Welches Smartphone solltet Ihr Euch 2024 kaufen? Um Euch die Wahl zwischen Modellen wie dem Samsung Galaxy S24 Ultra, Apple iPhone 16 Pro oder dem Xiaomi 14 Ultra zu erleichtern, hat nextpit jedes Jahr unzählige Handys im Test. Welches ist das beste Android-Smartphone, welches das beste iPhone, bei wem überzeugt die Kamera am meisten? All die Fragen beantworten wir in diesem Beitrag – hier sind die besten Smartphones des Jahres 2024.

Die besten Smartphones 2024 im direkten Vergleich

Wenn Ihr Euch für ein High-End-Smartphone entscheidet, könnt Ihr Euch meist sicher sein, dass Ihr den besten Bildschirm, die beste Leistung oder auch die beste Kamera bekommt. In den letzten Jahren sind die High-End-Smartphones immer mehr zu Luxus-Geräten gewachsen, sei es beim Design, beim Datenblatt oder aber beim immer höheren Preis.

Apropos hoher Preis: Die tendenziell hochpreisigen Foldables werden immer beliebter, weswegen wir in der Bestenliste jetzt auch zwei verschiedene Kategorien aufführen: Einmal für die Flip-Phones im kompakten Formfaktor und zum anderen für die größeren Modelle im "Butterfly"-Format. Wir haben jetzt auch das von uns getestete OnePlus Open in die Bestenliste integriert, da OnePlus erfreulicherweise zurückkehrt nach Europa.

High-End muss es gar nicht sein? Dann schaut hier auf die besten Smartphones 2024, die Ihr für weniger als 500 Euro bekommt.

In dieser Auswahl haben wir Smartphones in verschiedene Kategorien eingeteilt, um unterschiedlichen Budgets und Nutzungsarten gerecht zu werden. Im Mittelklasse-Smartphone findet Ihr nun einmal nicht den neuesten 200-MP-Bildsensor oder das performanteste SoC. Deshalb haben wir einige der wichtigsten Punkte herausgegriffen, welche Ihr beim Kauf eines Smartphones beachten solltet.

Kaufberatung: Das bieten Smartphones im Jahr 2024

Jedes Jahr versuchen die Smartphone-Hersteller, ihren Modellen spannende neue Funktionen zu verpassen – von Kameras über Akkus bis hin zum Formfaktor selbst. Nachfolgend findet Ihr ein paar Tipps, worauf Ihr beim Smartphone-Kauf im Jahr 2024 achten solltet. Bedenkt zudem: Schon im Frühjahr warten viele Smartphone-Launches auf uns!

Welche Features bieten aktuelle Flaggschiff-Smartphones?

Formfaktor: Faltbare Displays sind die wohl spannendste Entwicklung bei Smartphones in den vergangenen Jahren. Dank flexibler Bildschirme werden auch die Formfaktoren der Handys selbst flexibler. So habt Ihr im Jahr 2024 die Wahl zwischen dem ultrakompakten Galaxy Z Flip 5, dem Falt-Tablet Z Fold 5, oder eben den Standard-Formaten von iPhone bis Xiaomi. Einen aktuellen Überblick über die faltbaren Smartphones findet Ihr hier: Faltbare Smartphones im Jahr 2024: Diese Modelle gibt es

Essenziell für ein Top-Smartphone im Jahr 2024: Eine gute Kamera! / © nextpit

Akkus: Im Jahr 2024 ist die Akkulaufzeit bei Flaggschiffen nicht mehr wirklich ein Thema. Selbst bei intensiver Nutzung kommt Ihr mit den allermeisten Modellen gut über den Tag. Größer sind die Unterschiede dagegen beim Aufladen: Während Xiaomi seine Smartphones mit 120 Watt in wenigen Minuten komplett volllädt, sind Apple und Samsung eher konservativ unterwegs. Mehr Infos über Akkus und Schnellladen findet Ihr im folgenden Artikel. Schadet Schnellladen dem Akku im Handy?

nextpit empfiehlt: Das sind die besten Smartphones 2024

Ihr wollt mehr über die verschiedenen Smartphones wissen? In den folgenden Absätzen stellen wir Euch unsere Favoriten kurz vor und gehen auf die Vor- und Nachteile ein. Denn je nach Nutzertyp ist ein anderes Smartphone die perfekte Wahl.

