Nie wieder Rasen mähen: verpasst diese Mähroboter-Deals bei tink nicht

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Mähroboter, solltet Ihr gerade mal bei tink vorbeischauen. Denn hier gibt es im Zuge der Garden-Deals-Aktion gerade die Bosch Indego Mäher deutlich reduziert. Ihr könnt bis zu 160 Euro sparen gegenüber dem aktuellen Bestpreis, wenn Ihr einen kleinen Trick anwendet. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Habt Ihr Euch in den letzten Tagen mal nach draußen gewagt? Falls ja, dann dürfte Euch aufgefallen sein, dass die Sonne nun endlich den Weg zu uns gefunden hat. Das bedeutet natürlich, dass es Zeit wird, den Garten wieder auf Vordermann zu bringen und daher den Rasen zu mähen. Gerade bei großen Flächen kann das durchaus mühselig sein, allerdings schaffen Mähroboter hier Abhilfe. Bei tink gibt es gerade drei Bosch Indego Mähroboter dank eines Gutscheins zum wirklich guten Preis.

Affiliate Angebot Bosch Indego Mähroboter Bosch Indego XS 300 | Bosch Indego S+ 500 | Bosch Indego M+ 700 | Inkl. verschiedenen Zugaben

Bei tink (zur Übersicht) bekommt Ihr derzeit den Bosch Indego XS+ 300, den S+ 500 und den M+ 700 deutlich günstiger. Dank eines Gutscheins spart Ihr bei den beiden größeren Modellen jeweils 100 Euro und bekommt bei den Geräten eine Garage gratis dazu. Achtet allerdings darauf, dass die Gutscheine nicht mit anderen Coupons kombinierbar sind, allerdings wird der Rabatt auf den aktuellen Angebotspreis berechnet, wodurch wirklich spannende Angebote entstehen.

Zu den Mährobotern:

Bosch Indego XS+ 300: Das kleinste Modell zum Schnäppchenpreis

Der Bosch Indego XS 300 ist der günstigste der Reihe. Allerdings sorgt dieser bereits für ordentliche Arbeit, falls Ihr bis zu 300 Quadratmeter Rasenfläche besitzt. Durch die LogiCut-Technologie analysiert der Mähroboter Eure Rasenfläche und mäht diese gleichmäßig in geraden Bahnen. Durch diese Navigationstechnologie erstellt der smarte Rasenmäher automatisierte Pläne, um Euren Rasen in entsprechenden Zeitabständen zu mähen.

Bis zu 300 Quadratmeter Rasenfläche sind kein Problem für den Bosch Indego XS 300 / © tink.de

Zum Einsatz kommen hier drei Drehklingen, mit einer Schnitthöhe zwischen 30 und 50 Millimetern. Der 2,5 Milliamperestunden große Akku läuft für 45 Minuten und lässt sich in derselben Zeit wieder voll aufladen. Bei diesem Angebot könnt Ihr zwar keinen Gutschein einlösen, allerdings gibt es hier die Garage gratis mit dazu.

Affiliate Angebot Bosch Indego XS 300 Inkl. gratis Garage | Drei Drehklingen | 30-50mm Schnitthöhe | 2,5 mAh Akku | 45 Minuten Laufzeit

Im Netz bekommt Ihr den smarten Rasenmäher bereits für 508,69 Euro, allerdings kostet die Garage in der Regel mindestens 121,90 Euro, wodurch der Angebotspreis von 579,95 Euro bei tink wirklich spannend ist.

Bosch Indego S+ 500: Starker Mähroboter so günstig wie selten

Der Bosch Indego S+ 500 kann eine Rasenfläche von bis zu 500 Quadratmetern pflegen. Dabei setzt er, wie alle Indego-Modelle, auf die LogiCut-Technologie, um Eure Rasenfläche zu analysieren und diese mit so wenig Zeitaufwand wie möglich zu mähen. Wollt Ihr den smarten Rasenmäher in Euer Smart Home integrieren, ist das dank IFTTT-Protokollen ebenfalls möglich. Außerdem dient die SmartMowing-Funktion dafür, dass der S+ 500 die Mähpläne an die Wetterbedingungen und persönliche Präferenzen anpasst, um somit die optimalen Mähzeiten festzulegen.

