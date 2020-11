Black Friday bei Roborock: Saugroboter und Akkusauger zu Tiefpreisen

Zum Black Friday ein wenig Komfort und Sauberkeit gefällig? Dann solltet Ihr die Sonderangebote von Roborock nicht verpassen, denn der Hersteller bietet die Saugroboter S5 Max und E4 sowie den Akkusauger H6 deutlich günstiger an. Da die Deals nicht ausschließlich am Black Friday gelten, haben wir alle Aktionszeiträume sowie die Vorteile eines jeden Modells zusammengefasst.

Staubsauger sind schon längst nicht mehr schwere und an Steckdosen gebundene Krachmaschinen. Moderne Reinigung funktioniert stattdessen vollkommen kabellos und auf Wunsch sogar ganz alleine. Der Hersteller Roborock bietet hierzu ein vielfältiges Sortiment aus Staubsaugerrobotern und Akkusaugern an. Drei dieser Modelle könnt Ihr Euch in den nächsten Tagen deutlich günstiger sichern, denn Roborock lässt im Rahmen des Black Friday die Preise fallen. Damit Ihr bei den Deals nicht die Übersicht verliert, stellen wir Euch jedes Modell mit den dazugehörigen Deals einmal näher vor.

Roborock S5 Max: Saug- und Wischroboter mit großem Wassertank

Mit dem Roborock S5 Max kauft Ihr Euch einen leistungsstarken Saug- und Wischroboter. In der zum Black Friday reduzierten Max-Version fasst der Wassertank 290 Milliliter und das soll laut Herstellerangaben für das dreimalige Reinigen einer Wohnung mit 65 Quadratmetern oder für ein Haus mit 200 Quadratmetern reichen. Während Ihr den Wassertank selbst auffüllen müsst, fährt der S5 Max zur Aufladung des integrierten Akkus wieder zurück in die Ladestation. Die Akkulaufzeit reicht für Reinigungsfahrten von bis zu 3 Stunden. Um eine Reinigung zu starten, könnt Ihr den S5 Max über die Sprachassistentin Alexa oder über die Roborock-App auf die Reise durch Eure Wohnung schicken. Mit konfigurierbaren No-Mop-Zones sperrt Ihr dabei Zonen, die nicht mit Wasser gereinigt werden dürfen.

Der Roborock S5 Max bietet einen großen Wassertank zur feuchten Reinigung von Böden. / © Roborock

Den Roborock S5 Max sichert Ihr Euch in nächster zeit gleich zweimal deutlich günstiger als zur unverbindlichen Preisempfehlung von 399 Euro. Auf dem Online-Marktplatz eBay kauft Ihr den S5 Max am Black Friday, also am 27. November, von 6 Uhr Morgens bis 18 Uhr Abends für nur 289 Euro. Im Zeitraum von 18 Uhr bis 24 Uhr liegt der Preis bei 289,80 Euro. Über den nachfolgenden Link gelangt Ihr direkt zum Angebot:

Roborock H6: Akkusauger mit langer Akkulaufzeit

Während ein Saugroboter bei der Reinigung von Böden viele Vorteile hat, eignen sich die Modelle für die Reinigung von Möbeln oder zum Beseitigen von Spinnenweben an der Zimmerdecke weniger. Hier bietet Roborock auch das Modell H6 an, einen leistungsstarken Handstaubsauger mit integriertem Akku. Nach dem Aufladen reinigt Ihr Eure Wohnung 90 Minuten lang mit voller Saugkraft und merkt dank leistungsstarken 150 Airwatt keinen Unterschied zu kabelgebundenen Staubsaugern. In Labortests konnte Roborock dem H6 zudem eine lange Lebensdauer nachweisen. So erreicht der Akkusauger nachweislich eine Nutzungsdauer von mehr als 800 Stunden und die Ladekapazität bleibt nach 400 Ladezyklen bei über 80 Prozent.

Mit 150 Airwatt reinigt der Roborock H6 auch Teppiche mit starker Verunreinigung. / © Roborock

Auch hier schreibt Roborock im Rahmen des Black Fridays gleich mehrere Deals aus. Am 27. November zwischen 6 und 18 Uhr kauft Ihr den Roborock H6 für 269 Euro statt der ursprünglichen UVP von 369 Euro. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 24 Uhr fällt der Preis auf 269,10 Euro. Wie beim S5 Max gilt das Angebot im genannten Zeitraum beim Online-Marktplatz eBay:

Roborock E4: Saugroboter für schmale Geldbeutel

Waren Euch die bisherigen Modelle von Roborock zu hochpreisig, könnt Ihr Euch auch für einen Saugroboter unter 200 Euro entscheiden. Bei dem reduzierten Modell handelt es sich um den Roborock E4, der wie der S5 Max auch eine Wischfunktion bietet. Der Roborock E4 findet sich in Eurer Wohnung dank des präzisen Electric-Eye zurecht und lässt Euch die zu reinigenden Räume in der Roborock-App auswählen. Einmal gestartet, fährt der Saugroboter bis zu 120 Minuten lang durch Eure Wohnung und bleibt dank Festfahrschutz und zwei Gyroskopen nicht an Kanten oder in Ecken stecken.

Dank mehrerer Gyroskope und dem Elecric-Eye bleibt der Roborock E4 unterwegs nicht stecken. / © Roborock

Der Preis des Roborock E4 fällt über einen längeren Zeitraum von von 274,98 Euro auf 199 Euro. Ab dem 23. November um 0 Uhr bis zum 30. November um 24 Uhr könnt Ihr statt auf eBay entweder bei MediaMarkt oder Saturn zuschlagen:

Zum Black Friday findet Ihr auf NextPit viele weitere Angebots-Artikel, in denen wir Euch lukrative Angebote zusammenfassen. Haltet also während der Black Week und auch am Cyber Monday unsere Startseite im Blick.