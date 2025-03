Die besten Samsung Galaxy Watches für jeden Bedarf

Wahl der Redaktion Profi-Tipp Produkt Samsung Galaxy Watch 7 Samsung Galaxy Watch Ultra Bild Bewertung Test: Samsung Galaxy Watch 7 Test: Samsung Galaxy Watch Ultra Übersicht Die Galaxy Watch 7 besticht durch ihr schlankes Design, ihr leuchtendes Display und ihre nahtlose Konnektivität. Die Galaxy Watch Ultra besticht durch ihr abenteuerliches Design, ihr leuchtendes Display, ihr präzises Tracking und ihre tollen Multisport-Funktionen. Wichtige Merkmale 50 ATM, Energy Score, 32 GB Speicherplatz, EKG, FDA-zugelassene Schlafapnoe-Erkennung, Menstruationszyklus-Tracking, GPS (L1+L5) 10 ATM, Energy Score, 32 GB Speicherplatz, EKG, FDA-zugelassene Schlafapnoe-Erkennung, Menstruationszyklus-Tracking, GPS (L1+L5), FTP-Tool Angebote*

1. Samsung Galaxy Watch 7: Der beste Allrounder

Die Galaxy Watch 7 setzt Samsungs Erbe des schlanken Designs und der soliden Haltbarkeit fort. Die Marke ist außerdem für ihre atemberaubende Optik und kratzfesten Displays bekannt. Mit ihrem gepanzerten Aluminiumgehäuse eignet sich diese Smartwatch sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für Outdoor-Abenteuer.

Die Watch 7 verfügt über einen verbesserten BioActive-Sensor, der zuverlässige EKG-Messungen liefert, während die Berichte über die Körperzusammensetzung wertvolle Einblicke in die allgemeine Gesundheit liefern. Die von der FDA zugelassene Erkennung von Schlafapnoe ist ein bemerkenswerter Zusatz, und die große Auswahl an Trainingsmodi macht sie ideal für alle, die ihre Fitnessziele genau definieren.

Ein Schwachpunkt ist jedoch die Akkulaufzeit - rechnet mit etwa anderthalb Tagen pro Ladung, was für Nutzer/innen, die eine längere Ausdauer bevorzugen, nicht ausreichen dürfte. Und obwohl die Galaxy Watch 7 mit zahlreichen Funktionen ausgestattet ist, sind einige Vorteile nur für Nutzer von Samsung-Smartphones verfügbar, was die Möglichkeiten für Nutzer anderer Android-Geräte einschränkt. Wenn Ihr jedoch voll und ganz in das Samsung-Ökosystem investiert habt, bietet diese Smartwatch eine gelungene Mischung aus Stil, Leistung und modernster Gesundheitsüberwachung.

Zusammenfassung Kaufen Samsung Galaxy Watch 7 Pro Hübsches und schlichtes Gehäuse

Sehr gutes Display mit tollem Bedienkonzept

Einzigartige Tracking-Funktionen, die nochmal mehr bieten

Schöne Anbindung an Android-Smartphones Contra Akkulaufzeit noch immer zu gering

Auto-Tracking zerstückelt Workouts arg

Einige Features Samsung-exklusiv

Nicht kompatibel zu Apple iOS Zum Testbericht Samsung Galaxy Watch 7

2. Galaxy Watch Ultra: Der ultimative Fitness-Begleiter

Die Galaxy Watch Ultra ist die fortschrittlichste Smartwatch in Samsungs Produktpalette. Es gibt sie nur in einer Größe, und ihre robuste Haltbarkeit macht sie ideal für Abenteurer und Fitnessbegeisterte. Sie ist in einem robusten Titangehäuse untergebracht und verfügt über ein helles und scharfes Display sowie eine anpassbare Aktionstaste für den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen. Wie von einem Ultra-Modell zu erwarten, ist er für alles geeignet, von hochintensiven Workouts bis hin zu Unterwasserausflügen.