Das beste Smartphone 2024: Xiaomi 14 Ultra

Das Xiaomi 14 Ultra bietet alles, was man von einem Ultra-High-End-Smartphone erwarten kann / © nextpit

Der ausführliche Test des Xiaomi 14 Ultra von nextpit

Mit dem Xiaomi 14 Ultra klopft der Hersteller erneut am Thron für High-End-Smartphones an. Dank seines eleganten Designs und dem gut kalibrierten 6,73-Zoll-Display bietet das Smartphone ein angenehmes visuelles Erlebnis.

In Sachen Leistung ist das Xiaomi 14 Ultra mit dem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet, der von 16 GB RAM und 512 GB UFS-4.0-Speicher unterstützt wird. Logisch, dass Ihr mit diesem Handy alles anstellen könnt, was Ihr Euch von einem Smartphone erwartet, anspruchsvolles Gaming inklusive

Die Fotoqualität des vierfachen 50-MP-Kameramoduls ist eine der Stärken des Xiaomi 14 Ultra. Die Hauptkamera mit einer variablen Blende von f/1,63 bis f/4,0 bietet eine hervorragende Bildqualität und einen einstellbaren Dynamikbereich. Der 3,2- und 5-fache optische Zoom ist ebenfalls sehr effektiv, und der Porträtmodus mit dem 75-mm-Teleobjektiv ist komplett beeindruckend.

Was die Akkulaufzeit angeht, so verfügt das Xiaomi 14 Ultra über einen 5000-mAh-Akku mit einer kabelgebundenen Aufladung von 90 W und einer kabellosen Aufladung von 80 W. Die Akkulaufzeit ist mehr als ordentlich, vor allem bei mäßiger Nutzung.

Seine wenigen Schwächen, wie seine imposante Größe, die wenig aufregende Benutzeroberfläche und die begrenzte Auswahl an Farben und Speichermöglichkeiten, schmälern den guten Eindruck nur minimal. Xiaomi hat es dieses Jahr geschafft, ein wirklich gutes High-End-Smartphone auf den Markt zu bringen, das Apple und Samsung die Stirn bietet.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi 14 Ultra Pro Sehr gut kalibrierter Bildschirm

Hervorragende Fotoqualität

Gute Akkulaufzeit und wirklich schnelles Aufladen

4 Android-Updates + 5 Jahre Sicherheits-Updates Contra HyperOS fehlt es an Innovation

Temperaturkontrolle nicht optimiert

Hoher Preis Zum Testbericht Xiaomi 14 Ultra

Das beste iPhone: Apple iPhone 16 Pro

Hättet Ihr's auf Anhieb erkannt? Links ist das iPhone 15 Pro und rechts das iPhone 16 Pro zu sehen. © nextpit Das iPhone 16 Pro hat beim Design quasi nichts verändert. © nextpit Das Display beim iPhone 16 Pro ist etwas gewachsen, die Displayränder sind schmaler geworden. © nextpit Auch 2024 gibt's beim iPhone 16 Pro wieder eine Notch und die "Dynamic Island". © nextpit Unter der Haube steckt der A18-Pro-Prozessor, der vor allem für KI-Anwendungen mehr Power bieten soll. Für's erste kommt davon in Deutschland aber nichts an. © nextpit Klar, das Apple iPhone 16 Pro ist trotz aller berechtigten Kritik ein sagenhaft starkes Smartphone. © nextpit Ja: Das iPhone 16 Pro hat – wie schon der Vorgänger – einen USB-C-Port auf der Unterseite. © nextpit Das iPhone 16 Pro gibt's in vier Farben – hier seht Ihr die Version in "Titan natur". © nextpit Im Gegensatz zu Apple Intelligence dürfen wir uns aber über die verbesserte Kamera beim iPhone 16 Pro jetzt schon freuen. © nextpit Wir haben das iPhone 16 Pro ausführlich mit dem Vorgänger iPhone 15 Pro verglichen – und kommen auf ein eindeutiges Ergebnis. © nextpit Bei der Kamera gibt es eine Neuerung: Das Teleobjektiv hat jetzt nativ eine 5x- anstelle einer 3x-Vergrößerung. © nextpit Das neue 5x-Objektiv hat allerdings nicht nur Vorteile, wie unser Test zeigt. © nextpit Der neue Button für "Camera Control" beim iPhone 16 Pro soll das Fotografieren schneller und intuitiver machen. © nextpit Hier seht Ihr den "Camera Control"-Button beim iPhone 16 Pro nochmal im Detail – auf Deutsch nennt Apple den Knopf "Kamerasteuerung". © nextpit Im Vergleich zum Vorgänger macht auch die Ultraweitwinkel-Kamera einen Schritt nach vorne und bietet nun 48 Megapixel. © nextpit Hier seht Ihr noch einmal den neuen Kamerasteuerung-Knopf auf dem iPhone 16 Pro. © nextpit Hier seht Ihr noch einmal den Kamerasteuerung-Button im Detail. © nextpit

