Smartphones bis 200 Euro: Die besten Modelle im Vergleich

Samsung Galaxy A40

Steckbrief:

Veröffentlicht: März 2019

Preis: ab 196 Euro

Display: 5,9 Zoll

Speicher: 64 GByte + microSD

Akku: 3.100 mAh

Das Galaxy A40 hat ein höher auflösendes Display. / © NextPit

Das oben bereits erwähnte AMOLED-Display bekommt Ihr für wenige Euro mehr im Galaxy A40 – das einzige OLED in dieser Liste. Zudem löst es deutlich höher, nämlich in FullHD+ auf. Auch die Kameras sind in Sachen Auflösung sowie Blende etwas üppiger ausgestattet als die des A20e; vor allem die 25-MP-Selfie-Knipse macht das A40 Influencer-tauglich.

Auch die übrigen technischen Daten zeigen, dass das A40 eine Klasse höher spielt: Mehr RAM, schnelleres WLAN dank 802.11ac und mehr interner Speicher wappnen das 200-Euro-Handy für größere Aufgaben – trotz kleinerer Abmessungen. Denn trotz des größeren Displays misst es nur 144,4 x 69,2 x 7,9 mm, also weniger als das A20e mit 147,4 x 69,7 x 8,4 mm. Der Preis des A20e schwankt zwischen 199 Euro und 227 Euro.

Alle Modelle von Huawei und Honor nutzen den Chipsatz HiSilicon Kirin 710 beziehungsweise 710F mit zweimal vier Rechenkernen bis 2,2 GHz und mit der gleichen, schwachbrüstigen GPU wie das Galaxy A20e. Für die Erweiterung des internen Speichers mit microSD-Karten müsst Ihr den zweiten SIM-Karten-Slot opfern. Die Modelle beherrschen (mit einer Ausnahme) schnelles WLAN bis 802.11ac, aber nur Bluetooth 4.2. Ihre LTPS-Displays lösen in 2.340 x 1.080 Pixeln auf.

Huawei P40 lite E

Steckbrief:

Veröffentlicht: Mai 2020

Preis: ab 131 Euro

Display: 6,39 Zoll

Speicher: 64 GByte + microSD

Akku: 4.000 mAh

Das Huawei P40 lite E besticht durch ein auffälliges Design. / © Huawei

Das Huawei P40 lite E ist der neueste Zuwachs der P40-Familie des chinesischen Herstellers. Mit einem sehr günstigen Smartphone versucht Huawei weiter Fuß zu fassen und aufgrund des andauernden Streits mit den USA und fehlender Google-Dienste nicht ganz von der Bildfläche des hiesigen Smartphone-Marktes zu verschwinden. Es kommt mit Fingerabdrucksensor, großem Akku und Pseudo-Quad-Kamera mit 2-MP-Makro-Sensor zum Preis von 199 Euro auf den Markt

P Smart (2020)

Steckbrief:

Veröffentlicht: Mai 2020

Preis: ab 193 Euro

Display: TFT LCD 6,21 Zoll

Speicher: 128 GB + microSD

Akku: 3.400 mAh

Das Huawei P Smart 2020 kommt in drei Farben. / © Huawei

Das Huawei P Smart 2020 wurde im Mai dieses Jahres vorgestellt und kommt mit Huaweis hauseigenem Prozessor Kirin 710. Die Hauptkamera bietet 13 Megapixel + 2 MP, wobei an der Front an eine 8-MP-Knipse zum Einsatz kommt. Im Bereich der Smartphones unter 200 Euro ist das P Smart 2020 nicht die idealste Wahl, denn der Akku ist vergleichsweise klein. Dafür saugt das TFT-Display nicht all zu sehr am Akku. Dafür erhaltet Ihr NFC für kontaktloses Bezahlen mit dem Smartphone.

P Smart Z (2019)

Steckbrief:

Veröffentlicht: Mai 2019

Preis: ab 167 Euro

Display: 6,6 Zoll

Speicher: 64 GByte + microSD

Akku: 4.000 mAh

Dank Pop-out-Kamera ist das Display des P Smart Z rand- und notchlos. / © NextPit

Die mit 16 MP auflösende Selfie-Kamera des P Smart Z (2019) fährt bei Bedarf aus dem Gehäuse heraus. Auch die Hauptkamera löst etwas höher auf als beim oben vorgestellten P Smart (2019). Aufgeladen wird am modernen Typ-C-Anschluss; der Akku ist einer der größten in allen hier gezeigten Handys unter 200 Euro.

