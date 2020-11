Black Friday bei HONOR: Smartphones und Wearables drastisch reduziert

Bei HONOR findet Ihr seit Jahren hochwertige Technik zu vergleichsweise günstigen Preisen. Pünktlich zum Shopping-Tag des Jahres rabattiert HONOR zahlreiche Top-Produkte, darunter viele Smartphones, Fitnesstracker und Smartwatches. In einem anderen Artikel zeigen wir Euch zudem HONORs Black-Friday-Deals zu den aktuellen Notebook-Modellen des Herstellers.

HONOR-Deals zum Black Friday: HONOR 9X Pro zum Spitzenpreis

Dank 7nm-Chip verspricht das HONOR 9X Pro ein hohes Arbeits- und Spieltempo. Ein großes, randloses Display und die lange Akkulaufzeit machen das HONOR-Smartphone zum perfekten Alltagsbegleiter. Das HONOR 9X Pro ist seit dem 16. April 2020 im Online-Shop bei HONOR zur UVP von 249,90 Euro erhältlich. Für diesen Preis erhaltet Ihr die Version mit 6 GByte RAM und 256 GByte internem Speicher. Jene Ausstattung ist in dieser Preisklasse unüblich gut. Vom 24. bis 30. November bekommt Ihr das leistungsstarke HONOR 9X Pro zum Spitzenpreis von 169,90 Euro.

Honor 9X Pro: Technische Daten Abmessungen: 163,1 x 77,2 x 8,8 mm Gewicht: 206 g Akkukapazität: 4000 mAh Display-Größe: 6,59 Zoll Display-Technologie: LCD Bildschirm: 2340 x 1080 Pixel (391 ppi) Kamera vorne: 16 Megapixel Kamera hinten: 48 Megapixel Android-Version: 9 - Pie Benutzeroberfläche: Huawei EMUI RAM: 6 GB Interner Speicher: 256 GB Wechselspeicher: microSD Konnektivität: HSPA, LTE, Bluetooth 4.2

Das Design des HONOR 9X Pro ähnelt dem des HONOR 9X zum Verwechseln. Einzig der Fingerabdrucksensor verrät die Geräte: Das HONOR 9X Pro trägt ihn seitlich im Power-Button; beim normalen 9X befindet er sich auf der Rückseite. Das spiegelglatte Glas auf Vorder- und Rückseite nennt HONOR "3D Dual Curved Glas" – ein wahrer Hingucker.

Das HONOR 9X pro ist eine wahre Schönheit! / © AndroidPIT

Als Display verbaut HONOR ein 6,59-Zoll-IPS-LCD, das dank einer Screen-to-Body-Ratio von 92 Prozent als FullView-Display bezeichnet wird. Die Auflösung liegt bei 2.340 x 1.080 (391ppi). Starke Farben, Helligkeit und ein guter Blickwinkel überzeugen.

Der Akku des HONOR 9X Pro fasst 4.000-mAh und durch das effiziente Energie-Management hat das Smartphone eine hervorragende Akkulaufzeit.

Neben dem HONOR 9X Pro findet Ihr in den Black-Friday-Deals von HONOR auch das HONOR 9X Lite und das HONOR 9X zu Tiefpreisen vor. Das HONOR 9X hat in unserem Test eine gute Leistung erbracht und überzeugt vor allem durch ein großes, helles Display, das dank herausfahrbarer Kamera völlig frei von unschönen Unterbrechungen ist. Satte 100 Euro Rabatt gewährt Euch HONOR im Rahmen der Black-Friday-Deals, sodass Ihr das HONOR 9X zum Spitzenpreis von 149,90 Euro kaufen könnt.

Alle Smartphone-Deals von HONOR in der Übersicht:

HONOR-Deals: MagicWatch2 und mehr drastisch reduziert

Vom 24. bis zum 30. November könnt Ihr zudem jede Menge sparen beim Kauf von smartem HONOR Wearables. Richtig viel Rabatt gibt's auf die stylische HONOR MagicWatch2 mit Kirin A1-Prozessor. Der Speicher beläuft sich auf 4 GB, wovon 2 GB für Eure Daten und für Musik zur Verfügung stehen. Der Rest geht für das Betriebssystem und vorinstallierte HONOR-Apps drauf. HONOR stattet die reduzierte 46-mm-Version mit einem großen AMOLED-Panel aus. Die Auflösung liegt bei 390x390 Pixeln, damit bietet HONOR eine hohe Pixeldichte von 326 ppi. Einer scharfen Darstellung der wechselbaren Watchfaces dürfte also nichts im Wege stehen.

Die 46mm-Version ist 41 Gramm schwer und in den Farben Charcoal Black oder Flax Brown eingefärbt. Ihr könnt Euch mit der HONOR MagicWatch2 per GPS oder GLONASS tracken lassen und laut Herstellerangaben bis zu 50 Meter tief tauchen. HONOR stellt das Gehäuse aus Edelstahl her und verbaut darin einen Herzfrequenzmesser.

Ein echter Allrounder: die HONOR MagicWatch2. / © HONOR

Neben den 15 Sportmodi soll die TruSeen-Technolgie für eine bessere Gesundheit sorgen. Bei TruSeen wird eine 24-Stunden-Herzfrequenzmessung mit einem Umgebungslicht-Sensor und einer Künstlichen Intelligenz (AI/KI) gekoppelt, um noch präzisere Ergebnisse zu generieren. Dazu misst die HONOR Magic Watch 2 das Schlafverhalten und kann bis zu 200 verschiedene Vorschläge zur Verbesserung des Schlafes geben. Zusätzlich misst die Uhr das Stress-Level und soll so für einen entspannteren Alltag sorgen. Das funktioniert jedoch nur mit einem Android-Smartphone, idealerweise in Kombination mit Eurem HONOR-Smartphone!

Normalerweise kostet die leistungsstarke HONOR-Smartwatch 179,90 Euro. Im Rahmen der HONOR-Deals am Black Friday könnt Ihr die HONOR MagicWatch2 zum Tiefpreis von nur 99,90 Euro kaufen!

Alle HONOR-Bundles und Wearable-Deals im Überblick