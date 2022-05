Ideale Netzabdeckung: Bestes Handynetz für meinen Wohnort finden

Wie finde ich das beste Handynetz für meinen Wohnort? In diesem Guide erklärt Euch NextPit, wie Ihr die Netzabdeckung von der Telekom, Vodafone, o2 & Co. herausfindet. Außerdem erklären wir Euch, auf was Ihr achten müsst, wenn Ihr Euch zwischen einem Mobilfunkbetreiber und einem Discount-Anbieter entscheidet.

Inhaltsverzeichnis:

Die verschiedensten Netzanbieter werben mit massig Datenvolumen und tollem Netz. Allerdings ist die Qualität dieser Netze nicht unbedingt überall gleich gut. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, etwa der Wohnort oder sogar die Bauweise des eigenen Hauses. Beachten solltet Ihr außerdem, welche Hotspots es außer dem Zuhause noch in Eurem Alltag gibt.

Gerade die Auswahl des vermeintlich besten Netzanbieters ist mitunter schwierig. Denn viele schauen hierbei eher auf den Preis und das verfügbare Datenvolumen – und ärgern sich dann, dass der Empfang in kleinen Dörfern oder sogar in der Großstadt nicht zufriedenstellend ist. Im Umkehrschluss soll das allerdings nicht bedeuten, dass die teuersten Tarife gleichzeitig die Richtigen für Euch sind.

Netzabdeckung am Wohnort prüfen

So ziemliche alle von Euch dürften bereits von der Netzabdeckung gehört haben. Dabei geht es einerseits darum, dass in Eurer Nähe überhaupt Sendemasten stehen und andererseits, wie viele Masten für welche Anzahl an Nutzern aufgestellt werden. Viele Netzanbieter halten auf Ihren Websites Karten für Euch bereit, auf denen Ihr sehen könnt, ob Ihr im Einflussgebiet liegt oder eben nicht. In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr nicht nur die direkten Links dazu, sondern auch noch unsere Tarifübersichten, falls Ihr Euch für einen bestimmten Anbieter interessiert und auf der Suche nach Angeboten seid!

Zusätzlich zu den eigenen Karten gibt es immer wieder unabhängige Unternehmen, welche die Netzabdeckung der Mobilfunkanbieter auf Herz und Nieren prüfen. Das Magazin "connect" führt darüber hinaus jährlich einen Test zur 4G- und 5G-Netzabdeckung durch. Auf der zuvor verlinkten Seite findet Ihr den unabhängigen Test der Kollegen.

Auf der Karte findet Ihr die Netzabdeckung der drei größten Anbieter! / © Connect

Natürlich bedeutet ein schlechter Empfang nicht direkt, dass Euer gewähltes Netz nicht abgedeckt ist. Denn auch Störungen im Mobilfunknetz führen häufig zu Problemen. Mehr Informationen dazu findet Ihr auf allestörungen.de. Auf der Seite findet Ihr nicht nur alle aktuellen Störungen sondern könnt diese gleichzeitig dort melden.

Unterschied zwischen Netzbetreibern und Discountanbietern

Die Auswahl an verschiedenen Tarifen kann ziemlich erschlagend sein. Dabei zählt für viele von uns natürlich vorrangig der Preis, den wir die kommenden Monate zahlen müssen – und die Vertragslaufzeit. Vor allem Discountanbieter treiben die Preise mitunter soweit nach unten, dass man sich fragt, warum überhaupt jemand zu O2, Vodafone oder der Deutschen Telekom greifen sollte. Die Antwort verbirgt sich oft im Kleingedruckten der günstigen Tarife.

Auch interessant: Eine Vielzahl von Angeboten findet Ihr in unserer Saturn-Tarifwelt Übersicht!

Mitunter schränken die Discounter die Bandbreiten schon ab Vertragsbeginn ein. Dabei kann der Empfang noch so gut sein, die Geschwindigkeit des mobilen Internets reicht dann einfach nicht aus.

Discountanbieter mieten sich zudem in die Netze der großen Betreiber ein. So habt Ihr beispielsweise bei Saturn einige Angebote von Mobilcom-Debitel, die im Telekom-Netz agieren. Dass Mobilcom die Netze aber lediglich mitnutzt, kann aber zu großen Problemen führen. Denn Netzbetreiber präferieren ihre eigenen Kunden und schränken den Leistungsumfang der Mitbenutzer ein, falls es zu hoher Auslastung kommt.

Gerade bei großen Events wie der Google I/O kann es zu Problemen mit dem Netz kommen! / © Google

Das bedeutet, dass Ihr häufiger Störungen und schlechteren Empfang erlebt als Telekom-Kunden. Ich bin selbst Kunde bei Mobilcom-Debitel, habe allerdings bisher nur auf großen Messen erlebt, dass mein Handynetz darunter gelitten hat. Solltet Ihr Euch also für einen Discountanbieter interessieren, schaut Euch vorab unbedingt die Netzabdeckung genauer an!

Im Zweifelsfall findet Ihr bei quasi allen Discount-Anbietern auch monatlich kündbare Tarife. Damit habt Ihr die Möglichkeit, den Anbieter erst einmal zu testen, bevor Ihr Euch auf 24 Monate festlegt und dann empfangstechnisch in die Röhre schaut.

Darauf solltet Ihr unbedingt achten!

Natürlich steht nun die Frage im Raum, worauf Ihr am besten achten solltet, wenn Ihr Euch einen neuen Mobilfunkvertrag zulegen möchtet. Um sicherzugehen, dass Ihr auch Zuhause und auf dem Weg zur Arbeit keine Probleme habt, solltet Ihr zunächst die entsprechende Netzabdeckung Eures Wunschanbieters überprüfen.

Anschließend solltet Ihr weitere äußere Aspekte bedenken. Lebt Ihr beispielsweise in einem alten Haus mit dicken Wänden, kann das Netz darunter ebenfalls leiden. Hier empfiehlt es sich dann, das Smartphone in der Nähe von Fenstern und Türen zu platzieren, um in Ruhe telefonieren zu können. Sollte das nicht in Frage kommen, könnt Ihr mit Messengern wie Facebook, WhatsApp oder Telegram auch über Euer WLAN telefonieren. Dabei ist das Mobilfunknetz irrelevant, sofern Ihr mit einem WLAN-Netz verbunden seid.

Wichtig ist zudem, dass Ihr darauf achtet, wo und wie schnell Ihr Euch bewegt. Damit meine ich natürlich nicht, dass Ihr nicht zwischen der Küche und Eurem Schlafzimmer einen Marathon hinlegt, sondern vielmehr, dass Ihr während Eurer Fahrt zur Arbeit sicherlich das ein oder andere mal mit der Bahn unterwegs seid. Prüft auf den Karten zur Netzabdeckung, ob die häufig genutzten Strecken abgedeckt sind und bedenkt, dass bei höheren Geschwindigkeiten gerne einmal der Empfang leidet.

Das war das NextPit-How-To, wir Ihr den Abnieter mit dem besten Handyempfang für Euren Wohnort findet. Habt Ihr sonst noch weitere Tipps, mit denen Ihr Euer Netz zu Hause verbessert? Und worauf achtet Ihr, wenn Ihr einen Provider auswählt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!