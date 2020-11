Samsung Galaxy S10+: Ex-Flaggschiff am Black Friday für 424€

Mit dem Samsung Galaxy S10+ wird am Black Friday ein ehemaliges Flaggschiff wieder relevant. Denn da das Handy bei einigen Händlern für nur 424 Euro angeboten wird, ist es ein echter Tipp für alle, die ein Handy unter 500 Euro suchen. Wir fassen Euch die Vor- und Nachteile sowie die Deals zusammen.

Seid Ihr aktuell auf der Suche nach einem Handy mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis? Dann schaut neben OnePlus und Xiaomi auch einmal bei Samsung vorbei! Denn im Rahmen des Black Friday bieten diverse Händler das Samsung Galaxy S10+ deutlich reduziert an. Dabei rückt das ehemalige Flaggschiff aus 2019 schnurstracks in die Mitteklasse. Seid Ihr schon überzeugt? Dann haben wir hier direkt den Deal für Euch:

Samsung Galaxy S10+ im Preis-Check

Ursprünglich musstet Ihr für das Samsung Galaxy S10+ mindestens 1.249 Euro bezahlen. Denn so hoch war die unverbindliche Preisempfehlung zum Release im März 2019. Ziemlich genau anderthalb Jahre später bieten Händler das Handy für 424 Euro an! Natürlich lassen wir uns als Schnäppchenprofis nicht von der UVP blenden – wie ist die Preislage beim Galaxy S10+ aktuell?

Das Preisvergleichsportal hält den aktuellen Preis im Verlauf der letzten Wochen als Tiefstpreis fest. Bedeutet, das Handy gab's in der Vergangenheit noch nicht günstiger. Der nächstbeste Preis in der Vergangenheit liegt bei 460€ und aktuell zahlt Ihr bei anderen Händlern eher ab 550 Euro. Über den Preis werdet Ihr Euch also nicht ärgern, hier geht es zu den Deals:

Amazon verkaufte das Handy zwischenzeitlich ebenfalls zu diesem Preis, ist aber im Laufe des Black Fridays wieder mit den Kosten hochgegangen. Den Deal für 579 Euro wahrzunehmen, empfehlen wir daher nicht. Noch ein Tipp: Kauft Ihr die beiden Handys über die Store-in-Stores von Media Markt bei eBay, könnt Ihr noch einmal 20 Euro sparen, wenn Ihr den Code "POWERFRIDAY20" eingebt.

Gute Preise sind beim Galaxy S10+ also schon einmal sicher. Aber taugt das Handy überhaupt?

Das bietet das Samsung Galaxy S10+ Euch

Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Galaxy S10+ um ein Flaggschiff-Smartphone aus dem Jahr 2019. Mit seinem 6,4-Zoll-Display ist es die größere Variante des Galaxy S10. Dabei liegt der Speicherplatz bei üppigen 128 Gigabyte und vor allem an das AMOLED-Display mit einer Auflösung von 3.040 x 1.440 Pixeln reichen viele Handys in derselben Preisklasse auch heute nicht heran.

Das Samsung Galaxy S10+ sieht auch anderthalb Jahre nach dem Release nicht altmodisch aus. / © NextPit

Bewertung

Pro Schickes Design und gute Verarbeitung

Kamera mit vielen Aufnahmemöglichkeiten

Lange Akkulaufzeit

Brillantes Display Contra Langsamer Fingerabdruckscanner

Gesichtserkennung nur in 2D

Aufladen nur mit 18 Watt

Zum Testbericht des Samsung Galaxy S10+

Oberhalb dieses Artikels habe ich Euch unseren Testbericht zum Galaxy S10+ verlinkt und wie Ihr seht, schneidet das Handy gut ab. Seid Ihr nicht überzeugt, müsst Ihr jetzt aber nicht noch länger mit dem kaputten Handydisplay herumlaufen! Denn wir fassen weitere Black-Friday-Angebote für Euch in folgenden Artikeln zusammen:

