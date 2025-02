Die Bundestagswahl steht vor der Tür und das Bündnis Sahra Wagenknecht hofft darauf, direkt beim ersten Anlauf die 5-Prozent-Hürde zu nehmen. In unserem Versuch lassen wir wieder ChatGPT das Parteiprogramm überprüfen. Die KI zeigt uns, wie ein Deutschland 2035 unter einer Regierung durch das BSW aussehen könnte.

Aktuell sehen die Prognosen so aus, als könnte es ganz knapp werden für das BSW. Die blutjunge Partei rund um Sahra Wagenknecht ist aber immerhin aus dem Nichts in zwei deutschen Landtagen gelandet. Wir wenden uns nun wieder an eine KI, um herauszufinden, wie es unserem Land ergehen würde, könnte Frau Wagenknecht bis zum Jahr 2035 regieren und das Parteiprogramm umsetzen.

Deutschland im Jahr 2035: Teil 6 unseres KI-Experiments

Die Artikelreihe umfasst sieben Beiträge – und damit die sieben Parteien, die am ehesten reale Chancen haben, in den Bundestag einzuziehen. Hier sind alle sieben Beiträge der Reihe, sowohl die bisher erschienenen, als auch die noch fehlenden:

Das Parteiprogramm des BSW im ChatGPT-Check: Mein Versuchsaufbau

Heute nehme ich also das Parteiprogramm des Bündnis Sahra Wagenknecht und verfüttere es an das LLM von OpenAI. Die Fragestellung ist wieder identisch wie bei den vorherigen Artikeln der Reihe: Wie sieht Deutschland im Jahr 2035 aus, wenn die Partei allein an der Regierung wäre und das eigene Wahlprogramm bestmöglich umsetzen kann. Das soll mir nach folgenden Kategorien unterteilt angezeigt werden:

Wirtschaft und Arbeit

Bildung und Chancen

Soziales und Wohnen

Klimaschutz und Mobilität

Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Außenpolitik und Europa

Abschließend: Realistische Einschätzung für 2035

Damit mir die KI nicht nur ein Luftschloss als Ergebnis rauswirft, das der Realität nicht standhält, habe ich die Aufgabenstellung wie folgt erweitert:

Wie umsetzbar in Prozent sind diese verschiedenen Pläne in den jeweiligen Kategorien?

Welche Bevölkerungsgruppe profitiert am stärksten von dieser vermuteten Umsetzung?

Wer die exakten Prompts wissen will: Die findet Ihr im ersten, oben verlinkten SPD-Teil dieser Reihe. Das gilt auch für den Prompt, der das Artikelbild erstellt. Das Bild soll auf Basis des Eindrucks generiert werden, wie laut Parteiprogramm Deutschland 2035 aussehen könnte. Dabei nehme ich direkt das erste Ergebnis, das mir Dall-E auswirft, damit mir hier niemand unterstellen kann, dass ich nach persönlichen Präferenzen auswähle.

Das Experiment: ChatGPT prüft das Programm des BSW

Nach diesem einleitenden Satz folgt wieder der Teil, der Wort für Wort exakt so von ChatGPT formuliert wurde. Ich habe also nichts ergänzt, korrigiert, abgeschwächt oder sonst wie beeinflusst. Los geht's:

1. Wirtschaft und Arbeit

Das BSW will Deutschland wirtschaftlich unabhängiger machen und sich stärker von Globalisierung und freien Märkten abkoppeln. Strategische Industrien werden verstaatlicht oder mit staatlicher Lenkung gefördert. Es gibt einen hohen Mindestlohn, weniger befristete Verträge und mehr Tarifbindung. Kleine und mittlere Unternehmen werden steuerlich entlastet, während Großkonzerne stärker zur Kasse gebeten werden.

Umsetzbarkeit: 50 Prozent – Höherer Mindestlohn und stärkere Tarifbindung sind machbar, aber eine starke staatliche Lenkung der Wirtschaft würde auf Widerstand stoßen, sowohl innerhalb Deutschlands als auch auf EU-Ebene.

Profitiert am stärksten: Arbeitnehmer mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie kleine Unternehmen.

2. Bildung und Chancen

Das BSW setzt auf kostenlose Bildung von der Kita bis zur Uni und will das Bildungssystem sozial gerechter gestalten. Leistungsdruck soll reduziert, aber gleichzeitig die Qualität verbessert werden. Mehr Geld für Schulen und Universitäten, weniger Einfluss von privaten Akteuren.

