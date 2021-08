Bis zu 300 Mbit: High-Speed-Datentarif mit 25 GB für 15 Euro im Monat

Seid Ihr genervt von lahmen Verbindungen beim mobilen Internet? Dann schaut Euch die High-Speed-LTE-Flatrate bei mobilcom debitel einmal an. Denn im Datenvertrag "Telekom Green Data XL Spezial" surft Ihr mobil mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde. Derzeit ist der Vertrag mit 25 Gigabyte Datenvolumen auf nur 14,99 Euro im Monat reduziert. Im Tarif-Check fassen wir Euch alles Wissenswerte zusammen.

Die Geschwindigkeiten beim mobilen Internet sind wirklich undurchsichtig. Denn einen 5G-Vertrag zu haben, bedeutet nicht gleich, überall schnelles Internet zu haben. Das gleiche gilt für LTE-Verträge, die zum Teil auf lediglich 50 Mbit pro Sekunde begrenzt sind. Wollt Ihr unterwegs schnell surfen, solltet ihr daher den Datenvertrag bei Mobilcom Debitel nicht verpassen. Dieser eignet sicher perfekt für Dual-SIM-Handys, für mobile Router oder für Tablets und Smartwatches.

Im Telekom Green Data XL Spezial sind bis zu 300 Mbit pro Sekunde drin. Zum Vergleich: Trotz perfektem LTE-Empfang in Berlin Mitte surfe ich über 1&1 laut Google-Speedtest nur mit 7,8 Mbit/s! Dazu könnt Ihr jeden Monat 25 Gigabyte mobil versurfen und zahlt lediglich 14,99 Euro. Denn bis zum 30. August sinkt der Preis bei Vertragsabschluss dauerhaft von 29,99 Euro im Monat auf den genannten Aktionspreis. In meinen Augen ein gutes Angebot, zu dem ich Euch natürlich noch einmal alle Details zusammenfassen.

Alle Details zum Telekom Green Data XL Spezial

Weitere Vorteile des Vertrages sind neben der schnellen LTE-Geschwindigkeit und dem reduzierten Monatspreis die kostenlose Anschlussgebühr. Auch Roamingkosten in der gesamten EU fallen beim Telekom Green Data XL Spezial nicht an. Schließt Ihr den Vertrag ab, kommen also im ersten Monat tatsächlich nur 14,99 Euro auf Euch zu. Das ist bei vielen Verträgen anders, auch wenn kein Handy dabei ist.

Alle Details im Überblick Eigenschaft Telekom Green Data XL Spezial Monatspreis dauerhaft 14,99 Euro (regulär 29,99 Euro) Anschlussgebühr 0 Euro Datenvolumen pro Monat 25 Gigabyte LTE-Speed bis zu 300 Mbit/s Telefonie-Flat? Nein SMS-Flat? Nein, 19 Cent pro SMS EU-Roaming inklusive? Ja Laufzeit (Minimum) 24 Monate Gesamtkosten mit Rabatt 359,76 Euro Gesamtkosten ohne Rabatt 716,76 Euro Gesamtersparnis 357 Euro (50 Prozent) Zum Angebot

Um diese Vorteile zu genießen, müsst Ihr Euch allerdings mindestens 24 Monate an die Deutsche Telekom binden. Dabei genießt Ihr die beste Netzabdeckung, die Ihr bei deutschen Mobilfunkanbietern finden könnt. Seid Ihr überzeugt, habt Ihr bis zum 30. August Zeit, um zuzuschlagen.

Habt Ihr Erfahrungen mit dem genannten Datenvertrag oder seid schon lange Kunde bei der Deutschen Telekom? Dann teilt uns Eure Meinung doch in den Kommentaren mit!