Der vollständige Test des iPhone 16 Pro von nextpit

Das Telefondesign hat sich in den letzten 8 Jahren seit der Einführung des iPhone X (oder des Essential Phone, wenn Ihr eine Smartphone-Datenbank seid) nicht wirklich verändert. Um das iPhone 16 Pro aus dem Jahr 2024 von seinen Vorgängern zu unterscheiden, hat Apple eine Multifunktionstaste hinzugefügt, die nicht nur als Abkürzung für die Kamera-App dient, sondern auch für die Einstellungen der App. Obwohl hier die Meinungen recht weit auseinander gehen, versucht Apple zumindest neue Akzente zu setzen.

Die andere neue Funktion der iPhone 16-Reihe ist "Apple Intelligence", eine Reihe von KI-Funktionen, die nach und nach eingeführt werden. Diese sind aber auch auf den 15-Pro-Modellen verfügbar. Abgesehen davon bietet das iPhone 16 Pro auch einen leistungsfähigeren Prozessor und eine großzügige Menge an Arbeitsspeicher. Hinzu kommt eine (leicht) verbesserte Akkulaufzeit und ein größeres Display, das die gleiche maximale Helligkeit hat, aber für die Nutzung bei Nacht dunkler gedimmt werden kann.

Und wie üblich hat Apple auch die Kamera verbessert: Sie unterstützt Aufnahmen mit 120 FPS bei 4K-Auflösung, ein 48-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und ein weiter reichendes 5-fach-Zoomobjektiv, das die Vielseitigkeit erhöht, aber in den Zwischenbereichen bis zur Hauptkamera etwas zu wünschen übrig lässt.

Zusammenfassung Kaufen Apple iPhone 16 Pro Pro Hochwertig verarbeitet mit robusterem Material

Weiter verbesserte Kamera, vor allem bei Nacht

Spürbar längere Akkulaufzeit

Kamerasteuerung-Button macht wirklich Spaß

Leistungsstarker A18 Pro Contra Gegenüber iPhone 15 Pro keine großen Änderungen

Ohne Apple Intelligence keine Glowtime Zum Testbericht Apple iPhone 16 Pro

Das langlebigste Smartphone: Samsung Galaxy S24 Ultra

Mit dem Galaxy S24 Ultra zeigt Samsung, wie ein High-End-Smartphone aussehen muss. / © nextpit

Hier gibt es den kompletten nextpit-Test des Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung hat es wieder einmal geschafft, mit dem Galaxy S24 Ultra ein beeindruckendes Flaggschiff herauszubringen. Dabei hat sich äußerlich kaum etwas geändert. Das Design ist nahezu identisch, allerdings setzt Samsung beim Rahmen nun ebenso wie Konkurrent Apple auf Titan. Der Vergleich zwischen dem Galaxy S24 Ultra und dem S23 Ultra zeigt auf den ersten Blick nicht viele Unterschiede. Aber lasst Euch nicht von den fast identischen technischen Daten verwirren!

