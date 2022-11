Black Friday bei Aqara: Super günstig zum eigenen Smart Home!

Immer mehr Menschen entscheiden sich, das eigene Zuhause in ein Smart Home zu verwandeln. So sagt eine Statista-Prognose voraus, dass sich von 2020 bis 2024 der Anteil an Haushalten mit Smart-Home-Elektronik von 23 Prozent auf 36 Prozent steigert. Gerade rund um den Black Friday gibt's hier bestimmt einen ordentlichen Sprung nach vorne. Hier seht Ihr, welche Produkte aus dem großen Smart-Home-Ökosystem von Aqara aktuell im Preis reduziert sind.

Um Euer neues Aqara-Smart-Home zu bedienen, benötigt Ihr einen entsprechenden Hub, da die Geräte überwiegend mit Zigbee kommunizieren. Einmal eingerichtet, könnt Ihr in der Aqara-App im IFTTT-Stil verschiedene Routinen zusammenklicken. So könnt Ihr hier beispielsweise Eure Lichtschalter und Lampen miteinander verknüpfen. Teilt Ihr Euren Standort, könnt Ihr so auch Eure Wohnung vorheizen lassen, wenn Ihr Euch in einer bestimmten Reichweite zu Eurem Zuhause befindet. Oder dank Bilderkennung steuert Ihr Eure Jalousien per Gesten.

Lohnen sich die Aqara-Deals auf Amazon?

Im Angebot befindet sich unter anderem das smarte Aqara Heizkörperthermostat E1, das sich nicht nur nahtlos in Euer Smart Home einbindet, sondern auch über eine Sprachsteuerung verfügt. Durch die LED-Anzeige könnt Ihr zudem die genaue Temperatur ablesen und auch eine Zeitschaltung und/oder Geofencing einrichten, um möglichst viel Energie zu sparen.

Weiterlesen: Stefan hat das Aqara Heizkörperthermostat E1 für Euch getestet!

Außerdem helfen Euch die smarten Steckdosen, Tür-, Fenster-, Temperatur- und Feuchtigkeits-Sensoren dabei, Energie zu sparen. Mit Hilfe der smarten Steckdosen beispielsweise schaltet Ihr Geräte komplett ab, wenn Ihr sie nicht benötigt – denn gerade ältere Geräte können auch im Stand-by ordentlich Energie fressen.

Die Tür- und Fenstersensoren dagegen dienen einerseits der Sicherheit, können aber auch beim Energiesparen helfen. So kann das smarte Heizkörperthermostat beispielsweise automatisch die Heizung nach unten regeln, wenn Ihr das Fenster zum Lüften öffnet – auch so spart Ihr noch einmal ordentlich Energie.

Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor hilft dabei, das Raumklima im Blick zu behalten. Ihr könnt den Temperatursensor auch beispielsweise mit dem Heizkörperthermostat von Aqara koppeln, um die Zimmertemperatur präziser zu erfassen.

Doch auch im Bereich Sicherheit könnt Ihr einiges sparen. So kostet Euch die Aqara 2K Sicherheitskamera G3 aktuell nur noch 79,99 Euro. Die Kamera dient gleichzeitig als HUB und Ihr habt die Möglichkeit, die vorher genannten Routinen mit Ihr auszuführen. So könnt Ihr beispielsweise eine Handgeste festlegen, mit der Ihr Eure Jalousien öffnen könnt – richtig smart, oder? Doch auch der Aqara Gardinenmotor E1 ist aktuell günstiger zu haben.

Für die Produkte von Aqara benötigt Ihr wie eingangs erwähnt einen Zigbee-Hub. In manchen Produkten, beispielsweise der Aqara Kamera Hub G3 ist ein solcher Hub bereits enthalten. Für derzeit 24,85 Euro könnt Ihr Euch aber auch einen dedizierten Hub kaufen. Damit könnt Ihr nicht nur bis zu 128 Aqara-Geräte verbinden, sondern auch die erwähnten Routinen einrichten und Euer Smart Home managen.

Das sind die besten Black-Friday-Deals von Aqara, die wir für Euch rausgesucht haben und entsprechend empfehlen. Wollt Ihr Euer Smart Home also aufrüsten oder sogar ganz neu anfangen, dann sind die Deals – und das Ökosystem von Aqara – wirklich einen Blick wert.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Aqara gesammelt? Wenn ja, teilt sie doch in den Kommentaren mit der Community!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen Aqara und NextPit. Diese Zusammenarbeit hat keinerlei Einfluss auf die redaktionelle Meinung von NextPit.