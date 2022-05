Bestes Zubehör für Samsung-Tablets: Mehr aus Eurem Galaxy-Tab rausholen

Fehlt es Eurem Samsung-Tablet an USB-Anschlüssen oder findet Ihr auf dem Sofa einfach keine gemütliche Position? Kein Problem, denn in unserer Übersicht zeigen wir Euch spannendes Zubehör für Euer Samsung-Tablet. Darunter USB-Hubs, Schutzhüllen und ein fast unentbehrliches Kniekissen.

Bestes Zubehör für Euer Samsung-Tablet im Jahr 2022

Redaktionstipp Beste Tablet-Hülle USB-C-Hub

mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis

Das beste

Displayschutzglas

Produkt Tablet-Kissen von

Moko

Die ebestStar Hülle

für Galaxy Tab A8

6-in-1-USB-C-Hub

von Ugreen

Schutzglas von GiiYoon

für Galaxy Tab S8 und S7.

Foto Kompatibilität Alle Tablets (9 bis 15') Galaxy Tab A8 Galaxy Tab,

Ipad Pro (2021)

PC und Mac



Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7

Angebot* Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen

Leider konnten wir die gezeigten Produkte noch nicht ausprobieren. Allerdings haben wir die technischen Daten analysiert und verschiedene Bewertungen im Netz verglichen, um Euch die beste Auswahl zu zeigen. Ähnlich wie bei Apple mit seinem iPad bietet Samsung viel eigenes Zubehör an. Allerdings haben wir uns hier auf Produkte von Drittanbietern konzentriert, da sie ein wenig günstiger sind.

Wenn Ihr vor kurzem ein Galaxy Tab S7, S8, A7 oder A8 gekauft habt und nicht wisst, wie Ihr das richtige Zubehör findet, solltet Ihr vor dem Kauf auf folgende Punkte achten.

Wie nützlich ist es?

Dies ist die wichtigste Frage, die Ihr Euch stellen solltet: Wofür braucht Ihr das Zubehör? Wenn Ihr auf Abenteuerreise geht oder Euer Samsung-Tablet den Händen Eures Kindes überlassen wollt, sollten Ihr in eine gute, robuste und flexible Hülle investieren. Wenn Ihr Euer Samsung-Tablet hingegen bei der Arbeit verwenden, solltet Ihr eine Hülle mit integrierter Tastatur und einem Ständer wählen.

Kompatibilität

Es mag albern klingen, aber die Kompatibilität Eurer Produkte zu überprüfen, ist vor jedem Kauf wichtig. Ihr wollt schließlich nicht mit einer Hülle enden, die zu groß ist und nicht auf Euer Samsung-Tablet passt. Obwohl Samsung das Design seiner Tablets ziemlich einheitlich hält, gibt es kleine Unterschiede wie die Positionierung der Kameras. Achtet also immer darauf, ob das Zubehör auch wirklich für Euer Tablet gemacht wurde.

Preis

Der nächste Punkt ist der Preis: Wie viel Geld seid Ihr bereit, auszugeben, um Euer Tablet aufzupeppen? Ja, Zubehör von Drittanbietern kostet viel weniger als das Originalzubehör, aber Ihr bekommt auch mehr für Euer Geld. Es kann sein, dass einige Funktionen weniger gut funktionieren und die Produkte weniger gut zu Eurem Samsung-Tablet passen. Allerdings sind die Produkte meist viel günstiger und erfüllen im Grunde genommen denselben Zweck.

Gehärtetes Glas von Sparin für Galaxy Tab A

Gehärtetes Glas von Sparin für Galaxy Tab A / © Sparin

Kompatibel mit Samsung Galaxy Tab A8 10,5 Zoll: Sparins hochtransparentes, gehärtetes Schutzglas für Euren Bildschirm. Es ermöglicht es Euch, das Display des Tablets zu schützen, ohne dass Farben und die Schärfe beeinträchtigt wird. Laut Saprin ist dieser kratzfeste Bildschirmschutz dreimal stärker als andere Bildschirmschutzfolien aus Kunststoff.

Affiliate Angebot Sparin-Schutzglas für das Galaxy Tab A8

Gehärtetes Glas von GiiYoon für Galaxy Tab S8 und S7

GiiYoon gehärtetes Glas für Galaxy Tab S / © GiiYoon

Dieses Schutzglas ist kompatibel mit dem Galaxy Tab S8 und dem S7 im 11-Zoll-Format. Dank einer Dicke von nur 0,3 Millimetern beeinträchtigt es die Empfindlichkeit Eures Galaxy-Tablets nicht und laut Herstellerangaben ist das Glas fingerabdruckfrei und leicht zu reinigen.

