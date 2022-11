Black Friday: Schnappt Euch Samsungs beliebtestes Mittelklasse-Handy

Tolle Angebote und tolle Samsung-Smartphones – nicht nur zum Black Friday eine Kombination, bei der der NextPit-Community das Herz aufgeht. Das Galaxy A53 gibt es derzeit bei Klarmobil für nur 279 Euro. Wir verraten Euch, ob sich dieses Angebot lohnt – in unserem Preis-Check!

Die 50-er-Modelle der A-Klasse sind bei Samsung sagenhaft beliebt. Das galt schon so für das Galaxy A51 (Test), für das Galaxy A52 (Test) und jetzt eben auch für das Galaxy A53. Lediglich der Preis von knapp 450 Euro schmeckte uns nicht so richtig. Der liegt aktuell deutlich niedriger und auch niedriger als der derzeit übliche Straßenpreis.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A53 Zur Geräte-Datenbank

Lohnt sich die Anschaffung des Galaxy A53?

Ist denn das Galaxy A53 auch ein Gerät, auf das Ihr Euch einlassen solltet? Ja, solange Ihr wisst, was Ihr wollt und was nicht. Wollt Ihr ultraschnelles Laden oder gar ein Ladegerät im Lieferumfang, dann ist das Galaxy A53 (Test) definitiv nix für Euch. Wollt Ihr hingegen ein ansehnliches Smartphone mit einer tollen Software, überzeugendem Display und richtig langem Software-Support (Android-Updates vier Jahre, Sicherheits-Patches sogar fünf Jahre), dann ist das Teil was für Euch.

Display und Software des Samsung Galaxy A53 wissen zu überzeugen. / © NextPit

Die Kamera liefert das, was wir in der Mittelklasse erwarten dürfen und stabilisiert Bilder mit der Hauptkamera sogar optisch. Telesensor gibt es aber leider keinen. Auch die Performance ist dem Marktsegment angemessen und so erhaltet Ihr einen sehr tüchtigen Allrounder, mit dem Ihr lange Spaß haben könnt.

Ergibt das auch preislich Sinn? Für 279 Euro auf jeden Fall. Nur einmal war der Preis noch ein paar Euro niedriger. Zuletzt schwankte der Kurs zwischen 309 und 330 Euro. Somit seid Ihr gut bedient, wenn Ihr bei Klarmobil zuschlagt. Seid Ihr noch skeptisch? Dann werft einen Blick auf die Geräte, die preislich in der gleichen Liga spielen:

Lasst uns wissen, was Ihr von dem Angebot haltet. Und verratet uns gerne, nach welchen Modellen oder Herstellern wir in diesen Deal-Tagen die Augen für Euch offenhalten sollen.