Der BioActive-Sensor sorgt für eine zuverlässige Überwachung der Herzfrequenz und verfügt über eine von der FDA zugelassene Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe. In Sachen Fitness bietet die Watch Ultra eine breite Palette an Trainingsmodi, darunter auch eine Multisport-Option. Außerdem verfügt sie über eine Erholungskennzahl namens Energy Score, ein wertvolles Instrument, um die Erholung nach dem Training zu verfolgen. Außerdem verfügt sie über ein neues FTP-Tool (Functional Threshold Power), dessen Einrichtungsprozess allerdings etwas überwältigend sein kann.

Außerdem ist die klobige Bauweise nicht jedermanns Sache - wer kleinere Handgelenke oder eine Vorliebe für leichte Wearables hat, könnte sie als etwas sperrig empfinden. Außerdem sind wie bei den meisten Samsung-Uhren einige Funktionen nur für Galaxy-Smartphone-Nutzer verfügbar, was für andere Android-Nutzer ein Nachteil sein könnte. Wenn Ihr jedoch eine Smartwatch mit vielen Funktionen sucht, die auch den härtesten Abenteuern gewachsen ist, dann ist die Galaxy Watch Ultra eine der besten, die es gibt.

Zusammenfassung Kaufen Samsung Galaxy Watch Ultra Pro Ein stilvolles Statement am Handgelenk

Lebendiges, farbenfrohes Display

Elegante Ultra-Watchfaces, trotz überschaubarer Auswahl

Die bisher genaueste Galaxy Watch

Die Multisport-Funktionen machen wirklich Spaß Contra Nur eine Größe

Keine Unterstützung für externe Sensoren

Ein wenig zu sehr auf das Galaxy Ökosystem beschränkt

Maximale Akkulaufzeit von zwei Tagen

Das Aufladen dauert länger als es sollte Zum Testbericht Samsung Galaxy Watch Ultra

Was hat Samsung sonst noch zu bieten?

Neben den 2024er-Flaggschiff-Modellen umfasst Samsungs Smartwatch-Produktpalette auch preisgünstige Optionen und Perlen der früheren Generation. Wenn das Neueste und Beste kein Muss für Euch ist, gibt es immer noch andere großartige Optionen, die Ihr in Betracht ziehen könnt. Die Galaxy Watch 6 Classic und die Galaxy Watch FE sind beides stilvolle Smartwatches, die eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen bieten, die auf die unterschiedlichen Vorlieben der Nutzer/innen zugeschnitten sind.

Galaxy Watch 6 Classic: Die drehbare Lünette kehrt zurück

Obwohl wir nur die Galaxy Watch 6 getestet haben, kann ich Euch in diesem Kaufratgeber auf jeden Fall die Variante Watch 6 Classic empfehlen. Die Classic führt die physische, drehbare Lünette wieder ein und verbessert so die Benutzerführung. Sie ist in den Größen 43 mm und 47 mm erhältlich und bietet im Vergleich zu den Vorgängermodellen eine um 20 % größere Displayfläche, was zu einem noch intensiveren visuellen Erlebnis führt.



Die Watch 6 Classic ist mit umfassenden Gesundheitsüberwachungsfunktionen ausgestattet und bietet fortschrittliches Schlafcoaching, Herzfrequenzüberwachung, Analyse der Körperzusammensetzung und EKG-Funktionen. Diese Funktionen geben den Nutzern einen detaillierten Einblick in ihre Gesundheitskennzahlen.



Mit dem Exynos W930-Prozessor und 2 GB RAM sorgt die Smartwatch für eine reibungslose Leistung. Sie hat eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden mit einer einzigen Ladung und eine Schnellladefunktion, die eine Aufladung von bis zu 45 % in nur 30 Minuten ermöglicht.

Galaxy Watch FE: Die preisgünstige Wahl

Wir haben die Galaxy Watch FE noch nicht getestet, möchten wir sie aber in diese Bestenliste aufnehmen, um Samsungs budgetfreundliche Option hervorzuheben, die perfekt für alle ist, die fortschrittliche Funktionen in einer Smartwatch haben wollen, ohne die Bank zu sprengen.