Das 6,8 Zoll große LTPO-OLED-Display wirkt auf den ersten Blick unverändert, strahlt aber nochmals heller als beim Vorgänger. Angetrieben wird dieses Spitzen-Smartphone nun vom Snapdragon 8 Gen 3 und als Betriebssystem kommt die neue One-UI-6-Oberfläche auf Basis von Android 14. Der absolute Kracher dabei: Samsung verspricht uns satte sieben Jahre Android- und Sicherheits-Updates!

Die große Stärke des Galaxy S24 Ultra ist seine bereits bemerkenswerte Update-Politik, die Samsung auf ein neues Niveau gehoben hat. Samsung verspricht jetzt nämlich sieben Jahre Android- und Sicherheitsupdates für sein Flaggschiff. Wollt Ihr heute ein Galaxy S24 Ultra kaufen, könnt Ihr es somit bis zum Jahr 2031 benutzen.

Dank Galaxy AI soll künstliche Intelligenz dem Galaxy S24 Ultra zusätzlich Beine machen, aber da ist unser Tester Antoine noch nicht restlos überzeugt.

Auch das Kamera–Setup wirkt nahezu unverändert, allerdings musste die Tele-Kamera mit 10-fachem optischen Zoom einer Kamera mit 5-fachem Zoom weichen, wobei diese jetzt aber mit 50 MP auftrumpft.

Die Akkulaufzeit ist ebenfalls absolut überzeugend, denn der Benchmark-Test attestiert dem S24 Ultra hervorragende 19 Stunden.

Zusammenfassung Kaufen Tarife Samsung Galaxy S24 Ultra Pro Premium-Design und aus Titan gefertigt

Ergonomisches, flaches und helles 120-Hz-Display,

Top-Leistung und -Akkulaufzeit

Effizientes und (etwas weniger) vielseitiges Kameramodul

Der integrierte S Pen

7 Android-Updates + 7 Jahre Sicherheits-Updates Contra Hoher Preis

Galaxy-AI-Funktionen noch zu unnütz

Viel zu langsame Ladegeschwindigkeit Zum Testbericht Samsung Galaxy S24 Ultra Tarifvergleich Die besten Tarife werden für Dich geladen...

Das beste Foto-Smartphone: Honor Magic 6 Pro

Eleganz trifft Innovation auf der Rückseite des Magic 6 Pro, wo Design und Technologie perfekt miteinander verschmelzen. / © nextpit

Hier gibt es den vollständigen Test des Honor Magic 6 Pro mit vielen weiteren Informationen.

Das Honor Magic 6 Pro ist ein High-End-Smartphone mit einem hellen und farbenfrohen 6,8-Zoll-Curved-Display. Es verfügt über ein originelles Design mit einer Rückseite aus biologisch abbaubarem Kunststoff und ist nach IP68 zertifiziert und damit wasser- und staubresistent. Das Smartphone ist mit dem neuesten Snapdragon 8 Gen 3 von Qualcomm ausgestattet, der 12 GB RAM und 512 GB Speicher an seiner Seite weiß.

Die Kiste läuft unter MagicOS 8.0, das auf Android 14 basiert. Die Leistung des Honor Magic 6 Pro ist einfach exzellent und was die Akkulaufzeit angeht, ist es mit einem 5600-mAh-Akku ausgestattet, der für eine hervorragende Laufzeit sorgt.

Was das Flaggschiff von Honor besonders hervorhebt, ist seine Fotoqualität. Das Kameramodul des Honor Magic 6 Pro ist vielseitig und wird von einer Hauptkamera mit 50 MP angeführt. Dazu gesellen sich ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 50 MP und ein periskopisches Teleobjektiv mit 180 MP. Damit gelingen in fast jeder Situation gelungene Fotos. Die Kameras sind so überzeugend, dass es die nextpit-Community soeben erst zum besten High-End-Foto-Smartphone des Jahres gewählt hat.

Das Magic 6 Pro enttäuscht wenn, dann am ehesten durch die MagicOS-Benutzeroberfläche, die sich schwerfällig anfühlt, und durch das fehlende Ladegerät in der Verpackung. Ansonsten bekommt Ihr ein richtig gutes Smartphone, das auf Fotos zugeschnitten ist.

