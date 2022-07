Beyerdynamics Free Byrd: True-Wireless-Kopfhörer mit ANC für 229 Euro

NEXT PIT TV

Die Free Byrd Kopfhörer präsentieren sich im sehr kompakten Formfaktor und verfügen über 10-mm-Audiotreiber. Diese bieten einen Frequenzgang von 10 bis 22.000 Hz. Für Gamer und Streamer ist eine Option mit niedriger Latenz verfügbar. Darüber hinaus sind die Free-Byrd-Kopfhörer wasserdicht nach IPX4 und verfügen über die spezielle Dual-Mikrofon-Technologie von Qualcomm.

Was die Codecs angeht, so unterstützen die kabellosen Ohrhörer Bluetooth 5.2 mit Kompatibilität zu adaptivem aptX, AAC und SBC. Ähnlich wie beim ANC-fähigen Mifo S Sport, den wir getestet haben, können Nutzer einen Transparenzmodus nutzen. Dieser kann durch einfaches Tippen auf dem Ohrhörer aktiviert werden – sehr praktisch, wenn man sich in der Öffentlichkeit aufhält. Außerdem verfügt jeder Kopfhörer über ein LED-Beleuchtungssystem.

Die Beyerdynamics Free Byrd Kopfhörer sind in den Farben Grau/Weiß und Schwarz erhältlich. / © Beyerdynamics

Die Akkulaufzeit der Kopfhörer wird mit 11 Stunden angegeben und damit halten sie länger durch als die ebenso teuren Sennheiser Momentum True Wireless 3. Durch das Ladecase kann die Laufzeit auf bis zu 30 Stunden verlängert werden. Sowohl USB-C als auch Qi Wireless Charging werden unterstützt.

Was smarte Funktionen betrifft, sind die ANC-Kopfhörer mit Google Fast Pair kompatibel. Exklusiv unter Android könnt Ihr die Free Byrd orten oder klingeln lassen. Apples Siri und Amazon Alexa funktionieren ebenfalls mit dem Gerät. Und schließlich könnt Ihr im Mosayc-Bereich der MIY-App individuelle Hörprofile erstellen, die dann mit Free Byrd synchronisiert werden.

Preise und Verfügbarkeit von Free Byrd

Die Free Byrd gibt es in den Farben Schwarz und Grau und sie werden zu einem Preis von 229 Euro angeboten. Natürlich packt Euch der Hersteller Silikon- und Schaumstoff-Ohrstöpsel in verschiedenen Größen mit in die Packung.

Welches Ohrhörer-Design bevorzugt Ihr: mit Stiel oder wie hier in der kompakten, runden Form? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.