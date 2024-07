Welches ist das beste Samsung-Smartphone für mich? Das ist definitiv keine einfache Frage, denn Samsung bietet eine breite Palette von Handys an, die eine ziemlich große Preisspanne abdecken. Deshalb stellen wir Euch zuerst unsere persönlichen Favoriten vor, bevor wir zu allen anderen Geräten nach ihren jeweiligen Modellreihen übergehen, von Galaxy Z über Galaxy S und A bis hin zum Galaxy XCover.

Nachdem wir die wichtigsten Produkte der Galaxy-A- und S-Serie für 2024 getestet haben, sind nun auch die neuen Foldables Galaxy Z Fold 6 (Test) und Galaxy Z Flip 6 (Test) offiziell. Daher haben wir unsere Übersichten unten mit unseren Vorschlägen für verschiedene Preispunkte aktualisiert.

Die besten Samsung Galaxy-Handys im Vergleich

Stand Juli 2024 findet Ihr damit auf dem Markt Samsung-Handys aus fünf verschiedenen Produktfamilien, die in der Regel jeweils einen eigenen Preisbereich abdecken. Entsprechend haben wir auch diesen Artikel nach den verschiedenen Serien unterteilt. Zu jeder Produktfamilie verraten wir Euch unseren Favoriten und stellen natürlich die Alternativen vor. Mit den Sprungmarken im Inhaltsverzeichnis gelangt Ihr direkt zur jeweiligen Galaxy-Serie.

Das Galaxy S24 Ultra begrüßt wieder einmal die Galaxy-Note-Waisen. / © nextpit

Samsungs 2024er-Update für sein Flaggschiff, das Galaxy Ultra, sieht auf den ersten Blick (und auf den zweiten und auf den dritten) genauso aus wie sein Vorgänger. Nach dem Motto "Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht" bringt das S24 Ultra kleine Designänderungen mit einigen Verbesserungen bei Display, Kamera und natürlich der Leistung. Zunächst fällt das flache Display auf, wie Ihr auf dem Bild oben seht, was Probleme bei der Verwendung des S Pen an den Rändern behebt.

Das S24 Ultra ist nicht nur mit dem neuesten und schnellsten Android-Chip des Jahres 2024, dem Snapdragon 8 Gen 3, ausgestattet, sondern Samsung wirbt auch mit seiner eigenen "Galaxy AI"-Plattform, um das Gesamterlebnis mit dem Handy zu verbessern. Die Leistung übertrifft die der S23-Reihe deutlich.

Schließlich ist die Kamera laut meinem Kollegen Antoine Engels "immer gut, egal unter welchen Bedingungen". Er fand auch, dass der Wechsel vom 10-fachen optischen Zoom zum 5-fachen für die meisten Nutzungsszenarien sinnvoll ist. Auch wenn eine höhere Vergrößerung zu Farbabweichungen und einer etwas schlechteren Bildqualität im Vergleich zum S23 Ultra führt. Aber wann fotografiert man schon jenseits der 10x?

Pro Premium-Design und aus Titan gefertigt

Ergonomisches, flaches und helles 120-Hz-Display,

Top-Leistung und -Akkulaufzeit

Effizientes und (etwas weniger) vielseitiges Kameramodul

Der integrierte S Pen

7 Android-Updates + 7 Jahre Sicherheits-Updates Contra Hoher Preis

Galaxy-AI-Funktionen noch zu unnütz

Viel zu langsame Ladegeschwindigkeit

Bestes Foldable: Galaxy Z Fold 6

Das Galaxy Z Fold 6 ist weniger hoch und breiter als sein Vorgänger. Das soll seine Griffigkeit verbessern. / © nextpit

Lest unseren Test des Galaxy Z Fold 6

Ähnlich wie beim S24 Ultra hat sich beim Galaxy Z Fold 6 im Vergleich zu den vorherigen Generationen nicht viel verändert. Dennoch ist das Fold 6 nach wie vor eines der zuverlässigsten und langlebigsten faltbaren Handys auf dem Markt, das für seine erstklassigen Funktionen einen hohen Preis verlangt.

Es bietet ein helles und schnelles 7,6-Zoll-AMOLED-Display, erstklassige Leistung mit dem Snapdragon 8 Gen 3, hervorragende Kameras, eine lange Akkulaufzeit und den besten Update-Support unter den faltbaren Handys. Allerdings kann es bei anspruchsvollen Aufgaben heiß werden, der Ladevorgang ist nicht besonders schnell und für den S Pen ist immer noch eine spezielle Hülle erforderlich. Trotz dieser Nachteile bleibt das Fold 6 ein technisches Meisterwerk.

Pro Top verarbeitet

Endlich eine IP-Zertifizierung

7 Android-Updates + 7 Jahre Sicherheits-Updates.

Einige Funktionen der Galaxy AI sind beeindruckend.

