congstar: Aktuelle Angebote des Anbieters

Bei congstar könnt Ihr gerade von verschiedenen Aktionen profitieren. So spart Ihr etwa die Bereitstellungsgebühr, wenn Ihr einen neuen Mobilfunktarif abschließt – egal ob mit oder ohne Laufzeit. Zusätzlich erhaltet bei der Allnet-Flat L sogar noch einen Rabatt von 3 Euro pro Monat auf die Tarifgrundgebühr.

Habt Ihr bereits jemanden in Eurem Bekanntenkreis, der oder die bei congstar sind, bekommt Ihr einen Rabatt von 10 Prozent auf Eure monatliche Gebühr. Als Einlader könnt Ihr bis zu fünf Freunde von congstar überzeugen und erhaltet somit bis zu 50 Prozent auf die Tarifgrundgebühr. Mehr Infos findet Ihr auf der Seite zur Freundeskreis-Aktion bei congstar*.

Seit geraumer Zeit bietet congstar zudem die Möglichkeit, alle Tarife im 5G-Netz der Telekom laufen zu lassen. Für diese Option müsst Ihr jedoch mit 3 Euro mehr im Monat rechnen. Bei einigen Prepaid-Tarifen ist es jedoch bereits im Preis inkludiert. Schaut also unbedingt selbst nochmal in das Portfolio des Providers.

Alle Details zu den aktuellen Tarifen lest Ihr im weiteren Verlauf dieses Artikels. Alternativ könnt Ihr auch direkt zur Angebotsseite von congstar springen:

congstar: Alle Handyverträge für Neukunden im Überblick

congstar hat verschiedene Tarife im Angebot. Mit einem Klick auf die nachfolgenden Links springt Ihr direkt zur passenden Stelle in diesem Artikel:

Allnet-Tarife: immer mit SMS- und Telefon-Flat in alle Netze, wahlweise mit und ohne Vertragslaufzeit

congstar X: hier gibt's satte 200 GB Daten im Monat und zwei SIM-Karten. Goodbye, DSL-Anschluss

Prepaid-Tarife: mit oder ohne Telefon-Flat, mit wenig oder viel Daten – und immer ohne Laufzeit

congstar bietet zahlreiche Tarife – sowohl einzeln als auch mit Smartphone. / © nextpit

congstar-Tarif: Allnet Flat für Surfer & Telefonierer

Wie der Name schon sagt: Die Allnet-Flat-Tarife kommen jeweils mit Flatrate in alle deutschen Handynetze sowie ins Festnetz. Je nach Tarif beinhalten die Verträge zwischen 5 und 50 GB Datenvolumen im 4G-Netz der Deutschen Telekom. Alle Tarifen gibt es mit 24 Monaten Laufzeit und ohne Laufzeit. Entscheidet Ihr Euch für die Version ohne Laufzeit, zahlt Ihr – zumindest regulär – einen höheren Anschlusspreis. Aktuell spart Ihr Euch jedoch die Bereitstellungsgebühr.

Außerdem erhöht congstar auch im Mai das Datenvolumen bei den Allnet-Flatrates dauerhaft und Ihr profitiert von der GB+-Aktion. Hierbei erhaltet Ihr jährlich zusätzliches Datenvolumen, ohne einen Cent mehr zu bezahlen. Möchtet Ihr das 5G-Netz nutzen, habt Ihr seit einiger Zeit ebenfalls die Möglichkeit dazu. Dafür müsst Ihr dies bei der Tarif-Buchung ankreuzen und zahlt pro Tarif 3 Euro mehr im Monat.

Allnet Flat S Allnet Flat S Extra Allnet Flat M Allnet Flat L Datenvolumen 3 GB 5 GB 8 GB 10 GB 10 GB 30 GB 15 GB 50 GB 5G-Tarif Optional Optional Optional Optional Bandbreite max. 25 MBit/s max. 25 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s Monatliche Gebühr 12,00 € 17,00 € 22,00 € 30,00 € 27,00 € Einmalkosten (keine Laufzeit) 35,00 € Entfällt 35,00 € Entfällt 35,00 € Entfällt 35,00 € Entfällt Einmalkosten (24 Monate Laufzeit) 15,00 € Entfällt 15,00 € Entfällt 15,00 € Entfällt 15,00 € Entfällt Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja Wechselbonus 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € Besonderheiten 1 GB jährlich extra 1 GB jährlich extra 5 GB jährlich extra 5 GB jährlich extra Link zum Tarif Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Hinweis: Wenn Ihr einen congstar-Vertrag im stationären Handel abschließt, bekommt Ihr schlechtere Konditionen. Das Standard-Datenvolumen der Verträge Allnet Flat S, M und L beträgt dann nur 2, 10 bzw. 15 Gigabyte. Der Weg über congstar.de lohnt sich also.

Entscheidet Ihr Euch für einen Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit, habt Ihr auf der congstar-Webseite auch die Möglichkeit, ein Gerät hinzuzubuchen. Je nach Gerät werden dabei eine einmalige Anzahlung sowie eine monatliche Rate fällig. Erfreulicherweise zeigt Euch congstar hier übersichtlich an, wie viel Ihr über die Laufzeit effektiv für das Gerät bezahlt.

