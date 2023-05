Bestseller so günstig wie selten: Xiaomi Scooter 4 Pro zum Bestpreis bei Amazon

Falls Ihr in den letzten Jahren in einer größeren Stadt gewesen seid, dürfte Euch aufgefallen sein, dass eine wahre Invasion der strombetriebenen Roller stattgefunden hat. Bei Amazon gibt es nun eines der absoluten Top-Modelle zum seltenen Preis von 699 Euro. Hier erwarten Euch neben einer ordentlichen Reichweite von 55 Kilometern auch noch Luftreifen, um die Fahrt auf unebenem Grund so bequem wie möglich zu machen und ein Doppel-Brems-System.

Affiliate Angebot Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro maximale Reichweite: 55 Km | Mit Straßenzulassung | max. 120 Kg | Luftreifen | duales Bremssystem

Andere Händler verlangen derzeit mindestens 729,99 Euro im Netz und auch sonst gilt, dass der E-Scooter (zur Kaufberatung) nur selten unter die 700-Euro-Grenze rutscht. Es gab zwar bereits ein Angebot, das etwas günstiger war, allerdings handelt es sich bei diesem Deal um einen echten Kassenschlager, da die UVP bei 799 Euro liegt.

Lohnt sich der Deal zum Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro?

Der Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro gilt als eines der besten Modelle, die Ihr Euch derzeit kaufen könnt. Der chinesische Hersteller nutzt, wie bereits erwähnt, Luftreifen, um das Fahren auf unebenem Grund deutlich angenehmer zu gestalten, während andere Hersteller Vollgummi bevorzugen, die zwar robuster sind, aber eine deutlich geringere Traktion aufweisen. Die maximale Geschwindigkeit von 20 km/h ist in drei Geschwindigkeitsstufen regulierbar und mit einer Reichweite von 55 Kilometern sticht Xiaomi viele Mitbewerber aus.

So fährt sich der Elektroroller: Der Fahrtest zum Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro

Mit dem Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Pro dürft Ihr auf deutschen Straßen fahren, da der Hersteller neben der gedämpften Geschwindigkeit auch ein Doppel-Brems-System verbaut hat. Hier findet sich zusätzlich ein E-ABS-System am Vorderreifen und insgesamt vier Reflektoren um auch in der Nacht gut sichtbar zu sein. Achtet allerdings darauf, dass Ihr für eine Straßenzulassung eine Versicherung bentötigt. Ruft also nach dem Kauf unbedingt Euren Versicherer an, um direkt losdüsen zu können.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Elektrischen Rollern machen dürfen oder bevorzugt Ihr das Fahrrad? Lasst es uns wissen!