Affiliate Angebot GiiYoon-Schutzglas für das Galaxy Tab S8 und das S7

ebestStar Hülle für Galaxy Tab A8

ebestStar Hülle für Galaxy Tab A8 / © EbestStar

Die ebestStar-Hülle wird mit einem Bildschirmschutz geliefert, sodass Ihr keine zusätzlichen Ausgaben habt. Die Hülle kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgestellt werden und ist für weniger als 15 Euro auf Amazon erhältlich.

Affiliate Angebot ebestStar-Hülle für das Galaxy Tab A8

Die Gerutek-Hülle für Galaxy Tab S8 und Galaxy Tab S7

Gerutek Hülle für Galaxy Tab S8 und Galaxy Tab S7 / © Gerutek

Das Plastic-Cover aus Polycarbonat verspricht Euch einen optimalen Schutz. Gleichzeitig wird die Hülle mit einem verstellbaren Strap geliefert und verfügt über einen Halter für den Tablet-Stift. Auf der Rückseite der Hülle befindet sich ein Ständer, um Euer Samsung-Tablet in der Hand zu halten, und darunter eine Halterung, die das Tablet vertikal oder horizontal auf dem Schreibtisch hält.

Affiliate Angebot Gerutek-Hülle für das Galaxy Tab S8 und das Galaxy Tab S7

Finitie Tastatur für Samsung Galaxy Tab A8

Finitie Tastatur für Samsung Galaxy Tab A8 / © Finitie

Die Finitie Bluetooth-Tastatur schützt Euer Samsung Galaxy Tab A8 (10,5') mit einer Hülle. Sie wird an der mitgelieferten Hülle magnetisch befestigt und hat eine Übertragungsreichweite von bis zu 10 Metern.

Affiliate Angebot Fintie-Tastatur für das Samsung Galaxy Tab A8

Sengbrichs hintergrundbeleuchtete Tastatur für Galaxy Tab S7 und S8

Sengbrich hintergrundbeleuchtete Tastatur für Galaxy Tab S7 und S8 / © Sengbrich

Auch die Bluetooth-Tastatur von Sengbrich sorgt für leichtere Eingaben auf Eurem Tablet. Darüber hinaus verfügt sie über einen S Pen-Standfuß und bietet sieben verschiedene Farben für die Hintergrundbeleuchtung.

Affiliate Angebot Sengbrich-Tastatur für das Galaxy Tab S7 und das S8

Leider sind Samsung-Tablets allesamt nicht mit kabellosem Laden kompatibel. Ihr braucht also ein passendes Ladegerät, das am besten eine Schnellladefunktion mit bringt. Welche Schnellladegeräte sich für Euer Smartphone empfehlen, lest ihr im verlinkten Artikel.

Das kabelgebundene Ladegerät von Samsung USB-C.

Samsung Ladegerät / © Samsung

Dieses Ladegerät ist ein Muss für all Eure Samsung-Produkte, die über USB-C aufgeladen werden können. Das schnelle, kabelgebundene Ladegerät von Samsung wird Euch in jeder Situation nützlich sein.

Affiliate Angebot Samsungs USB-C-Ladegerät

Die SooPii Mega-Ladestation

SooPii Ladestation / © SooPii

Die SooPii-Ladestation kann sechs Geräte mit einer Gesamtleistung von 40 W laden. Praktisch, wenn Ihr Eure Smartphones, Tablets und andere elektronische Geräte schnell und gleichzeitig aufladen könnt. Sie ist ein "Must-have" für Euer Büro, wenn Eure Kollegen immer der Akku ausgeht!

Affiliate Angebot SooPii-Ladestation

Der S-Pen für Euer Samsung Galaxy Tab

S Pen von Samsung / © Samsung

Der S Pen von Samsung ist ein tolles Zubehör für Euer Galaxy Tab S22 Ultra, Galaxy Tab S21 Ultra, Galaxy Tab Z Fold 3 und vor allem für das Galaxy Tab S7 und S8. Samsungs S-Pen bietet eine Reihe von mehr oder weniger versteckten Shortcuts und Funktionen, die sehr nützlich sind, um Eure Benutzererfahrung auf dem Smartphone oder Tablet zu optimieren.