Zusammenfassung Kaufen Honor Magic 6 Pro Pro Helles und farbenfrohes Display

Reaktionsschnelle Software

Viele smarte Funktionen auf dem Gerät

Unzählige Kameraeinstellungen

Ganztägige Akkulaufzeit Contra Nur eine Speichervariante erhältlich

Ziemlich aufgeblähte Software Zum Testbericht Honor Magic 6 Pro

Das beste Mittelklasse-Smartphone: Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G ist aktuell vielleicht das vielseitigste Mittelklasse-Smartphone / © nextpit

Hier findet Ihr den umfassenden Test des Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Sucht Ihr ein gutes Smartphone zum kleineren Preis, dann ist das Redmi Note 13 Pro+ 5G genau das Richtige für Euch. Mit seinem eleganten Design und der hochwertigen Verarbeitung bietet es einen anspruchsvollen Look. Das 6,67 Zoll große AMOLED-Display ist hell und angenehm knackig scharf.

Das Smartphone wird von einem MediaTek Dimensity 7200 Ultra mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher angetrieben, was ihm in jeder Situation eine sehr solide Leistung verleiht.

Die Stärke des Redmi Note 13 Pro+ liegt in seiner 200-MP-Hauptlinse, die sowohl bei Tag als auch bei Nacht scharfe und dynamische Fotos macht. Was die Akkulaufzeit angeht, so verfügt das Smartphone über einen 5000 mAh-Akku und profitiert von einer 120-W-Schnellladefunktion, mit der es in nur 30 min vollständig aufgeladen ist und bis zu zwei Tage lang genutzt werden kann.

Nur die mangelnde Vielseitigkeit des Kameramoduls und das Fehlen einer drahtlosen Aufladefunktion trüben das Bild ein wenig. Das Redmi Note 13 Pro+ ist dennoch ein gutes Mittelklasse-Smartphone mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Pro IP68-zertifiziert

Dual-SIM + eSIM

Gute Verarbeitung

Schnelles Aufladen

Starke Hauptkamera

Solide Update-Politik

Sehr schönes Display

Vorn wie hinten Gorilla Glass Victus

Richtig gutes Preisleistungsverhältnis Contra Die unvermeidliche 2-MP-Makro-Cam

Kein 3,5-mm-Klinkenanschluss

"Nur" MIUI 14 statt HyperOS

Kein Wireless Charging

Eimerweise Bloatware

Kein microSD Zum Testbericht Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Das beste Foldable 2024: Das OnePlus Open

Das Hauptdisplay bietet eine breitere Sicht auf den Inhalt, und es ist bunt und hell. / © nextpit

Hier lest Ihr den kompletten Testbericht zum OnePlus Open auf nextpit

Das OnePlus Open hat sich bereits einen Platz auf unserer Liste der besten faltbaren Smartphones sichern können und ist damit aktuell das Top-Gerät für dieses Jahr. Angesichts seiner Fähigkeiten ist es keine Überraschung, dass es auch auf unserer Liste der Top-Smartphones 2024 zu finden ist.

Faltbare Smartphones werden immer beliebter, nicht wahr? Wir betrachten sie nicht mehr nur als futuristische Neuheiten, sondern als praktische Alltagshelfer. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass nicht jedes faltbare Gerät alle Erwartungen erfüllt. Mal sind sie zu teuer, mal halten die Features nicht das, was wir uns erwarten.

Das OnePlus scheint jedoch den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. Das Handy besticht durch ein ansprechendes Design und überragende Funktionalität. Das OnePlus Open ähnelt vom Design her dem Galaxy Z Fold 5 (Test), zeichnet sich aber durch seinen einzigartigen Charme aus. Seine Multitasking-Fähigkeiten, insbesondere das innovative "Recent fold" und OnePlus Canvas, definieren Produktivität neu. Nicht zuletzt überzeugt der schnell aufzuladende Akku.