Die Watch FE ist eine schlanke, robuste Smartwatch mit einem 1,2-Zoll-Super-AMOLED-Display und Saphirglasschutz. Sie ist in Schwarz, Roségold und Silber erhältlich und verfügt über austauschbare Armbänder für einen individuell anpassbaren Look.

Ausgestattet mit einem BioActive Sensor verfolgt sie die Herzfrequenz, den Schlaf und die Körperzusammensetzung sowie mehr als 100 Workouts mit fortschrittlichen Laufmetriken. Mit dem Exynos W920, 1,5 GB RAM und 16 GB Speicherplatz läuft sie reibungslos und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 2 Tagen.

Mit IP68-Wasser- und Staubschutz, Google Play-Apps, Samsung Wallet und Fernsteuerung der Kamera ist es ein leistungsstarker und eleganter Alltagsbegleiter.

Wichtige Kriterien für die Auswahl

Bei der Zusammenstellung dieser Liste der besten Samsung Smartwatches hat unser Team die Top-Empfehlungen persönlich getestet, während zusätzliche Erwähnungen Euch helfen sollen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über die wichtigsten Funktionen, aber ich empfehle Euch dringend, vor dem Kauf unsere ausführlichen Testberichte zu lesen.

Bei dieser auf Samsung fokussierten Auswahl haben wir vor allem Besitzer von Galaxy-Smartphones berücksichtigt. Wenn Ihr ein anderes Android-Gerät benutzt, könnte die Galaxy Watch trotzdem eine gute Wahl sein - aber ich würde Euch empfehlen, auch unsere breitere Liste der besten Smartwatches um sicherzustellen, dass Samsung die richtige Wahl für Euch ist.

Wie wir uns entschieden haben

Unsere oberste Priorität ist die Benutzerfreundlichkeit (UX). Wenn Ihr bereits im Samsung-Ökosystem seid, lässt sich die Galaxy Watch-Reihe nahtlos in die Galaxy Wearable-App integrieren und bietet ein reibungsloses, intuitives Erlebnis. Die App bietet nicht nur umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und ein integriertes Benutzerhandbuch, sondern synchronisiert auch automatisch kompatible Apps von Eurem Smartphone mit Eurer Uhr.

Die Konnektivität der Samsung Smartwatch ist nicht nur stabil, sondern auch intelligent und proaktiv: Wenn ein Problem auftritt, kann Eure Uhr automatisch die entsprechenden Einstellungen in der Galaxy-Wearable-App aufrufen, um eine schnelle Fehlerbehebung zu ermöglichen. Und die Integration des Google Play Store macht es unglaublich einfach, kompatible Apps direkt von Eurem Handgelenk aus zu entdecken und zu installieren.

Warum wir ältere Modelle meiden

Wir empfehlen nur aktuelle Samsung Smartwatches - denn ehrlich gesagt macht es keinen Sinn, veraltete Modelle zu empfehlen. Nehmt zum Beispiel die Galaxy Watch 5 Pro (Test)- sie wird immer noch von Drittanbietern zu Preisen angeboten , die mit den neueren Flaggschiffmodellen vergleichbar sind. Wenn Ihr nach Eurer Recherche zu dem Schluss kommt, dass sie in Euer Budget passt, könnt Ihr sie ruhig kaufen! Vergewissert Euch nur, dass Ihr die Software-Update-Politik von Samsung und den laufenden Datenschutz- und Sicherheitssupport kennt.

Habt Ihr Fragen?

Wenn Ihr mehr über eine der hier genannten Uhren wissen wollt - oder wenn Ihr Euch nicht entscheiden könnt - hinterlasst eine Kommentar! Wir melden uns dann so schnell wie möglich bei Euch.

Samsung Galaxy Watches im Vergleich