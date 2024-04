Die besten Handys bis 500 €: Mittelklasse-Smartphones im Vergleich

Samsung, Google, Xiaomi oder ein Exot wie Nothing – wer baut 2024 das beste Mittelklasse-Smartphone bis 500 Euro? Genau das verrät Euch nextpit in diesem Beitrag. Dabei unterteilen wir unsere Favoriten in verschiedene Kategorien wie "Bester Akku" oder "Beste Kamera". Zusätzlich verraten wir Euch, worauf Ihr beim Kauf eines Smartphones bis 500 Euro besonders achten solltet und für wen sie sich überhaupt eignen.