Fotoenthusiasten werden von der 48-MP-Kamera von Hasselblad begeistert sein – eine echte Neuerung. Und nein, das ist kein Marketing-Bullshit, auf den wir in der nextpit-Redaktion reingefallen sind – wir sind wirklich überzeugt! Kurz gesagt: Wenn ein faltbares Gerät auf Eurer Wunschliste steht, ist das OnePlus Open ein Top-Kandidat. Es ist funktionsreich und absolut angenehm zu bedienen.

Abschließend müssen wir noch anmerken, dass wir natürlich happy sind, dass OnePlus jetzt wieder in Deutschland verfügbar ist, auch wenn es noch nicht wirklich viele Angebote für das OnePlus Open gibt. Aber Geduld: Kommt Zeit, kommt Foldable – und unten findet Ihr einen Link, wo Ihr zuschlagen könnt.

Zusammenfassung Kaufen OnePlus Open Pro Benutzerfreundlich im geöffneten und geschlossenen Zustand

Alert Slider an Bord

Hervorragende Kameraleistung

Zuverlässige und konstante Leistung

Ganztägige Akkulaufzeit

Schnelles Aufladen mit 67 W SuperVOOC Contra (noch) kein Platz für exklusive UI-Anpassungen zwischen den Displays

Verzicht auf drahtloses Laden aus Designgründen Zum Testbericht OnePlus Open

Das beste kompakte Foldable: Samsung Galaxy Z Flip 6

Sowohl Xiaomi als auch Motorola holen schnell auf, aber Samsung ist immer noch der König der Flips. / © nextpit

Lest hier den ausführlichen Testbericht zum Samsung Galaxy Z Flip 6

Nach einem großen Upgrade im Jahr 2023 mit einem größeren Außendisplay zeigt sich Samsung im Jahr 2024 mit dem Galaxy Z Flip 6 zurückhaltend. In der Zwischenzeit brachten die Konkurrenten Motorola und Xiaomi Flip Foldables mit noch größeren Displays auf den Markt, und im Fall des Xiaomi Mix Flip sogar mit einem leistungsstarken Akku.

Trotzdem geht unsere Empfehlung fürs kompakte Foldable 2024 an das gute alte Samsung-Flip-Phone. Trotz der Verbesserungen der Konkurrenten bietet das Galaxy Z Flip 6 immer noch eine Reihe von Vorteilen, wie z. B. eine bessere Staubresistenz, zuverlässigere Displays und unerreichte sieben Jahre Sicherheits- und Software-Updates.

Samsung stattet das Telefon mit dem derzeit leistungsstärksten Chip im Android-Ökosystem aus, dem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, der auch in unserem Topmodell zu finden ist, rüstet den Akku auf eine Kapazität von 4000 mAh auf und erhöht den Arbeitsspeicher um 50 Prozent (von 8 auf 12 GB), letzteres wahrscheinlich aufgrund des Speicherbedarfs der KI.

Apropos KI: Das Flip 6 verfügt über eine Reihe raffinierter Funktionen, darunter die automatische Rahmenfunktion bei der Aufnahme von Fotos und all die anderen Dinge, die Casi in seinem Test der Galaxy AI beschreibt.

Der Preis des Galaxy Flip ist nach wie vor hoch, und bei den Displays und der Ladefunktion gab es im Grunde keine Verbesserungen. Trotzdem hält Samsung die Konkurrenten immer noch auf Abstand. Das Einzige, was guten Verkaufszahlen des Z Flip 6 im Weg stehen könnte, sind die Preisnachlässe auf die vorherigen Modelle der Flip-Reihe.

Zusammenfassung Kaufen Samsung Galaxy Z Flip 6 Pro Langlebiges Design mit IP48 Staubschutz

Sieben Jahre Software-Updates

Ausgezeichnete Leistung mit Snapdragon 8 Gen 3

Verbesserte 50-MP-Hauptkamera

Ganztägige Akkulaufzeit Contra 10 Prozent teurer

Schwierige einhändige Bedienung

Dem Außendisplay fehlt die App-Unterstützung

Die Kamera hat Probleme mit dem Dynamikumfang

Langsames Aufladen, kein Ladegerät enthalten Zum Testbericht Samsung Galaxy Z Flip 6

Was haltet Ihr von dieser Liste und auf welches kommende Smartphone freut Ihr Euch am meisten?