Im Test bemerkten wir die deutlich bessere Kamera-Performance im Vergleich zum Ur-Modell. Gegen das gleich günstige Xiaomi Redmi Mi Note 8T (unten) hat es aber wenige Argumente.

P Smart+ (2019)

Steckbrief:

Veröffentlicht: März 2019

Preis: ab 175 Euro

Display: 6,2 Zoll

Speicher: 64 GByte + microSD

Akku: 3.400 mAh

Das rein äußerlich vom Honor 20 Lite (unten) nicht unterscheidbare P Smart+ (2019) nutzt eine Triple-Kamera mit bis zu 24 MP; die Weitwinkel-Optik löst mit relativ hohen 16 MP auf. Die 8MP-Selfie-Knipse weckt wenig Hoffnung; Notebookcheck beurteilt sie als "grobkörnig und wenig detailreich". Ohne NFC für mobiles Zahlen oder USB-C-Anschluss wirkt das P Smart+ ein wenig unmodern.

Honor

20 Lite

Steckbrief:

Veröffentlicht: Mai 2019

Preis: ab 167 Euro

Display: 6,2 Zoll

Speicher: 128 GByte + microSD

Akku: 3.400 mAh

Honor 20 Lite und Huawei P Smart+ sehen gleich aus. / © NextPit

Der Zwilling des P Smart+ (oben) heißt Honor 20 Lite. Seine Weitwinkel-Kamera löst nur mit 8 MP, die Selfie-Kamera dafür mit 32 MP auf. RAM und interner Speicher sind deutlich üppiger angelegt, obwohl das Smartphone günstiger ist. Leider fehlt WLAN nach 802.11ac sowie im 5-GHz-Band, und auch einen Typ-C-Anschluss findet Ihr hier nicht vor.

Honor 9X

Steckbrief:

Veröffentlicht: Oktober 2019

Preis: ab 199 Euro

Display: 6,6 Zoll

Speicher: 128 GByte + microSD

Akku: 4.000 mAh

Auch das Honor 9X verwendet eine Pop-out-Kamera für Selfies. / © NextPit

Die zweite Pop-out-Kamera in der Reihe kommt von Honor. Das Gerät ist eines der jüngsten in dieser Liste, hat aber trotzdem kein NFC. Die dreifache Hauptkamera löst mit bis zu 48 MP auf, nimmt Weitwinkel-Fotos jedoch bloß mit 8 MP und Selfies mit 16 MP auf. Das 200-Euro-Handy bietet immerhin den modernen Typ-C-Anschluss.

Nokia

HMD Global nutzt die bekannte Marke Nokia, um im mittleren Preissegment attraktiv aussehende Smartphones anzubieten. Diese zeichnen sich durch teils robuste Verarbeitung und hübsches Design aus, liefern jedoch nur mittelmäßige Leistung und machen selten schöne Fotos. Zudem sorgt aggressives Akku-Management zwar für gute Laufzeiten, jedoch bleiben wichtige Benachrichtigungen unbemerkt und Ihr verpasst Nachrichten oder eBay-Auktionen auf dem Smartphone.

Nokia 4.2

Steckbrief:

Veröffentlicht: Mai 2019

Preis: ab 89 Euro

Display: 5,7 Zoll

Speicher: 16 GByte + microSD

Akku: 3.000 mAh

Mega-preiswert ist HMD Globals Nokia 4.2. Es ist auch zugleich das mit dem kleinsten Display, wenngleich das Samsung Galaxy A40 (oben) insgesamt kleiner ausfällt. Der knappe interne Speicher lässt sich mit einer microSD-Karte unter Beibehaltung der Dual-SIM-Unterstützung erweitern. Im Test bei Techstage entpuppt sich das schicke Gerät nur als Blender, denn sowohl Leistung als auch Kamera-Qualität können nicht überzeugen. NFC ist vorhanden.

Nokia 3.2

Steckbrief:

Veröffentlicht: Februar 2019

Preis: ab 99.90 Euro

Display: 6,26 Zoll

Speicher: 16 GByte + microSD

Akku: 4.000 mAh

Das günstige Nokia 3.2 will mit seinem großen Display und Akku locken. Die Leistung ist aber deutlich geringer als die des G7 Play. Das günstige Smartphone nutzt noch den alten Micro-USB-Anschluss, Bluetooth 4.2 statt 5.0 und und der Fingerabdrucksensor fehlt. Immerhin gibt es NFC und Ihr könnt zwei SIM-Karten sowie eine MicroSD-Karte gleichzeitig nutzen.