Black Friday bei Amazon: Diese Deals lohnen sich so richtig

Am Black Friday reduziert Amazon nahezu sein gesamtes Angebot. Da ist es schwer, die Übersicht zu behalten. Sucht Ihr also nach einem neuen Smartphone, einem Fernseher oder sonstigen Technik-Deals, sammeln wir nachfolgend lohnenswerte Deals am beliebten Schnäppchentag. Jeweils verraten wir Euch dabei Aktionspreis, Vergleichspreis und Listenpreis und verlinken, sofern möglich, auf unsere Testberichte und Vergleiche.