Wenn Ihr Euch einen Handyvertrag zulegen möchtet, bieten die Provider häufig verschiedene Geräte im Bundle an. Meist handelt es sich hierbei um Smartphones, doch auch Entertainment-Pakete gibt es. In der Regel lohnen sich diese allerdings kaum. Beim aktuellen Deal von Blau könnte sich dies nun allerdings ändern.

Aktuell kursiert ein Angebot von Anbieter "Blau" durch das Netz. Euch wird hier eine Sony Playstation 5 in Verbindung mit einem 4K-Fernseher von Samsung offeriert, wenn Ihr einen bestimmten Tarif abschließt. Gut, dass dürfte für viele nichts Neues sein, da solche Angebote häufig mit entsprechenden Kosten verbunden sind. Bei Blau handelt es sich allerdings um ein perfektes Beispiel für einen Schubladenvertrag*.

Entertainment-Paket mit Tarif günstiger als ohne

Den Namen erhält das Vertragsmodell daher, dass Ihr Euch ein Gerät schnappt und den Tarif dann quasi "in die Schublade steckt". Ihr nutzt ihn also nicht wirklich aktiv. Ihr finanziert Euch mit solchen Angeboten also eher das Smartphone oder die Konsole, zahlt dafür weniger als im Handel und könnt gleichzeitig noch einen Mobilfunktarif für schlechte Zeiten abgreifen.

Dasselbe gilt jetzt auch hier. Denn der Provider aus der o2-Familie verlangt 34,99 Euro im Monat. Hier kommt noch einmal 1 Euro für die Geräte, sowie 39,90 Euro für den Versand obendrauf. Anschlusskosten gibt es nicht. Der Tarif selbst bietet 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz von o2, sowie maximal 50 MBit/s im Download. Ihr könnt den Handytarif zudem als eSIM nutzen und die erste Zahlung bis zu 90 Tage in die Zukunft legen. Wieso sich das tatsächlich rentiert, könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Darum lohnt sich das Angebot derzeit

Tarif-Check Tarif Blau Allnet Flat M Blau Allnet Flat S Netz o2 o2 Datenvolumen 20 GB 10 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s SMS / Telefon-Flat Ja Ja 5G Ja Ja Laufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 € 33,99 € Einmalige Gesamtkosten 40,90 € 40,90 € Gesamtkosten 880,66 € 856,66 € Reguläre Gerätekosten Samsung DU7179 (65-Zoll) – 549,00 €

Playstation 5 Slim Digital-Edition – 439,00 € Samsung DU7179 (65-Zoll) – 549,00 €

Playstation 5 Slim Digital-Edition – 439,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 4,47 € ~ 5,47 € Zum Angebot* Zum Angebot*

Euch stehen zwei Tarife zur Wahl, die sich derzeit lohnen. Bei der "Blau Allnet Flat M" zahlt Ihr die bereits erwähnten 34,99 Euro im Monat. Die S-Variante kostet Euch 1 Euro weniger, bringt Euch allerdings auch nur halb soviel Datenvolumen. Möchtet Ihr Euch also nicht nur die Geräte schnappen, sondern doch den Tarif nutzen können, empfiehlt sich der Griff zum etwas teureren Modell. In beiden Fällen spart Ihr effektiv Geld im Monat.

Allerdings solltet Ihr bedenken, dass Ihr hier deutlich mehr zahlt, als für den Einzeltarif. Daher solltet Ihr dieses Angebot eher als Finanzierung für das Entertainment-Paket ansehen, statt eines günstigen Tarif-Deals. Dieser ist lediglich eine Beigabe und verdient daher den Namen Schubladenvertrag durchaus. Seid Ihr an der Playstation 5 und dem Samsung-TV interessiert, ist der Deal richtig spannend. Falls Ihr jedoch nur auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag seid, solltet Ihr Euch lieber in der Tarifübersicht von Blau* genauer umschauen.

Samsung DU7179 und Playstation 5 im Kurz-Check

Zu guter Letzt schauen wir uns noch schnell an, was Ihr hier für Euer Geld bekommt. Bei der Playstation 5 handelt es sich um die Fortnite-Digital-Variante im Slim-Design. Hier steht Euch also kein Disk-Laufwerk zur Verfügung, allerdings gibt's einige Ingame-Goodies zum bekannten Loot-Shooter. Gerade die geniale Grafik und der handliche Controller haben die Konsole zum Verkaufsschlager avancieren lassen. Allerdings dürfte das den meisten von Euch wohl klar sein.

Interessanter ist da schon der DU7179 von Samsung. Hierbei handelt es sich um ein Einsteiger-Modell des Herstellers. In der Diagonale misst der Smart-TV (Kaufberatung) 65 Zoll und bietet eine native Auflösung von 4K. Ein leistungsfähiger Prozessor, das geniale Tizen-OS sowie zahlreiche Bildverbesserungsmöglichkeiten und Anschlüsse runden das Gesamtbild ab. Leider bietet der TV eine geringe Bildwiederholrate von 50 Hz. Dafür gibt's gleich drei HDMI-2.1-Ports. Zum Zocken oder für den nächsten Serienabend ist der Fernseher also mehr als ausreichend.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr Schubladenverträge oder kauft Ihr Euch die Geräte lieber direkt? Lasst es uns wissen!