Der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter mäht eine Fläche von bis zu 500 Quadratmetern / © Bosch

Der (fast) autonome Mähroboter verwendet ebenfalls drei Klingen und erreicht eine Schnitthöhe von 50 Millimetern. Die Schnittbreite beträgt hierbei 19 Zentimeter und der Akku verspricht eine Laufzeit von bis zu 60 Minuten, bevor Ihr ihn innerhalb einer Stunde wieder voll aufladen könnt. Wollt Ihr mehrere Flächen mähen, müsst Ihr den smarten Rasenmäher allerdings unter den Arm nehmen und dorthin tragen.

Affiliate Angebot Bosch Indego S+ 500 100 Euro sparen mit dem Gutschein "BOSCH100" | Inkl. gratis Garage | Drei Drehklingen | 50mm Schnitthöhe | 60 Minuten Laufzeit

Dank des Gutscheins "BOSCH100" kostet Euch der Bosch Indego S+ 500 mit passender Garage gerade nur 679,95 Euro. Selbst ohne Garage zahlt Ihr für den smarten Mäher bereits mindestens 719 Euro im Netz, wodurch das Angebot sehr interessant ist. Effektiv spart Ihr hier also nicht nur beim Mäher, sondern die Garage gibt es tatsächlich gratis obendrauf.

Bosch Indego M+ 700: Premium-Mäher mit gratis Garage

Ihr habt es sicherlich schon geahnt, dass der Bosch Indego M+ 700 das größte Modell ist und bis zu 700 Quadratmeter Rasenfläche mähen kann. Wie bereits beim S+ 500 erwartet Euch hier intelligente Technik vom Feinsten. Dank LogiCut- und SmartMowing-Funktion kann der schlaue Rasenmäher Euren Garten zu den optimalen Zeiten pflegen und benötigt dafür so gut wie keine Hilfe. Das Premium-Modell nutzt zudem die "SpotMowing"-Technologie, mit der Ihr gezielt kleinere Gartenflächen ansteuern könnt.

Nach 75 Minuten Arbeit fährt der Bosch Indego M+ 700 in die Ladestation / © tink.de

Der Bosch Indego M+ 700 nutzt drei Drehklingen und erreicht eine maximale Schnitthöhe von 50 Millimetern. Die Steigung sollte nicht höher als 27 Prozent liegen und der 18 Volt starke Akku läuft bis zu 75 Minuten bevor er für 60 Minuten zurück in die Ladestation fährt. Der größte technische Unterschied liegt hier jedoch im Mähsystem. Während der Indego S+ 500 ein paralleles System nutzt, handelt es sich beim hier angebotenen Gerät um ein systematisches Mähen mit LogiCut.

Affiliate Angebot Bosch Indego M+ 700

Auch hier könnt Ihr den Gutschein "BOSCH100" nutzen, um den Preis auf 839,95 Euro zu reduzieren. Das nächstbeste Angebot liegt derzeit bei Cool Blue und hier kostet Euch das Gerät alleine bereits 879 Euro. Somit spart Ihr bei diesem Deal bares Geld und bekommt die passende Indego Garage geschenkt.

Noch mehr tink Garden-Deals

Nicht nur die Mähroboter sind gerade richtig günstig bei tink zu haben. So gibt es auch zahlreiche Außenkameras, Wassersteuerungen und mehr Smart-Home-Artikel richtig günstig. Eine Auflistung aller Deals findet Ihr in unserer großen tink-Übersicht.

Was haltet Ihr von den Deals? Ist die Bosch-Indego-Serie interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu günstigeren Modellen? Lasst es uns wissen!