Akkulaufzeit bei zusammengeklapptem Bildschirm Contra Die interne Selfie-Kamera ist unbrauchbar

Die Fotoqualität ist eines 2000-Euro-Smartphones nicht würdig.

Viel zu langsames Aufladen per Kabel

Das ausgeklappte Display entzieht dem Akku viel zu schnell Energie

Beste Alternative im mittleren Preissegment: Galaxy A35

Von vorne betrachtet sieht das Galaxy A35 genauso aus wie das teurere A55. / © nextpit

Für das Jahr 2024 hat sich die Galaxy A-Reihe in der Mittelklasse leicht dem Highend-Sektor angenähert, um einen hochwertigeren Look zu erhalten. Das neue Galaxy A35 und das A55 haben zwar immer noch das gleiche Design wie die Galaxy-S-Serie, aber besitzen jetzt das gleiche große 6,6-Zoll-OLED-Display und unterscheiden sich voneinander vor allem durch den schnelleren Prozessor und den Metallrahmen, der beim teureren Modell verwendet wird.

Lest hier den Test des Galaxy A35

Das neue Galaxy A35 verzichtet auf die V-förmige Aussparung zugunsten eines Punch-Holes für die Selfie-Kamera, wodurch es vom teureren Modell nicht mehr zu unterscheiden ist. Auch die Leistung wurde durch die Übernahme des kompetenten Exynos-1380-Chips aus dem Galaxy A54 verbessert, der bei alltäglichen Aufgaben und den meisten Spielen mehr als genug Leistung bieten sollte.

Es gibt bessere Optionen in dieser Preisklasse, wenn Eure Prioritäten vor allem auf Fotografie, schnelles Aufladen des Akkus oder Spieleleistung liegen, aber das Galaxy A35 bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Funktionen, das durch die beste Software-Update-Politik in dieser Kategorie unterstützt wird.

Pro Schicker und vor allem hochwertiger neuer Look

Solide Performance im Alltag und in Mobile Games

Brauchbare Kameras

Bis zu fünf Jahre Sicherheits-Updates

Wasser- und staubgeschützt Contra Langsames Quick-Charging

Kein kabelloses Laden

Kameras nicht gut aufeinander abgestimmt

Samsung Galaxy Z: Foldables von $999 bis $2.259

Im Jahr 2021 löste Samsung die Note-Serie durch die Galaxy-Z-Serie ab. Zu den neuesten Iterationen gehören das Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4, das Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5 sowie das aktuelle Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6.

Das Fold bleibt aus technischer Sicht das beeindruckendste Modell. Samsung hat alles hineingepackt, was möglich ist - einschließlich der S-Pen-Unterstützung und einer im Display versteckten Kamera. Der Wow-Faktor ist jedoch beim Galaxy Z Flip höher, das im zusammengeklappten Zustand wirklich superkompakt ist - und es dürfte in der Gunst der Käufer/innen auch deutlich vor dem Fold liegen. Optisch fällt das deutlich größere Cover-Display des Galaxy Z Flip 5 auf. Außerdem lassen sich beide Modelle jetzt vollständig flach zusammenklappen, wenn sie gefaltet werden.

Zusätzlich zu den aktuellen Modellen aus dem Jahr 2023 findet ihr in der Tabelle auch die Vorgängermodelle. Da ihre Preise seit ihrer Markteinführung rapide gesunken sind, könnten diese älteren Geräte eine gute Gelegenheit für euch sein, in die Welt der Foldables hineinzuschnuppern.

Lest auch: Das sind die besten Foldables zum Kauf im Jahr 2024

In den folgenden beiden Links erfährst du, was die grundlegenden Unterschiede zwischen Samsungs Foldables der Generationen 2023 und 2022 sind und was unsere Eindrücke von den neuesten Modellen sind.

Samsung Galaxy S: High-End von 500 bis 1800 Euro

Im ersten Quartal eines jeden Jahres stellt Samsung neue Galaxy-S-Modelle vor. Das passierte jetzt Mitte Januar 2024 noch ein wenig früher als in den Vorjahren. Wie immer gehört zum Portfolio das Basismodell Galaxy S24, der große Bruder Galaxy S24+ und schließlich das Spitzenmodell Galaxy S24 Ultra. Letzteres besitzt einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, während die anderen beiden mit dem Samsung Exynos 2400 bestückt wurden.

Alle drei Modelle wurden bezüglich der Hardware eher moderat verbessert: Etwas mehr Leistung, bessere Telekamera (S24 Ultra), minimal größere Displays und Akkus (S24 und S24+) und hellere Panels. Der große Trumpf, den Samsung 2024 ausspielen möchte, ist die KI-Plattform Galaxy AI, die mit mächtigen KI-Features aufwartet.

