichtigkeit - IP-Zertifizierung IP68 Akkulaufzeit 7 Tage Gesundheitsfunktionen Blutdruckmessung

EKG

Pulsmessung

SpO2

Stressmessung

Schlaftracking

Mehr als 70 Sportmodi UVP 399,99 Euro Angebote*

Die Watch-D-Serie wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von Menschen gerecht zu werden, die ihre Gesundheit genau überwachen müssen. Derzeit gibt es nur ein Modell, die Watch D (vollständiger Test). Die Huawei Watch D hat ein schlichtes, rechteckiges Design und setzt beim Gehäuse auf eine Aluminiumlegierung mit einem gebogenen 2,5D-Glas für den Bildschirm.

Die eigentliche Besonderheit der Watch D ist ihre Fähigkeit, den Blutdruck zu messen. Dafür verbaut Huawei eine Minipumpe und ein aufblasbares Kissen ins Gehäuse. Außerdem bietet die Smartwatch eine EKG-Funktion sowie die Überwachung von SpO 2 , Herzfrequenz, Schlaf, Stress und Hauttemperatur.

Das Display der Watch D ist leicht ablesbar und zeigt alles an, was Ihr über Eure Gesundheit wissen müsst. / © nextpit

Für die Überwachung des Blutdrucks verspricht Huawei eine Fehlerspanne von +/- 3 mmHg, was schon ziemlich genau ist. Wer aus medizinischen Gründen regelmäßig seinen Blutdruck kontrollieren muss, kann hier auch Erinnerungen einrichten, um ja keine Messung zu verpassen..

Obwohl sie sich nicht primär an Sportler richtet, hat die Watch D über 70 Trainingsmodi und GPS integriert. Die Akkulaufzeit der Uhr beträgt bis zu sieben Tage. Die Huawei Watch D wird zum Preis von 349,99 Euro angeboten.

Zusammenfassung Kaufen Huawei Watch D Pro Innovative Messung des Blutdrucks

Viele Fitness-Features (GPS, EKG, SpO2 und mehr)

Tolles OLED-Display

Überraschend gute Akkulaufzeit Contra Eingeschränkter Wasserschutz

Blutdruckmessung nicht ganz genau

Nur wenig Zusatz-Apps im Huawei-Store

Armband wird sehr schnell muffig Zum Testbericht Huawei Watch D

Huawei Watch Fit/Band Series: Sportliche Smartwatches zwischen 59 und 159 Euro

Huawei Watch Fit/Band Series Produkt Huawei Watch Fit 3 Huawei Watch Fit Special Edition Huawei Band 9 Bild Kompatibilität Android

iOS Android

iOS Android

iOS Konnektivität GPS

Bluetooth 5.2

Bluetooth LE GPS

Bluetooth 5.2

Bluetooth LE GPS

Bluetooth 5.2

Bluetooth LE Größe und Material 43,2 × 36,3 mm

Aluminiumlegierung 46 × 30 mm

Polymer 43,45 × 24,86 mm

Polymer Wasserdichtigkeit 50 m 50 m 50 m IP-Zertifizierung - - - Akkulaufzeit 10 jours maximum

7 jours en utilisation normale 9 jours maximum

6 jours en utilisation normale 14 jours maximum

9 jours en utilisation normale sans AoD

3 jours avec AoD Gesundheitsfunktionen Pulsmessung

SpO2

Schlaftracking

Zyklustracking

Mehr als 100 Sportmodi Pulsmessung

SpO2

Schlaftracking

Zyklustracking

Mehr als 100 Sportmodi Pulsmessung

SpO2

Stresstracking

Schlaftracking UVP 159,99 Euro 99,99 Euro 59,99 Euro Angebote*

Die Huawei Watch Fit und Band sind Einsteiger-Modelle, die sich auf Sport-Features konzentrieren. Das Design der Wearables ist rechteckig, und die Watch Fit 3 erinnert mit ihrem modernen Design an die Apple Watch Ultra 2. Anders als Apple setzt Huawei allerdings auf Polymer-Kunststoffe bei den Gehäusen.

Schau dir auch unsere Auswahl der besten Fitnesstracker im Jahr 2024 an.

Diese Smartwatches bieten alles, was Ihr braucht, um in Form zu kommen oder zu bleiben. An Bord sind beispielsweise Kalorientracking, ein Ernährungstagebuch mit Ernährungsanalyse oder auch intelligente Trainings- und Ernährungsvorschläge, die auf Eure Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Watch Fit 3 (vollständiger Test) verfügt über GPS und bietet über 100 Trainingsmodi und sogar diverse Fitnesskurse.

Die Watch Fit 3 bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. / © nextpit

Für Gesundheit und Wohlbefinden verfolgen die Huawei Fit und Band die Herzfrequenz, SpO 2 , das Stressniveau, die Schlafqualität sowie den Menstruationszyklus für Frauen. Die Akkulaufzeiten variieren zwischen 6 und 14 Tagen, je nach Modell und Energiemanagementmodus. Die Preise liegen zwischen 59,99 Euro und 159,99 Euro.

Zusammenfassung Kaufen Huawei Watch Fit 3 Pro Schickes Design mit tadelloser Verarbeitung

Tolle Verbindung zum Smartphone ohne APK-Umwege

Solides Fitness-Tracking mit 1A-Aufbereitung der Daten

Irre Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen Contra Keine Funktionserweiterung per App

Ohne EKG und Körpertemperatursensor

Proprietäres Ladekabel ohne Wireless Charging Zum Testbericht Huawei Watch Fit 3

Das war's mit unserer Kaufberatung für Smartwatches von Huawei. Habt Ihr hier Eure nächste Huawei-Smartwatch gefunden? Wenn ja, was ist das Besondere an diesem Modell, das Euch letztendlich zum Kauf bewegt hat?

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Huawei. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.