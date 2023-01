Bluetooth-Kopfhörer von Sony für kurze Zeit zum Bestpreis

Ohne Adapter lässt sich an immer weniger Smartphones ein kabelgebundener Kopfhörer anschließen. Ohrhörer mit Bluetooth und integriertem Akku sind allerdings bereits für Millionen Anwender die bevorzugte Wahl. Kein Wunder: Das Bluetooth-Kopfhörer-Verbinden ist kinderleicht, und es gibt keinen Kabelsalat. Falls Ihr Euch einen neuen Bluetooth-Kopfhörer zulegen möchtet, dann gibt es im Rahmen der Sony Brand Week bei Amazon für kurze Zeit einige spannende Angebote.

Sony In-Ears: Ohrhörer WF-1000XM4 und LinkBuds günstiger

Beim Sony WF-1000XM4 True Wireless Noise-Cancelling-Kopfhörer handelt es sich um In-Ears, die (mit Ladeetui) eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden erreichen. Die Bluetooth-Ohrhörer und das Ladeetui sind 7,3 respektive 41 Gramm leicht. Die Bluetooth-Kopfhörer mit Unterstützung für High-Resolution Audio Wireless sind wasserabweisend gemäß IPX4 und eignen sich auch zum Telefonieren. Das Noise Cancelling übernimmt ein integrierter V1-HD-Prozessor, gegenüber einem stärker abschirmenden Over-Ear-Kopfhörer sollte Ihr aber keine Wunder erwarten. Die Sony In-Ear-Ohrhörer sind bei Amazon wahlweise in Schwarz oder Silber erhältlich:

Bei den Sony LinkBuds WF-L900 handelt es sich um innovative Bluetooth-Kopfhörer mit einem ringförmigen Treiber. Das Design bietet den Vorteil, dass Ihr gegenüber der Außenwelt nicht völlig abgeschottet seid, sondern zum Beispiel beim Laufen noch andere Geräusche wahrnehmen und dadurch gefährliche Situationen vermeiden könnt. Auch das Führen eines Gesprächs ist beim Musikhören noch leicht möglich. Die Ohrhörer erreichen bis zu 17, 5 Stunden Wiedergabe (mit Ladeetui), den IPX4-zertifizierten LinkBuds liegt ein USB-C-Ladekabel bei. Auch in diesem Fall habt Ihr die Wahl zwischen zwei Farbvarianten, nämlich Grau und Weiß:

Bluetooth-Kopfhörer mit Rabatt: Sony WH-1000XM4 und INZONE H7

In-Ear-Ohrhörer sind nicht so Euer Ding und Ihr bevorzugt eher Over-Ear-Kopfhörer für einen satteren Klang mit mehr Bass? Dann könnte der faltbare Sony WH-1000XM4* etwas für Euch sein: Der kabellose Bluetooth-Noise-Cancelling-Kopfhörer bietet bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit, einen Touch Sensor und eine Schnellladefunktion. Den Kopfhörer, der sich zusammengeklappt leicht in einer mitgelieferten Tasche verstauen lässt, gibt es in mehreren Farbvarianten, zum Top-Preis von 239,00 Euro, den aktuell kein Händler unterbieten kann, bietet Amazon aber nur die Version Midnight Blue an.

Benötigt Ihr ein kabelloses Headset, das beim Gaming am PC oder der PS5 eine gute Figur abgibt, dann könnte das Sony INZONE H7* für 179,00 Euro die Lösung sein. Ihr erhaltet hier einen Bluetooth-Kopfhörer mit 360 Spatial Sound und Mikrofonarm, was die Verständlichkeit bei Mitspielern erhöht. Beim INZONE H7 erhaltet Ihr zusätzlich die Möglichkeit, neben Bluetooth eine kabellose 2,4-GHz-Verbindung aufzubauen. Für diesen Zweck befindet sich ein USB-Transceiver im Lieferumfang.