In der Tabelle seht Ihr neben den drei neuen Geräten auch die Vorjahres-Alternativen der S-Klasse. Spät im alten Jahr zauberte das koreanische Unternehmen zudem auch noch das günstigere Galaxy S23 FE aus dem Hut, quasi als Bindeglied zwischen Mittelklasse und High-End. Natürlich könnt Ihr auch weiterhin die Augen offenhalten, um möglicherweise günstig ein 2023er-Modell der S23-Reihe zu erwerben. Auch diese Smartphones müssen sich bezüglich der Leistung im Jahr 2024 nicht verstecken.

Bedenkt aber, dass so betagte Geräte auch bei Samsung nicht mehr sonderlich viele Updates erhalten. Anders als die S24-Reihe, der Samsung erstmals sieben große Android-Updates und ebenfalls sieben Jahre Sicherheitsupdates verspricht.

Samsung Galaxy A: Mittelklasse-Smartphones von 230 bis 600 Euro

Produkt Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy A35 Samsung Galaxy A25 Samsung Galaxy A15 5G Samsung Galaxy A05s Bild Bewertung Zum Test: Samsung Galaxy A55 Zum Test: Samsung Galaxy A35 Noch nicht getestet Zum Test: Samsung Galaxy A15 5G Noch nicht getestet Preis (UVP) ab 479 € ab 379 € $300 | €299 $200 | €229 k.A. | €149 Display 6,6", Dynamic AMOLED

2.340 x 1.080 px

120 Hz Bildwiederholrate 6,6", Dynamic AMOLED

2.340 x 1.080 px

120 Hz Bildwiederholrate 6,5" OLED

1.080 x 2.340 px

120 Hz Bildwiederholrate 6,5" OLED

1.080 x 2.340 px

90 Hz Bildwiederholrate 6,7" LCD

1.080 x 2.400 px

90 Hz Bildwiederholrate Prozessor Samsung Exynos 1480 Samsung Exynos 1380 Exynos 1280 Dimensity 6100+ Snapdragon 680 RAM 8 GB RAM 6 / 8 GB RAM 6 / 8 GB RAM 4 / 6 / 8 GB RAM 4 / 6 GB RAM Speicher 128 / 256 GB

microSD-Erweiterung 128 / 256 GB

microSD-Erweiterung 128 / 256 GB

microSD-Erweiterung 128 / 256 GB

microSD-Erweiterung 64 / 128 GB

microSD-Erweiterung OS One UI 6.1 basierend auf Android 14

4 Android Updates + 5 Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

4 Android Updates + 5 Jahre Sicherheitsupdates Android 13 + One UI 5.1

4 System-Upgrades

5 Jahre Sicherheitsupdates Android 13 + One UI 5.1

4 System-Upgrades

5 Jahre Sicherheitsupdates Android 13 + One UI 5.1

Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.8-Blende

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2-Blende

Makro: 5 MP, f/2.4-Blende Hauptkamera: 50 MP, f/1.8-Blende

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2-Blende

Makro: 5 MP, f/2.4-Blende Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 5 MP, f/2.2

Makro: 2 MP, f/2.4 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8

Ultraweitwinkel: 5 MP, f/2.2

Makro: 2 MP, f/2.4 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8

Tiefe: 2 MP, f/2.4

Makro: 2 MP, f/2.4 Selfie-Kamera 32 MP, f/2.2-Blende 13 MP, f/2.2-Blende 13 MP, f/2.2-Blende 13 MP, f/2.0-Blende 13 MP, f/2.0-Blende Akku 5.000 mAh

Schnellladen mit 25 W 5.000 mAh

Schnellladen mit 25 W 5.000 mAh

Schnellladen mit 25 W

5.000 mAh

Schnellladen mit 15 W

5.000 mAh

Schnellladen mit 15 W

Konnektivität 5G / LTE / Wifi 6 / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC 5G / LTE / Wifi 6 / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC 5G | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.3 | NFC 5G | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.3 | NFC 4G | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.1 | NFC IP-Zertifizierung IP67 IP67 – – – Maße und Gewicht 161,1 x 77,4 x 8,2 mm, 213 g 161,7 x 78 x 8,2 mm, 209 g 161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 g 168 x 77,8 x 8,8 mm, 194 g Angebote*

Die Galaxy A-Serie beginnt bei etwa 230 Euro und reicht bis zu knapp 600 Euro bei Devices mit 256 GB Speicherplatz. Das bedeutet, dass die Mittelklasse-Sparte bei Samsung breiter aufgestellt ist als viele andere Smartphone-Hersteller mit ihrem gesamten Portfolio. Die Handys der Galaxy A-Serie von 2022 - 2024 sind – soweit wir sie getestet haben – auf jeden Fall eine grundsolide Wahl.

nextpit konnte bereits das Galaxy A35 und das A55 testen, die genauso gut (oder besser) abschnitten wie ihre Vorgänger, mit ausreichend guter (aber nicht klassenbester) Leistung, Kamera und Akkulaufzeit.