Affiliate Angebot S-Pen für das Samsung Galaxy Tab S7 und das S8

Der universelle Stylus zum kleinen Preis

Jsdoin-Stift / © Jsdoin

Der Jsdoin-Stift ist universell einsetzbar, sodass Ihr ihn nicht nur auf Eurem Samsung-Tablet, sondern auch auf anderen Android- oder iOS-Produkten verwenden können. Leider verfügt er nicht über die Funktionen des S Pen, aber sein Design kommt dem S Pen sehr nahe. Mit einem Preis von weniger als 10 Euro wird er alle begeistern, die gerne Zeichnungen anfertigen oder Anmerkungen machen.

Affiliate Angebot Niaguoji-Stylus für Euer Samsung-Tablet

Der 6-in-1 USB-C-Hub von Ugreen

USB-C 6-in-1-Hub von Ugreen / © Ugreen

Mit seinem HDMI-Anschluss, seinen drei USB-Anschlüssen und seinem SD- und Micro-SD-Kartenleser wird der USB-C-Hub von Ugreen die meisten Galaxy Tab-Benutzer begeistern. Wir bei NexPit sind begeistert vom HDMI-Anschluss, mit dem Ihr Eure Arbeit oder Spiele auf einem zweiten Monitor anzeigen könnt. Die Kompatibilität zu anderen Geräten wie dem iPad Pro oder dem MacBook ist ebenfalls praktisch.

Affiliate Angebot USB-C-Hunb von Ugreen

Anker PowerExpand für Galaxy Tab S7 und S8

Anker USB-C Hub / © Anker

Der Anker PowerExpand verfügt über einen HDMI-Anschluss, einen USB- und USB-C-Anschluss, einen SD-Kartenleser und einen Micro-SD-Kartenleser sowie einen Klinkenanschluss. Das gewisse Extra kommt dadurch zustande, dass dieser Hub direkt an Eurem Samsung-Tablet befestigt werden kann. Er ist aber auch mit anderen Geräten wie dem neuesten iPad Pro und dem MacBook kompatibel.

Affiliate Angebot PowerExpand-USB-C-Hub von Anker

Das Moko-Standkissen für Tablets

Moko Halterung / © Moko

Wenn Ihr eine kuschelige Zeit mit Eurem Tablet verbringen wollt, dann ist der Moko-Ständer genau das Richtige. Er hat auf beiden Seiten kleine Taschen, in denen Ihr Zubehör wie Kopfhörer, Ladekabel oder den S Pen verstauen könnt. Wenn Ihr keinen Schreibtisch habt, kann Euer Tablet auch auf Eurem Schoß ein gemütliches Nest finden.

Affiliate Angebot MoKo-Tabletkissen

Der faltbare Gritin Ständer für Tablets und Smartphones

Gritin faltbarer Ständer für Tablet und Smartphone / © Gritin

Dieser Tablet-Halter hat den Vorteil, dass er einfach zusammengeklappt und in jede Tasche und jeden Rucksack gesteckt werden kann. Er ist kompakt und nimmt keinen Platz weg, was ihn auch auf Reisen praktisch macht. Der Gritin-Halter ist in der Höhe verstellbar (125-165 mm) und kann um bis zu 200 Grad gedreht werden.

Affiliate Angebot Gritin-Tabletständer für Euer Samsung-Tablet

Die Scozzi-Autohalterung

Scozzi-Autohalterung / © Scozzi

Fahrt Ihr keinen Tesla, ist das nicht weiter schlimm. Denn dieser Tablet-Halter für Euer Auto wird das Armaturenbrett Eures alten VW Golfs mächtig aufpeppen. Ihr könnt Euren Samsung-Tablet-PC und jedes andere Handy daran befestigen, damit Ihr Euch auf der Straße nicht mehr verfahrt oder eine Serie schauen könnt, während Ihr darauf wartet, dass Eure Kinder aus der Schule kommen.

Affiliate Angebot Scozzi-Halterung für Euer Auto

Die Tryone-Halterung für die Rückbank

Tryone-Halterung / © Tryone

Die Tryone-Halterung ist ideal, wenn Ihr Euren Mitfahrern auf der Rückfahrt während einer langen Fahrt mit einem Film auf dem Tablet beschäftigen wollt. Sie lässt sich schnell an der vorderen Kopfstütze Eures Autos befestigen und kann um 360° gedreht werden.

Affiliate Angebot Tyrone-Tablethalterung für die Rückbank

Welches Tablet-Zubehör ist für Euch unverzichtbar? Plant Ihr, Euch einen neuen Halter oder eine Hülle zu kaufen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!