Die ausführlichen Tarif-Details inklusive Roaming-Preise & Co. findet Ihr in der Preisliste für die congstar-Allnet-Flat-Tarife (PDF).

congstar-Tarif: congstar X mit 200 GB Daten

Mit dem Tarif "congstar X" erhaltet Ihr eine spannende Alternative zum DSL-Anschluss. Enthalten sind hier nämlich zwei SIM-Karten mit satten 200 GB Datenvolumen. Ihr könnt also beispielsweise eine SIM-Karte in Eurem Smartphone nutzen – und die andere in LTE-Router.

congstar X Inklusivvolumen 200 GB 5G-Tarif Optional Bandbreite max. 50 MBit/s Monatliche Gebühr 50,00 € Einmalkosten (keine Laufzeit) 35,00 € Einmalkosten (24 Monate Laufzeit) 15,00 € Allnet-Flat Ja Besonderheiten zwei SIM-Karten Link zum Tarif Zum Angebot*

Auch hier habt Ihr die Möglichkeit, Euch für das 5G-Netz zu entscheiden. Möchtet Ihr den neuen Mobilfunkstandard nutzen, zahlt Ihr derzeit 3 Euro, statt 5 Euro monatlich mehr. Die ausführlichen Tarif-Details inklusive Roaming-Preise & Co. findet Ihr im Produktinformationsblatt für congstar X (PDF).

congstar: Prepaid-Angebote im Überblick

Das Prepaid-Angebot von congstar hat sich im Verlauf der letzten Jahre geändert. So habt Ihr nach wie vor die Möglichkeit beim "Prepaid wie ich will" zu entscheiden, wie viel Datenvolumen Ihr buchen möchtet, allerdings ist dies nun mit bis zu 15 GB möglich. Außerdem hat der ehemalige "Basic S"-Tarif nun ehemals eine Allnet-Flat und einen entsprechenden Namen erhalten. Für alle Tarife gilt dasselbe: Ihr zahlt in einem Rhythmus von 4 Wochen und könnt somit alle Vorteile nutzen.

Bei congstar haben die Prepaid-Tarife S bis XL zudem bereits das 5G-Netz der Deutschen Telekom zur Verfügung, Ihr müsst hier also keine zusätzlichen Kosten befürchten. Außerdem hat sich über die vergangenen Monate das dauerhafte Datenvolumen deutlich erhöht. Gleichzeitig haben sich die Kosten der Prepaid-Tarife geändert und die beiden größeren Varianten kosten Euch jetzt deutlich weniger.

Prepaid wie ich will Allnet S Allnet M Allnet L Allnet XL Halbjahres-Paket Inklusivvolumen bis zu 15 GB 3 GB 6 GB 10 GB 8 GB 15 GB 12 GB 25 GB 6 GB/Monat 5G-Tarif Nein Ja Ja Ja Ja Ja Bandbreite max. 25 MBit/s max. 25 MBit/s max. 25 MBit/s max. 25 MBit/s max. 25 MBit/s max. 25 MBit/s Preis pro 4 Wochen ab 5,00 € 7,00 € 10,00 € 12,00 € 16,00 € 50,00 € / 6 Monate Einmalkosten 9,99 € 9,99 € 9,99 € 9,99 € 9,99 € 50,00 € Allnet-Flat optional Ja Ja Ja Ja Ja Startguthaben 10,00 € 7,00 € 10,00 e 12,00 € 16,00 € 50,00 € Besonderheiten Mix aus Minuten, SMS und Daten frei konfigurierbar - - - - Wiederkehrende Kosten alle 6 Monate Link zum Tarif Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Bei congstar habt Ihr die Möglichkeit, einen Prepaid-Halbjahrestarif abzuschließen. Hierfür zahlt Ihr einmalig 50 Euro und alle sechs Monate weitere 50 Euro, um Euch ein Datenvolumen von 6 GB pro Monat und eine Allnet-Flat zu sichern. Allerdings schenkt Euch congstar bei Abschluss des Halbjahrestarifes 50 Euro, die mit den ersten sechs Monaten verrechnet werden. Somit zahlt Ihr keine 100 Euro zu Beginn, sondern lediglich 50 Euro.

Wie üblich haben die Prepaid-Tarife bei congstar keine Mindestvertragslaufzeit. Ihr bezahlt jeweils für einen vierwöchigen Zeitraum, in dem Ihr das von Euch gebuchte Volumen verbrauchen könnt. Hier findet Ihr alle Details zu congstar Prepaid wie ich will (PDF), Basic S (PDF), Allnet M (PDF) und Allnet L (PDF).

congstar-Tarife für Bestandskunden

Bestandskunden bekommen bei congstar hauptsächlich Rabatte, wenn sie einen zweiten Vertrag abschließen. Je nach aktueller Aktion lassen sich bei congstar dann monatlich bis zu 20 Euro sparen. Die Vergünstigungen setzen aber jeweils eine Laufzeit von 24 Monaten voraus.

congstar: Fragen und Antworten

Wo finde ich die congstar Hotline bzw. Kundenservice?