Mehr über die Unterschiede zwischen der Galaxy A- und der Galaxy S-Serie erfahrt Ihr im folgenden Artikel:

Samsung hat im Mittelklasse-Segment selbstverständlich sehr viel Konurrenz, vor allem seitens der chinesischen Hersteller. Sucht Ihr nach Alternativen außerhalb der Samsung-Blase, empfehlen wir Euch diesen Artikel mit den besten Mittelklasse-Smartphones, die derzeit verfügbar sind.

Samsung Galaxy M: Einsteigerhandys von 100 bis 250 Euro

Samsung hat seine Einsteigerhandys in der Galaxy-M-Serie zusammengefasst. Die Smartphones decken eine Preisspanne zwischen 100 Euro und 250 Euro ab. Leider hatten wir bisher noch nicht die Gelegenheit, eines der Geräte der Galaxy-M-Serie zu testen und können Euch daher keine Empfehlungen geben.

Galaxy M: So heißen die Einsteiger-Smartphones von Samsung, die in einer Preisspanne von 100 bis 250 Euro liegen. / © Samsung

Wir arbeiten noch daran, in Zukunft auch Testgeräte der Galaxy-M-Modelle zu bekommen. Bis dahin findet Ihr unsere Favoriten im folgenden verlinkten Artikel über die besten Smartphones unter 200 Euro.

Samsung Galaxy Xcover: Robuste Smartphones

Pro-Modell Budget-Modell Produkt Samsung Galaxy XCover 6 Pro Samsung Galaxy XCover 7 Bild Zum Test Zum Test: Samsung Galaxy XCover 6 Pro Noch nicht getestet Preis (UVP) 499 € 359 € Display 6,6" LCD

1.080 x 2.408 px

120 Hz Bildwiederholrate 6,6" LCD

1.080 x 2.408 px

60 Hz Bildwiederholrate Prozessor Snapdragon 778G Dimensity 6100+ Speicher 6 GB RAM

128 GB Speicher

microSD-Steckplatz 6 GB RAM

128 GB Speicher

microSD-Steckplatz OS One UI 4 basierend auf Android 12

4 Android-Upgrades

5 Jahre Sicherheitsupdates One UI 6 basierend auf Android 14

4 Android-Upgrades

5 Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.8

Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8 Selfie-Kamera 13 MP, f/2.2 5 MP, f/2.0 Akku 4050 mAh

25 W kabelgebundenes Laden 3000 mAh

15 W kabelgebundenes Laden Konnektivität 5G | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.2 | NFC 5G | eSIM | Wi-Fi 5 | Bluetooth 5.3 | NFC IP-Zertifizierung IP68 IP68 Maße und Gewicht 168,8 x 79,9 x 9,9 mm, 235 g 169 x 80,1 x 10,2 mm, 240 g Angebote*

Werft Ihr einen ersten Blick auf die technischen Daten, ist die Galaxy-Xcover-Serie nicht besonders sexy. Aber mit der IP68-Einstufung erhaltet Ihr definitiv maximalen Schutz. Das bedeutet, dass Ihr diese Smartphones auf jeden Fall beim Sport, beim Outdoor-Trip oder sogar auf der Baustelle strapazieren könnt. Schließlich nützt Euch die modernste Hardware wenig, wenn das Smartphone-Display schon beim ersten Sturz zerspringt.

Beachtet bitte, dass es von diesen Handys auch eine Enterprise Edition gibt. Diese Modelle bieten eine erweiterte Garantie sowie Optionen für die Fernwartung und -verwaltung durch Administratoren.

Wie Ihr gute Handys zu guten Preisen kauft

Je nachdem, wann ihr diesen Artikel lest, kann es sich noch mehr lohnen, auf Rabattaktionen oder Schnäppchentage zu warten. Das sind Aktionen wie der Black Friday, an dem vor allem Handys noch billiger sind. Ich habe die Termine für euch in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Kommende Aktionstage: Folgende Termine solltet Ihr vor Euren Anschaffungen unbedingt auf dem Schirm haben Veranstaltung Termine Amazon Prime Day 16. und 17. Juli 2024 Black Week 25. bis 29. November 2024 Black Friday 29. November 2024 Cyber-Montag 02. Dezember 2024

Wie findet Ihr unsere Liste der aktuell empfehlenswertesten Samsung-Geräte? Teilt uns das gerne in den Kommentaren mit und nennt uns Eure Favoriten.

Zuletzt aktualisiert im Juli 2024 mit den neuen Foldables. Ältere Kommentare wurden beibehalten und können sich auf veraltete Versionen dieses Beitrags beziehen.