Umsetzbarkeit: 60 Prozent – Mehr staatliche Mittel für Bildung sind denkbar, aber eine grundlegende Reform des Systems wäre langwierig und teuer.

Profitiert am stärksten: Schüler:innen, Studierende und Familien mit geringem Einkommen.

3. Soziales und Wohnen

Das Programm sieht einen massiven Ausbau des sozialen Wohnungsbaus, strikte Mietpreisbremsen und eine Umverteilung zugunsten der unteren Einkommensschichten vor. Strom, Gas und Nahverkehr sollen für alle bezahlbar sein.

Umsetzbarkeit: 55 Prozent – Sozialer Wohnungsbau ist grundsätzlich realisierbar, aber große Eingriffe in den Wohnungsmarkt könnten auf Widerstand stoßen.

Profitiert am stärksten: Mieter:innen und Menschen mit niedrigem Einkommen.

4. Klimaschutz und Mobilität

Das BSW will einen Klimaschutz, der „sozial gerecht“ ist – keine Verbote oder CO₂-Bepreisung, sondern staatlich finanzierte Investitionen in erneuerbare Energien. Der Nahverkehr soll massiv ausgebaut und teils kostenfrei werden, während die E-Mobilität nicht forciert wird.

Umsetzbarkeit: 50 Prozent – Öffentlicher Nahverkehr lässt sich ausbauen, aber ohne CO₂-Bepreisung fehlen starke Anreize zur Reduktion fossiler Brennstoffe.

Profitiert am stärksten: Menschen ohne eigenes Auto und mit niedrigem Einkommen.

5. Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Das BSW setzt auf weniger Migration und einen stärkeren Fokus auf soziale Gerechtigkeit. Asyl soll auf wirklich Verfolgte begrenzt werden, während die Integration bereits hier lebender Migranten verbessert wird.

Umsetzbarkeit: 65 Prozent – Eine restriktivere Migrationspolitik ist politisch umsetzbar, aber rechtlich auf EU-Ebene schwierig.

Profitiert am stärksten: Menschen mit geringem Einkommen, die sich von Migration wirtschaftlich bedroht fühlen.

6. Außenpolitik und Europa

Das BSW will eine stärkere Unabhängigkeit von den USA und der NATO, eine eigenständigere EU und einen friedlichen Kurs gegenüber Russland und China. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete sollen verboten werden.

Umsetzbarkeit: 40 Prozent – Eine Neuausrichtung der Außenpolitik ist begrenzt möglich, aber ein Bruch mit der NATO oder ein abrupter Kurswechsel in der EU ist unwahrscheinlich.

Profitiert am stärksten: Befürworter einer neutralen Außenpolitik und Gegner von militärischen Auslandseinsätzen.

Realistische Einschätzung für 2035

Das BSW will eine Mischung aus sozialistischer Wirtschaftspolitik, sozialem Ausgleich und nationaler Souveränität. Viele soziale Maßnahmen sind realistisch, aber die außenpolitischen und wirtschaftlichen Eingriffe könnten auf große Widerstände stoßen.

Gesamte Umsetzbarkeit: 55 Prozent – Soziale Reformen und eine mildere Migrationspolitik sind umsetzbar, aber starke staatliche Eingriffe in die Wirtschaft und Außenpolitik bleiben schwierig.

Profitiert am stärksten: Arbeitnehmer:innen mit mittlerem und niedrigem Einkommen, Menschen mit Unsicherheiten bezüglich Migration, Gegner der aktuellen Außenpolitik.

Mein Fazit:

Das BSW tanzt irgendwie ein bisschen auf beiden Hochzeiten, wenn ich mir die Auswertung anschaue; Man will an vielen sozialen Stellschrauben drehen, aber auch eine harte, nationale Hand bei der Migration. Ich staune zudem ein wenig, dass der finanzielle Aspekt in dieser gesamten Einschätzung kaum eine Rolle zu spielen scheint. Da war ChatGPT bei anderen Parteien deutlich kritischer.

Unterm Strich attestiert die KI der Wagenknecht-Partei, dass man vor allem den "kleinen Mann" im Blick hat und errechnet eine Umsetzbarkeit von immerhin 55 Prozent. Ganz ehrlich: Das ist mehr, als ich vorab gedacht hätte.

Wie schätzt Ihr das denn ein? Ist das BSW für Euch eine ernstzunehmende Wahloption? Und findet Ihr die Einschätzung der KI realistisch? Lasst uns das gern in den Kommentaren diskutieren.