Die telefonische Kunden-Hotline von congstar erreicht Ihr unter der Telefonnummer 0221 / 79 700 700. Die Kundenservice-Hotline ist Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonn- und Feiertags von 9 bis 18 Uhr erreichbar. Über WhatsApp erreicht Ihr den congstar-Kundenservice unter der 0221 / 79 700 100.

Außerdem findet Ihr auf der Webseite von congstar auch einen Support-Chat. Die Servicezeiten sind Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonn- und Feiertags von 9 bis 18 Uhr. Außerdem findet Ihr auf der Webseite auch ein Forum, in dem die Service-Mitarbeiter und andere congstar-Kunden weiterhelfen.

Zu guter Letzt könnt Ihr auch über Facebook, Twitter oder das Kontaktformular auf der oben verlinkten Webseite mit congstar in Kontakt treten. Alle Kontaktoptionen mit dem Kundenservice seht Ihr übersichtlich auf der Webseite: "Kontakt zu congstar".

Wo kann ich mit congstar Prepaid-Guthaben aufladen?

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, Euer Prepaid-Guthaben bei congstar aufzuladen:

Über den Browser in Eurem persönlichen Kundenkonto. Klickt bei Eurem gewählten Prepaid-Tarif auf „Guthaben aufladen“.

Direkt über die congstar App (Play Store / Apple App Store). So klappt's auch unterwegs ohne Probleme!

Per WhatsApp-Nachricht an die +49 175 222 4565 (einfach Aufladebetrag senden: 15 €, 30 € oder 50 €)

Per SMS-Nachricht an die 22011 mit "Aufladen" + "Betrag" + "Auflade-PIN", also z. B. "Aufladen 15 1234".

Komfort-Aufladung aktivieren: Hier wird Euer Konto automatisch aufgeladen, sobald das Guthaben unter 5 € sinkt.

Cash-Code-Guthaben aus dem Einzelhandel könnt Ihr über "*101*" + "Cash Code (13-stellig) + "#" + Anrufen aufladen.

An kompatiblen EC-Automaten über die Funktion "Handy aufladen". Wählt hier einfach "congstar" aus und folgt den Anweisungen.

Für weitere lokale Auflademöglichkeiten bietet congstar einen Aufladefinder auf seiner Webseite an.

Kann ich meinen congstar-Tarif als eSIM nutzen?

Wenn Ihr bereits congstar-Kunde seid, könnt Ihr einfach telefonisch eine eSIM beantragen. Ruft dazu den Kundenservice unter der 0221 / 79 700 700 an und fragt nach einer eSIM. Anschließend wird die eSIM in Eurem Kundenkonto zur Verfügung gestellt. Bitte informiert Euch in jedem Fall vorher in dieser Liste, ob Euer Endgerät eSIM-fähig ist. Vorsicht: Habt Ihr die eSIM einmal aktiviert, funktioniert Eure alte SIM-Karte nicht mehr.

Gibt es gerade eine Störung bei congstar?

Ob es aktuell Störungen bei congstar gibt, erfahrt Ihr bei allestörungen.de.

Wie kann ich meinen congstar-Vertrag kündigen?

Um Euren congstar-Vertrag zu kündigen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Am bequemsten geht es entweder über Euer persönliches Kundenkonto oder das Kündigungsformular auf der congstar-Webseite. Alternativ könnt Ihr aber auch postalisch kündigen an "congstar GmbH, Postfach 1165, 61466 Kronberg".

Wie kann ich mein congstar-Guthaben abfragen?

Die einfachste Möglichkeit, Euer congstar-Guthaben abzufragen ist über den Handycode "*100#". Alternativ findet Ihr Ihr das Guthaben aber auch in der congstar App (Play Store / Apple App Store) oder über Euer persönliches Kundenkonto heraus.

Wie funktioniert die Rufnummernmitnahme bei congstar?

Eure bestehende Rufnummer zu congstar mitzunehmen lohnt sich. Ihr bekommt hier nämlich einen Bonus von 10 Euro auf Euer congstar-Konto gutgeschrieben. Die verschiedenen Optionen zur Rufnummernmitnahme zu congstar und übrigens auch von congstar zu einem neuen Anbieter findet Ihr auf dieser Webseite.

Gibt es bei congstar 5G?

Stand April 2022 bietet congstar keine 5G-Tarife an. Eine Ankündigung für Tarife mit 5G gibt es seitens congstar bislang nicht. Sobald sich das ändert, werden wir Euch an dieser Stelle darüber informieren.

Und Ihr?

Habt Ihr persönliche Erfahrungen mit congstar gemacht, die Ihr mit der nextpit-Community teilen möchtet? Habt Ihr besondere Angebote oder Tricks herausgefunden? Wir freuen uns auf Euer Feedback in den Kommentaren!

Dieser Artikel wurde im Mai 2024 mit den aktuellen Preisen und Leistungen aktualisiert. Die Kommentare vor der Aktualisierung wurden beibehalten.